„Atviri gyvenimui“ – jaunimo lytinės sveikatos raštingumo problemoms spręsti

Nuotr. autorius Erlendas Bartulis

Lytinė sveikata tebėra tema, apie kurią kalbama „puse lūpų“, nors jau kuris laikas visuotinai pripažįstama, kad tai yra kokybiškam gyvenimui itin svarbus veiksnys.

Pasaulinės sveikatos organizacijos teigimu, „lytinė sveikata yra labai svarbi bendrai asmenų, porų ir šeimų sveikatai ir gerovei, taip pat socialiniam ir ekonominiam bendruomenių ir šalių vystymuisi. Teigiamai vertinant lytinę sveikatą, reikia pozityvaus ir pagarbaus požiūrio į lytiškumą ir lytinius santykius.“ Ši PSO nuostata, jog vertinant lytinę sveikatą būtinas pagarbus požiūris į lytiškumą, tapo kertiniu projekto „Atviri gyvenimui“ principu.

Projekto tikslas – stiprinti vaikų ir jaunimo lytinę sveikatą bei rizikingo lytinio elgesio prevenciją, sukuriant inovatyvias mokymo priemones, skirtas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimui. Rizikingo lytinio elgesio prevencija turi dvi dimensijas – rizikos vengimo ir rizikos pasekmių mažinimo. Jų įgyvendinimo pasekmės vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimui yra visiškai skirtingos. Rizikos vengimas atitinka bendrą jaunimo sveikatos stiprinimo strategiją, kai vaikai ir jaunimas yra mokomi atsisakyti rizikingo elgesio, t. y. nevartoti svaigalų, narkotikų ir vengti visų kitų priklausomybę galinčių sukelti priemonių. Todėl projekto „Atviri gyvenimui“ sumanytojai ir vykdytojai jaunimo lytinės sveikatos stiprinimui pasirinko būtent rizikos vengimo dimensiją.

Nuotr. autorius Erlendas Bartulis

Projekto konkursą organizavęs Nacionalinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas buvo iškėlęs sąlygą, jog inovatyvios mokymo priemonės turi būti skirtos Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai (SLURŠ) programos įgyvendinimui. Ši sąlyga tapo trečiąja principine nuostata projekto „Atviri gyvenimui“ vykdytojams.

Jaunimo lytinės sveikatos raštingumas svarbus, tačiau nepakankamas

Prieš projektą „Atviri gyvenimui“ pateikiant konkursui projekto vykdytojai atliko „namų darbus“ – domėjosi Lietuvos jaunimo lytinės sveikatos raštingumu. Preliminarūs tyrimai atskleidė, jog situacija tikrai nedžiuginanti ir reikalaujanti skubių korekcijų.

Mokslininkai teigia, jog sveikatos raštingumas yra svarbus sveikatą lemiantis veiksnys, o prastas paauglių sveikatos raštingumas yra susijęs su rizikinga sveikatos elgsena ir neigiamais sveikatos rezultatais suaugus.[1] Pastebėta, jog paaugliai, kurie yra supažindinami su kūno fiziologiniais procesais ir mokosi atpažinti savo vaisingumą biologijos pamokose, labiau vertina savo ir bendraamžių lytiškumą ir gebėjimą reikšti emocijas. Jaunuoliai taip pat pradeda suvokti vaisingumą kaip natūralų savo raidos bruožą, geriau suprantamus vaisingumą ir gyvybės pradžią ima traktuoti kaip svarbias dovanas, kurias reikia vertinti ir perduoti. Dėl šių priežasčių vaisingumo pažinimas turėtų užimti svarbesnę vietą ugdymo programose, taip tapdamas labai naudinga priemone tiek pedagoginiu, tiek sveikatos savikontrolės požiūriu. Be to, buvo įrodyta, kad šias žinias išmokstant paauglystėje, kai formuojasi asmenybė, jos yra svarbi priemonė, padedanti stiprinti tapatumo ir savivertės jausmą (ypač mergaičių) ir užkirsti kelią paauglių nėštumui[2].

Vis dėlto vieno iš projekto vykdytojų Santuokos ir šeimos studijų centro atliktas biologijos vadovėlio turinio vertinimas[3] parodė, jog su lytiškumu ir žmogaus gyvybės pradžia susijusios žinios turiniu neatitinka SLURŠ programos nuostatų. Pavyzdžiui, moters lytinė ir vaisingumo sistemos fiziologija pateikta vien tik lytinių organų kontekste, tarsi jie funkcionuotų autonomiškai. Tikėtina, kad būtent tuo galima paaiškinti, kodėl centro atliktame tyrime „18 metų merginų požiūris į moters vaisingumą“ tik 28 proc. apklaustų merginų teisingai atsakė į klausimą, apie moters vaisingumo sistemos funkcionavimą, taip pat tik mažiau nei pusė visų apklaustųjų nurodė, kad gyvybė prasideda nuo apvaisinimo momento, t. y. lytinių ląstelių susiliejimo. Tuo tarpu žinių apie hormoninės kontracepcijos veikimo mechanizmą būtinybė nurodyta ne tik SLURŠ programoje, bet ir PSO dokumentuose.[4] Tačiau hormoninės kontracepcijos mechanizmą paaiškinti sugebėjo menka dalis apklaustų ne tik vyresnių klasių moksleivių, bet iš studenčių.

Jaunimo lytinės sveikatos raštingumui – inovatyvios ugdymo ir ugdymosi priemonės

Atsižvelgiant į preliminariais tyrimais nustatytą menką jaunimo lytinės sveikatos raštingumą, buvo kuriamos inovatyvios, skaitmeninės priemonės dviem tikslinėms grupėms – pedagogams ir moksleiviams. Inovatyvias priemones ugdymui (IPU) pedagogams kūrė VDU Santuokos ir šeimos studijų centras ir Laisvos visuomenės institutas, o inovatyvias priemones ugdymuisi (IPUSI) moksleiviams – Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos veiklos grupė „Esi vertas daugiau“. Atskiroms grupėms skirtos priemonės sukeltos į tam specialiai sukurtas internetines svetaines: mokytojams – atvirigyvenimui.lt, o mokiniams https://esivertasdaugiau.lt/ .

Seminare projekto vadovė, Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Birutė Obelenienė aptarė projekto „Atviri gyvenimui“ pagrindus. Nuotr. autorius Erlendas Bartulis

Svetainėje atvirigyvenimui.lt patalpintos inovatyvios priemonės ugdymui, skirtos padėti mokytojams pateikti informaciją mokiniams bei praplėsti savo turimas žinias. Tai – mokomieji videofilmai, video ir įprasto formato prezentacijos, kurias kūrė mokslininkų, dizainerių ir animatorių komanda, testai, straipsniai, biblioteka ir kt. Priemonės suskirstytos į keturias temas, kurios pasirinktos būtent sveikatos raštingumo spragų užpildymui: tai Vaisingumo formulė, kurioje pristatoma vaisingumo pažinimo principai ir moksliniai pagrindai, bei vaisingumas ir jaunimo sveikata, hormoninės kontracepcijos veikimo mechanizmas; temos Kodėl verta laukti potemėse atskleidžiami rizikos vengimo motyvai, kuriuos reikėtų paminėti pokalbiuose atskirai su mergaitėmis ir berniukais; temoje Gyvenimas iki gimimo užpildomos minėtos žinių spragos, pateikiama informacija iš teisinės perspektyvos, bei plėtojama tema Kai tampama tėvais.

Svetainėje esivertasdaugiau.lt patalpintos inovatyvios priemonės ugdymuisi. Ilgametę tiesioginio darbo su jaunimu, įskaitant lytiškumo ugdymo programų kūrimą ir vedimą, patirtį sukaupusi psichologė, pedagogė Agnė Nazarenko pasakoja, kad klausimai, pagal kuriuos yra sukurtos priemonės, yra realūs, kylantys iš jauno žmogaus gyvenimo situacijų (pavyzdžiui, mylėtis ar nesimylėti). „Priemonės apima savivertės, romantiškos draugystės, lytinių santykių, skyrybų, masturbacijos, pornografijos, santuokos temas. Jos pateikiamos tinklalaidžių bei atviro pokalbio forma, prieinamos socialinio tinklo „Youtube“ kanale „Esi vertas daugiau“. Priemonės tinkamos ir galimos naudoti ir kaip mokomoji priemonė pamokos metu. Jų turinys pasižymi išskirtiniu atvirumu, pašnekovai dalinasi savo gyvenimo patirtimi, kviečia į diskusiją dažnai tabu esančiomis temomis.“

Projektas „Atviri gyvenimui“ pristatytas mokyklų bendruomenei

Spalio 8 d. vykusiame seminare projekto „Atviri gyvenimui“ sukurtos priemonės buvo pristatytos dorinio ugdymo, biologijos mokytojams, mokyklų visuomenės sveikatos specialistams, socialiniams pedagogams bei klasių auklėtojams.

Siekiant išsiaiškinti, kokių žinių labiausiai trūksta, renginio pradžioje ir po jo dalyviai galėjo įsivertinti savo žinias projekto temomis.

Prieš seminarą žemiausiu balu seminaro dalyviai įsivertino žinias apie hormoninės kontracepcijos veikimo mechanizmą bei vaisingumo fiziologiją, po seminaro vertinimai šiomis temomis buvo beveik dvigubai aukštesni. Daugiausiai žinių seminaro dalyviai manė turintys vaiko teisės apsaugos klausimais. Prieš seminarą savo žinias apie vaiko teises kaip sudėtinę žmogaus teisių dalį dalyviai įvertino vidutiniškai 4,5 balais. Visgi seminaro metu dalyviai turėjo nemažai klausimų šios temos lektoriui, domėjosi naujais teisės aktais, jų vertinimais. Po renginio jo dalyviai savo žinias vertino net 4,85 balo.

Seminaro dalyviai įvertino ir pačią priemonę „Atviri gyvenimui“ – jos turinį, mokslingumą, inovatyvumą, pritaikomumą ir dizainą. Priemonės parengimą atsižvelgiant į mokslinės informacijos naujumą ir pritaikymo galimybes 92 proc. dalyvių įvertino labai gerai ir gerai.

Geriausio vertinimo susilaukė priemonių panaudojimo galimybė nuotoliniam mokymui, taip pat tik gerai ir labai gerai įvertinti priemonės nuoseklumas ir struktūruotumas bei internetinės svetainės navigacija.

Apklausos metu 92 proc. mokytojų pažymėjo, kad IPU pristatymas suteikė naujų žinių, kurios padės stiprinant vaikų ir jaunimo lytinę sveikatą ir vykdant rizikingos lytinės elgsenos prevenciją.

Projekto koordinatorė Diana Karvelienė

Jaunimo raštingumas lytinės sveikatos srityje mūsų dienomis tampa vis svarbesniu iššūkiu. Jaunosios kartos suvokimas apie savo lytinę sveikatą priklauso taip pat ir nuo to, kokias žinias jie gauna mokykloje. Projektas „Atviri gyvenimui“ ateina į pagalba mokyklai, nes kartais tradicinių priemonių: lentos, kreidos, pratybų ir vadovėlio – jau gali ir nebeužtekti. „Atviri gyvenimui“ siūlomos priemonės yra tvirtas žingsnis vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos raštingumo bei rizikingo lytinio elgesio prevencijos kryptimi.

Literatūra:

[1] Lori MacLean, „A Literature Review of Health Literacy of Adolescents During Pregnancy.“ Nursing for Women’s Health, Volume 24, Issue 6, December 2020, 431–439. <https://doi.org/10.1016/j.nwh.2020.09.004>

[2] Pilar Vigil, Leonard F. Blackwell ir Manuel E. Cortés, „The Importance of Fertility Awareness in the Assessment of a Woman’s Health a Review.“ The Linacre Quarterly, 2012 Nov; 79(4), 426–450. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6027096/>

[3] <https://www.europeanproceedings.com/files/data/article/51/1631/article_51_1631_pdf_100.pdf>

[4] World Health Organization, Improving access to quality care in family planning: Medical eligibility criteria for contraceptive use. 2004. <http://www.who.int/reproductive-health/publications/mec/mec.pdf>