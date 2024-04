Rūdiškių gimnazijos mokiniai – festivalyje Alanijoje

Alanijoje vykstančiame festivalyje dalyvaujantys Lietuvos kolektyvai su Alanijos miesto savivaldybės mero pavaduotoju Murat Levent Koçak

Šeši Trakų rajono Rūdiškių gimnazijos mokiniai, „Griciuko“ kolektyvo nariai, su kolektyvo vadove Auguste Gaidyte-Palaitiene ir Rūdiškių gimnazijos direktore Brone Aliukoniene vieši Alanijoje (Turkijoje) – Trakų rajono savivaldybės miestu-partneriu. Kolektyvas dalyvauja Nacionalinio suvereniteto ir vaikų dienai skirtame festivalyje.

Alanijos miesto savivaldybė kiekvienais metais kviečia vaikus iš skirtingų miestų partnerių dalyvauti šiame festivalyje, kuris yra puiki proga vaikams ir jaunimui ne tik atskleisti savo talentus ir kūrybiškumą, bet ir pažinti skirtingas kultūras.

Linkėjimus nuo Trakų rajono savivaldybės mero Andriaus Šatevičiaus vaikai perdavė išrinktam naujam Alanijos savivaldybės merui Osman Tarik Ozcelik.

Nuoširdžiai dėkojame Alanijos miesto savivaldybei už kvietimą ir bendradarbiavimą!

We sincerely thank Alanya – the partner city of Trakai – for the invitation and cooperation. Greetings from Trakai, dear colleagues!

