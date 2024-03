Get on Stage! Iššūkis išmokti tekstą atmintinai ir įveikti viešojo kalbėjimo baimę

Konkurso dalyviai su mokytojomis

2024 m. vasario 27 d. Rūdiškių gimnazijoje vyko Trakų rajono trečių (pradinių) klasių mokinių skaitovų konkursas. Jame dalyvavo 11 mokinių iš 6 mokyklų: Lentvario pradinės, Paluknio L. Komolovskio, Senųjų Trakų A. Stelmachovskio pagrindinės, Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijos, Trakų pradinės.

Džiugu, kad renginys suburia Trakų krašto pradinių klasių mokinius ir jų mokytojus, suteikia galimybę vaikams išbandyti sceną viešai deklamuoti anglų kalba. Be to, pradinukai priima iššūkį išmokti tekstą atmintinai ir įveikti viešojo kalbėjimo baimę.

Atvykę į renginį mokytojai atidžiai ir rūpestingai stebėjo savo ugdytinių sceninę kultūrą, jaudinosi dėl savo mokinių. Mokytojų komisija vertino jaunųjų skaitovų tartį, intonaciją ir teksto atitikimą žiemos temai, taip pat originalumą bei laikyseną.

Taigi sveikiname puikiai pasirodžiusius prizininkus:

I vietos laimėtoją Sophie Kozar-Berednikovą (Senųjų Trakų Kęstučio progimnazija) ir jos mokytoją Vaidą Astrauskienę,

II ir III vietų laimėtojus: Albertą Šalkovskį (Lentvario pradinė mokykla), mokytoja Edita Šeštakauskienė ir Liepą Lankaitę (Trakų pradinė mokykla), mokytoja Irina Rulevičienė.

Nuoširdžiai dėkojame visiems konkurso dalyviams už pasirodymus, kolegoms – už laiką parenkant mokinio gebėjimus atitinkantį kūrinį ir pagalbą mokiniams.

Well done everyone!

Nina Mickevičienė,

Rūdiškių gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė,

konkurso iniciatorė ir organizatorė