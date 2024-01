Jolanta Veličkienė. Kepame duoną be gliuteno

Duona be gliuteno. J. Veličkienės nuotraukos

Gliutenas arba glitimas yra kviečiuose, miežiuose ir rugiuose esantis baltymas, suteikiantis tešlai elastingumo ir purumo. Šis elastingumas leidžia kepiniams pakilti ir suteikia jiems pageidaujamą tekstūrą. Glitimas nėra reikšmingas maistinių medžiagų šaltinis, tačiau maisto produktai, kuriuose yra glitimo, pavyzdžiui, viso grūdo kviečiai, suteikia būtinų maistinių medžiagų, tokių kaip skaidulos, vitaminai ir mineralai.

Glitimas sukuria pageidaujamą tekstūrą, todėl gaminiai yra lengvi, purūs ir minkšti. Jis, taip pat padeda išlaikyti drėgmę kepiniuose. Daugelis mūsų net neįtariame, kad esame jautrūs šiems baltymams. Duoną be gliuteno dažniausiai renkasi dietos besilaikantys, norintys atsikratyti antsvorio, virškinimo problemų, alergijų ar tiesiog mėgstantys sveikai maitintis žmonės. Pirmiausiai – tai sveikesnis pasirinkimas ir kepant duoną namuose dažniau galima eksperimentuoti. Duoną galite pagardinti džiovintais vaisiais, riešutais, sėklomis, žolelėmis, prieskoniais. Linų sėmenys kepiniams be glitimo suteikia šiek tiek lipnumo. Avižos, soros, sojos, kukurūzai, ryžiai, grikiai – visi šie grūdai gali būti traktuojami kaip neturintys glitimo, nes šiuose grūduose esantis gliutenas ir kiti baltymai nesukelia imuninės reakcijos sergantiems celiakija ir žmonėms, netoleruojantiems glitimo.

Duona be gliuteno (glitimo)

Reikės

550-600 ml vos šilto vandens, 250 g grikių miltų, 150 g ryžių arba migdolų miltų, 100 g kukurūzų krakmolo, 7 g sausų mielių, 2 šaukštai linų sėmenų, 100 g moliūgų ar kitų sėklų, nubrauktas šaukštas druskos arba pagal skonį, kupinas šaukštas cukraus arba medaus.

Gaminimas

Kruopščiai sumaišykite sausus ingredientus. Įpilkite vandens (pirmiausia 500 ml ir palaipsniui pilkite daugiau, jei ingredientai nenori susijungti) ir šaukštu maišykite, kol gausite vientisą masę be gabalėlių. Tešlą uždenkite virtuviniu rankšluosčiu ir padėkite į šiltą vietą, kad padvigubėtų – apie 30 minučių. Formą reikia iškloti kepimo popieriumi (galima papildomai patepti aliejumi, taip duona lengviau atsitrauks nuo popieriaus). Į ją supilkite tešlą ir vėl leiskite pakilti – taip pat 30 min. Įkaitinkite orkaitę iki 220 oC laipsnių. Įdėkite duoną ir kepkite 50 minučių. Jei per greitai paruduoja, uždenkite aliuminio folija. Po to išimkite duoną iš formos, padėkite ant kepimo grotelių ir kepkite dar 10 minučių. Iškepta duona skleidžia tuščiavidurį garsą, kai bakstelsime ją iš apačios. Atvėsinkite ant kepimo grotelių.

Druskos pipirų ir kitų gyvenimo prieskonių pagal skonį…

Jolanta Veličkienė

Maisto technologė, technologijų edukologė, pedagogė

Amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ maitinimo paslaugų profesijų mokytoja