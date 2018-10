Antanas Guoga, Europos Parlamento (EP) Europos liaudies partijos frakcijos narys, pažįstamas kiekvienam. Jis žinomas, kaip sėkmingas investuotojas, filantropas, padedantis daugeliui organizacijų ir žmonių, politikas, atstovaujantis savo šalies piliečių interesams EP. Bet yra dar viena sritis, kur A. Guogą galima įvardinti kaip didelį entuziastą. Tai modernios technologijos ir, ypač, jaunimo skaitmeninis švietimas. Būtent tikslo jaunajai kartai parodyti skaitmeninio pasaulio perspektyvas vedamas, europarlamentaras jau ketvirtus metus iš eilės surengė didžiausią Baltijos regione modernių technologijų ir verslumo renginį #SWITCH!

– Kodėl apskritai organizuojate #SWITCH!?

– Atsakysiu paprastai. #SWITCH! yra investicija į vaikus. Turbūt sutiksite, kad tai yra geriausia investicija, kurią galime padaryti savo šalies klestėjimo labui. Mes suteikiame galimybę vaikams iš visos Lietuvos nemokamai atvažiuoti į rimtą, technologijomis ir skaitmenine ateitimi alsuojantį renginį, kur susirenka profesionalai, verslo „vilkai“, vizionieriai, politikai ir kalbasi, kur link suks mūsų pasaulis. Aišku, jaunimui visuomet parengiame atskirą programą, kuri būtų jiems priimtina ir įdomi. Tačiau vien faktas, kad jaunoji karta vienoje erdvėje leidžia laiką tarp įtakingiausių technologijų pasaulio žmonių, kuriančių Lietuvos, o kartais net ir pasaulines inovacijų tendencijas, yra stiprus. Tai daro įspūdį ir šimtams užsienio svečių, atvykstančių į renginį. Bet dar svarbiau, tai atveria akis jaunimui, leidžia jiems suprasti, kad viskas įmanoma, viskas pasiekiama, tik reikia norėti ir semti galimybes saujomis.

Antanas Guoga ir Europos liaudies partijos frakcija, kuriai jis priklauso EP, nuosekliai dirba skaitmeninės vieningos rinkos srityje.

ELP frakcija siekia, kad:

– nuolat plėstųsi mobilaus tinklo prieinamumas ir vyktų atitinkama infrastruktūros plėtra;

– būtų panaikintos kliūtys laisvai elektroninei prekių ir paslaugų prekybai visoje ES;

– veiktų investicijoms ir verslo plėtrai palanki aplinka;

– nuolat vyktų ES piliečių skaitmeninių įgūdžių plėtojimo procesas.

– Vyresniųjų klasių moksleiviai iš visos Lietuvos suvažiuoja į #SWITCH!. Kaip jums pavyksta sudominti, juk jaunoji karta šiandien yra labai išranki, išlepinta pasirinkimų.

– Vaikai iš regionų nėra išlepinti pasirinkimo. Vilniečiai, kauniečiai gal ir taip. Jie turi daugiau galimybių dalyvauti, pamatyti, paliesti. O regionų vaikai į platesnius horizontus žiūri dažnai tik per televizijos ar kompiuterio ekraną. Mano komanda suburia daugybę profesionalų, verslo įmonių, startuolių, Europos Sąjungos institucijų, kad šis renginys įvyktų, turėtų finansavimą. Pridedu ir pats asmeninių lėšų. Ir labai smagu, kad jaunimas vertina tas pastangas, atvažiuoja. Renginio dieną net šiurpuliai bėgioja, pamačius, kaip į #SWITCH! – didžiausią ir jaunimui nemokamą technologijų festivalį – važiuoja virtinės autobusų su vaikais iš visos Lietuvos. O ir temos juk aktualios. Darbo rinkos poreikis IT specialistams muša visus rekordus. Jau dabar trūksta programuotojų, dizainerių, analitikų ir kitų kasdien su technologiniais sprendimais dirbančių specialistų. Prognozuojama, kad artimiausiais metais Lietuvoje trūks net 13,5 tūkstančių IT specialistų. Apie tai ir kalbame. Jaunimui tai aktualu. Taip išeina, kad knygas mėgstantys kasmet keliauja į Knygų mugę, o technologijomis besidomintis jaunimas – į #SWITCH! Ir tai jau tapo tradicija. Labai gera tradicija.\

#SWITCH! skaičiai:

– 15 tūkstančių dalyvių,

– iš jų 12 tūkstančių jaunimo,

– 75 pranešėjai,

– dalyviai iš 15 valstybių.

– Ir viskas nemokamai?

– Su komanda rimtai dirbame ištisus metus, kad toks renginys apsk­ritai įvyktų. Esu nepaprastai dėkingas visiems rėmėjams. Dažnai – tai tarptautinės korporacijos ar ES institucijos. Štai, pavyzdžiui, pasaulinio garso kompanija Google mus remia kasmet. Daug prisidėjo mano politinė grupė Europos Parlamente – ELP grupė, kuriai stipri skaitmeninė rinka ir Europos investicijos į inovacijas – tarp esminių prioritetų. Bet nepaprastai svarbu, kad ir daugelis Lietuvos savivaldybių supranta, kad vaikams, jų ateičiai yra svarbu atvykti į #SWITCH! ir savo akimis pamatyti naujausias technologijas, pasiklausyti sėkmės istorijų iš pirmų lūpų.

Parengė Vaida AUGŪNIENĖ

Užs. Nr. 624