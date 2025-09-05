Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai

Rugsėjo 7 d., sekmadienis

MARIJA, MOTINA VILTIES, UŽTARK BAŽNYČIĄ IR LIETUVOS ŽMONES!

10.00 Meldžiamės už visus Bažnyčios narius, kad jie dalintųsi su kitais Dievo malonėmis ir viltimi.

12.00 Meldžiamės, kad Mergelės Marijos globojama Lietuvos Bažnyčia būtų vilties šviesa visiems tikintiesiems ir tiems, kurie ieško Dievo.

17.00 Meldžiamės už visus, kurie atsiskleidžia Bažnyčios tarnystėje, kad jų misija būtų vilties ir meilės kelionė.

19.00 Meldžiame taikos ir ramybės, kad neštume viltį visiems, kaip Kristus mums parodė savo gyvenimu ir auka.

 
Rugsėjo 8 d., pirmadienis, Švč. Mergelės Marijos Gimimas

MARIJA, PADĖK MUMS VISIEMS BŪTI UOLIAIS KRISTAUS MOKINIAIS!

10.00 Meldžiamės, kad mūsų visuomenėje nebūtų vietos neapykantai, kad viltis ir teisingumas valdytų mūsų širdis ir veiksmus.

12.00 Meldžiamės, kad pažintume Dievo mums skirtą kelią ir džiaugsmingai ištartumėm „taip“.

17.00 Meldžiame drąsos būti vilties nešėjais, kad šviesa pasiektų ir tuos, kurie išgyvena tamsą ir nusivylimą.

19.00 ATLAIDŲ IŠKILMINGA UŽBAIGA. Šv. Mišios lotynų k. Švč. Mergelės Marijos garbei (ekstraordinarine forma).

Dėkojame Dievui už Jubiliejinius Vilties piligrimų metus ir Švč. Mergelės Marijos užtarimu gautas malones.

 

PAMALDŲ TVARKA ATLAIDŲ METU

  

Šv. Mišios:

10.00 ir 17.00 – lenkų kalba

12.00 ir 19.00 – lietuvių kalba

KATECHEZĖS:

9.45 ir 16.45 – lenkų kalba

11.45 ir 18.45 – lietuvių kalba

ROŽINIO MALDA:

9.20 – lenkų kalba

11.20 – lietuvių kalba

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Kasdien 20.00 – 21.00

Iš rugsėjo 6 d. į rugsėjo 7 d. – naktinė Adoracija

Trakų parapijos inform.


