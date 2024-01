Keičiasi dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydis

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. S1E-184 „Dėl dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ir rinkliavos dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ nuo 2024 m. sausio 1 d. Trakų rajono savivaldybėje nustatyti nauji dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – vietinė rinkliava) dydžiai.

Vietinė rinkliava nebuvo keista nuo šios rinkliavos įvedimo 2018 metais. Per penkerius metus Trakų rajono savivaldybėje 11 procentų augo surenkamų komunalinių atliekų kiekis – nuo 8500 tonų per metus iki 9500 tonų per metus. Prognozuojama, kad 2024 metais surenkamų atliekų kiekis, palyginti su 2023 metais, didės 0,9 procento.

Vietinės rinkliavos augimui tiesioginės įtakos turi surenkamų atliekų kiekis ir atliekų turėtojų skaičius, taip pat besikeičiantys ekonominiai rodikliai: metinė infliacija, vartotojų kainų pokyčiai, dėl kurių pastaruoju metu didėja atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos.

Įvertinus būtinąsias atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudas bei perskaičiavus vietinės rinkliavos dydžius, 60 kv. m buto savininkui rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sudarys 6,62 Eur per mėnesį (iki vietinės rinkliavos pakeitimo buvo 4,85 Eur per mėnesį).

Su naujais vietinės rinkliavos dydžiais galite susipažinti čia. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 2024 metais mokėjimo pranešimus Trakų rajono savivaldybės administracija paruoš ir išsiųs atliekų turėtojams 2024 metų pirmą ketvirtį.

https://teisineinformacija.lt/trakai/document/74757

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus informacija