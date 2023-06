Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija: ugdymas(is) per patirtis Austrijoje

Organizuojant netradicinį ugdymą, 8b ir 8c klasių mokiniai vyko į Austriją ir susipažino su šalies istorija, kultūra, pasinėrė į gamtos mokslines aplinkas Vienos gamtos istorijos muziejuje (The Natural History Museum), sukaupusiame gausias ir unikalias eksponatų kolekcijas.

Mokiniai susipažino su imperatoriaus Maksimiliano II laikais datuojamu kultūriniu paveldu, Habsburgų dinastijos istorija lankydamiesi imperatoriškuose Šionbruno rūmuose (Schönbrunn Palace), Vienos senamiestyje grožėjosi architektūra, ragavo tradicinių patiekalų bei turėjo galimybę stiprinti anglų kalbos įgūdžius bendraudami. Mokinių įspūdžiai liudija, kad mokymasis per patirtis bei netradicinėse erdvėse teikia daug džiaugsmo ir yra efektyvus.

„Didelį įspūdį padare Šionbruno rūmai. Kai tik įėjome, grojo to rūmų laikotarpio muzika. Kadangi esu baigusi muzikos mokyklą, mane muzika tarytum perkėlė į tą epochą kai rūmai gyvavo. Labai patiko paveikslai kuriuose tikroviškai pavaizduota imperatorių istorija (Milda, 8b kl.).

Mortai R. (8c kl.) labiausiai „patiko stebėti kalnus važiuojant per Čekiją ir Austriją. Šionbruno rūmai išsiskyrė prabanga, viskas dekoruota grynu auksu. Daugybė portretų tuose rūmuose gyvenusių dinastijos atstovų. Viename kambaryje buvo tarytum papasakota mūšio istorija: nutapytas vienas etapas, paskui kitas. Paveikslai labai dideli, kartais dydis net per visą didelio kambario sieną.“

„Labiausiai patiko Šionbruno rūmų didžioji pokylių salė, kurioje grojo Mocarto muzika. Salė puošta auksiniais dekorais, salė labai erdvi, šviesi, labai dideli ir daug langų. Labai gražios freskos ant lubų ir sienų.“ (Viktorija ir Agota 8b kl.)

Anot Norberto (8 b kl.), „gigantiški ne tik Vienos pastatai bet ir dekoratyviniai augalai parkuose. Patiko keliaujant matyti pro langus kalnus, kurių neturim. Turėjau puikią galimybę pritaikyti anglų kalbos žinias, bendrauti ne gimtąja, bet anglų kalba. Autobuse turėjau daug laisvo laiko skaityti anglišką knygą. Viena iš knygos citatų kurią galima pritaikyti šioje gražioje kelionėje – “While the journey lasts, I must look at the surrounding landscape and whoop with excitement’’ (Paulo Coelho)

Augustą S.(8c kl.) „nustebino Vienos senamiesty esantis rožių parkas, nes tai pirmas matytas parkas kuriame tiek daug ir dideliu rožių krūmų. Atkreipiau dėmesį į augantį didžiulį medį, kurio liemens nepavyktų apkabinti. Parke žmonės atrodė atsipalaidavę: vieni užsiėmė joga, kiti skaitė knygą.“ Prie kiekvieno rožių krūmo buvo lentelė su moksliniu rūšies pavadinimu. O rožių buvo gausybė.

Inesa (8b kl.) „namo parsivežė didžiausius įspūdžius iš Vienos. Labiausiai patiko atviri ir nuoširdūs žmonės. Kai paklausėme kelio, viena moteris mus net palydėjo iki reikiamos vietos. Vieniečiai pasirodė paslaugūs, nuoširdūs ir tolerantiški žmonės. Jei visi žmonės būtų tolerantiški ir sugebėtų susitarti, būtų išspręstos rimtos problemos pasaulyje. Džiugino Vienos šviesi, draugiška atmosfera, architektūros baltumas, jaučiau kitokią miesto atmosferą.“ Kamilei (8b kl.) labai patiko Vienos „street fashion“. Žmones labai vienas nuo kito išsiskiria.“

Danielius J. (8b kl.) džiaugėsi aplankęs kelias šalis. Vienoje aplankėme gamtos istorijos muziejų-panašių muziejų Lietuvoje net nematęs. Muziejus apėmė plačias sritis: akmenų kolekcijas, kristalus, sierą, gyvūnų rūšis, fosilijas, dinozaurų kaulus net kosmosą. Mačiau nemažai išnykusių gyvūnų rūšių. Muziejus iliustravo žmonių evoliucija: nuo beždžionių iki homo sapiens ir dabartinių žmonių. Sužinojau daug aplankytų šalių istorijos. Sužinojau nepakartojamą Austrijos imperatorienės „Sisi“ (Elžbietos Vitelsbach) gyvenimo istoriją“.

Mantas K. (8c kl.).) labiausiai prisimins UNESCO pasaulio paveldu laikomą „Brno miestą, kadangi šį miestą aplankėme naktį, viskas atrodė gražiau. Senoviniai pastatai buvo apšviesti ir atrodė jaukiai. Į Brno senamiestį kėlėmės tramvajumi, nes senamiestis yra ant kalno.“

Julius (8b kl.) „Brno naktinio žygio metu įsidėmėjo pastatytą kreivą bokštą. Jis kreivas buvo ne dėl klaidos, bet todėl kad buvo nepaisoma su meistru padaryto susitarimo. Meistrui buvo pažadėtas, atlygis. Tačiau žodis buvo neištesėtas. Meistras paprašė leisti pabaigti savo meno kūrinį be atlygio. Tačiau vieną iš bokštų jis sukūrė kreivą. Taip Brno miesto senoji rotušė turi vieną palinkusį bokštą. Kiekvienas pastatas mane stebino savo architektūra ir grožiu.“

Osvaldui (8a kl.) tai pirma kelionė į užsienį, todėl buvo labai įdomu sužinoti apie Lenkijos, Austrijos istoriją ir kultūrą. Labai patiko Brno senamiestyje naktinis žygis, nes patinka senamiesčiai ir didžiulės žmonių rankom pastatytos senovinės bažnyčios. Vakare taip gražu, įsižiebia šviesos, jauku taip.“

Laurynas (8b kl.) „užsienyje kiekvienoje kelionėje reikia atsakingumo ir supratimo, kad esame atsakingi vienas už kitą, Reikia mąstyti apie savo mąstymą. Reikia jausti tą atsakomybę. Kelionę atsiminsiu pozityviai, dėl draugiškos kompanijos, dėl supusios aplinkos, gerai parinktų lankytų vietų.“

Gabijai (8b kl.) „patiko kiekvienas miestas, nes turėjo skirtingą meno stilių ir aurą, taip pat turėjo skirtingus istorinius paminklus, kurių žinojimas pravers istorijos ir geografijos pamokose. Dėkojame mokytojoms už įdomios ekskursijos organizavimą ir rūpestį ekskursijos metu. Laukiame naujų ekskursijų ir nuotykių kartu.“

Benediktas (8c kl.) „ į kelionę išsiruošiau ne dėl Vienos, ar jaukaus Olomouco senamiesčio, kurie buvo puikūs prieskoniai šioje puikioje sriuboje, o dėl savo auklėtojos, simboliškai man tai buvo paskutinė kelionė kartu. Ši kelionė, kurioje buvo ir nuostabių spalvų, ir fantastiškų skonių paliks neišdildomų įspūdžių, tarp kurių originalus Vienos štrudelis, naktinis žygis po Brno senamiestį ir kaip Jurga Ivanauskaitė sakė: „Niekas taip neatpalaiduoja ir neišlaisvina žmogaus kaip kelionė, išsiveržimas iš senos aplinkos ir naujų vietų magija.“

Anot Augusto G. (8c kl.) „labai geras viešbutis, geriausi pusryčiai išvis valgyti viešbutyje, skanios bandelės su šokoladu. Kelionę autobuse lengvino puikus kondicionierius. Vienoje prisimintiniausia katedra: labai didelė ir graži. Kai žiūri net vaizdas liejasi dėl stogo puošybos elementų. Pirmą kartą taip draugiškai bendravome su 8b klase todėl, kad esame vyresni, brandesni ir vieni kitus geriau suprantame.“

Keliaujant gimnazijos mokiniai turėjo įvairiausių patirčių. Mokiniai patyrė unikalaus meno estetinį poveikį, pagilino kultūros ir istorinių laikotarpių suvokimą, ugdėsi vertybinį mąstymą per sakmes. Gamtamokslinių ekspozicijų turtingumas mokinius skatino mąstyti apie žmogaus egzistenciją tarp kitų rūšių, nesugrąžinamai išnykusius gyvūnus. Socialinės kompetencijos ugdėsi bendraujant, atkaklumas ir ištvermė – įveikiant karštį ir fizinį krūvį. Anglų kalbos vartojimo įgūdžiai stiprėjo bendraujant su užsieniečiais įvairiose situacijose kelionėje. Stiprėjo ir motyvacija pažinti ir sužinoti. Mokiniai suvokė, jog kelionėje esame atsakingi vienas už kitą, reikia mąstyti apie savo mąstymą. Reikia jausti tą atsakomybę.

Dėkoju mokytojai metodininkei Sandrai Valentienei už bendradarbiavimą organizuojant kelionę ir pakilią nuotaiką bei vyr. soc. pedagogei Jolantai Misiūrienei už teiktą pagalbą kelionėje bei kelionės saugumo stiprinimą.

Jūratė Budvydienė,

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

Nuotraukos: 8b klasės mokinio Danieliaus Jefremovo