Trakai turbūt daugumai žmonių asocijuojasi su kibinais, vandens pramogomis ir pilimi. Tik atvykęs prie Salos pilies išvysti daugybę vandens dviračių ir valčių, kuriomis siūlo pasiplaukioti vietiniai gyventojai. Bet ar kada nors galėjai įsivaizduoti naktinį irklenčių pasiplaukiojimą Trakuose? Imonė GoSUP sako: „Taip“, jau ketvirtus metus džiuginanti klientus naktiniais turais po Trakus, Kauną ir Vilnių.

Naktiniai turai – išskirtinė galimybė pamatyti povandeninį gyvenimą kitaip

Savaime suprantama, kad šie turai vyksta tamsiuoju paros metu. Turo dalyviai plaukia ant irklenčių, po kuriomis yra pritvirtintos specia­lios LED šviesos, todėl plaukdami jie gali džiaugtis ne tik paslaptinga nakties tamsa, bet ir susipažinti su magišku povandeniniu gyvenimu, kurį pamato apšvietus LED šviesomis.

„Naktinių turų idėją paskatino profesinis smalsumas. Esame vienintelė Lietuvoje sertifikuota irklenčių mokykla, kurioje dirba instruktoriai, turintys tarptautinius sertifikatus. Palaikydami ryšius su kolegomis iš kitų šalių, su jais diskutuodami apie irklenčių sporto naujoves, atradome naktiniuose turuose naudojamas specialias LED šviesas. Jas išbandę supratome, kokia tai nuostabi patirtis – plaukti naktį, stebėti visai kitokį Trakų veidą ir Galvės ežero povandeninį pasaulį. Iškart panorome šia patirtimi dalytis ir su savo klientais, taip ir gimė naktiniai irklenčių turai“, – pasakoja GoSUP komandos atstovai.

Sparčiai populiarėjanti pramoga

„Kiekviename ture dalyvių skaičius yra ribotas – iki 20-ties. Pirmaisiais metais visi bilietai buvo išparduoti dar likus mėnesiui iki renginio. Po keturių metų, kuomet vis didesnė dalis žmonių jau yra išbandžiusi šiuos turus Trakuose, jaučiame poreikį juos vis dažniau perkelti ir į kitus Lietuvos miestus. Tačiau naktiniai turai Trakuose vis dar išlieka populiarūs. Pastebime, kad dabar ši pramoga vis labiau populiarėja tarp tolimesnių miestų gyventojų: jie atvyksta į mūsų naktinį turą, apsistoja Trakuose, kitą dieną naudojasi kitomis mieste teikiamomis pramogomis ar paslaugomis. Žinoma, dalyvių skaičius labai priklauso nuo įvairių faktorių: oro, alternatyvių pramogų tam tikru metu (pvz., festivalių, koncertų)“, – savo patirtimi dalijasi GoSUP.

Dabar naktiniu irklenčių turu galima mėgautis Kaune ir Vilniuje. Sostinėje startuojama nuo Žirmūnų paplūdimio ir kelionę tęsiama cent­ro link. Tai puiki pramoga pamatyti naktinį miesto šurmulį plaukiant. O norintiems pabėgti nuo darbo ar žmonių, siūloma pasirinkti Kauno lokaciją, kur turas vyksta Lampėdžio ežere.

Naktinis turas skirtas ne visiems

„Naktinis irklenčių turas vyksta sutemus, jis yra pavojingesnis nei dieninis pirmiausia dėl to, kad naktį visi kiti objektai ant vandens gali būti mažiau apšviesti (pvz., plūdurai ar kiti, be šviesų plaukiantys vandens naudotojai). Be to, nakties metu dažnai žmonėms iš pradžių būna nedrąsu, sunku atsistoti, labiau dreba kojos. Tiems, kurie niekuomet nestovėjo ant irklentės, rekomenduojame pirmiausia išbandyti jas saugiai –pamokose su instruktoriumi arba rinktis naktinį turą su lydinčiu instruktoriumi. Tačiau yra naktinių turų, kuriuose po instruktažo žmonės plaukia ir savarankiškai. Tokie turai yra skirti labiau tiems, kurie jau yra bandę irklentes dienos metu. Taip pat saugumo sumetimais naktiniuose turuose draudžiama dalyvauti vaikams iki 16 m., o vyresni nepilnamečiai ture gali dalyvauti tik su lydinčiu suaugusiuoju. Išimtys daromos nebent GoSUP mokyklos mokiniams, kurie yra dalyvavę pamokose ir išmokę puikiai valdyti irklentes,“ – irklavimo specifiką aiškina GoSUP komanda.

Justina MALAŠKEVIČIŪTĖ,

Vilniaus universiteto

Komunikacijos fakulteto

Žurnalistikos studijų studentė, praktikantė