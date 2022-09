Dar kartą apie Karaimų gatvės „humanizavimą“ ir Karaimų gatvės gyventojų laiškas

Dr. Halina Kobeckaitė. Kosto Kajėno videomedžiagos kadras

2021 m. rugpjūčio pabaigoje Trakų miesto gyventojams buvo pristatytas Karaimų gatvės „humanizavimo“ projektas. Tuomet diskusijoje dalyvavę Karaimų gatvės gyventojai pasisakė prieš tokį projektą, motyvuodami tuo, kad gatvės „humanizavimo“ projektas, pagal kurį numatoma uždaryti judėjimą gatve pastatant betoninius suoliukus ant šaligatvių ir betoninius vazonus vidury gatvės, neigiamai paveiks Karaimų gatvės gyventojų gyvenimo aplinką ir kokybę.

Toks sprendimas yra akivaizdi vizualinė tarša, pažeidžianti istorinės Trakų miesto dalies išvaizdą, nes ten niekada nestovėjo jokie suoliukai, juo labiau betoniniai. Taip pertvarkius gatvę, nei gatve, nei prie namų žymiai sunkiau bus privažiuoti greitosios pagalbos, gaisrinės mašinoms. Negalės važiuoti ir šiukšles bei sniegą valantis transportas. Iš savo kiemų į gatvę negalės išvažiuoti ir gyventojai. Sėdinčių ant suoliukų žmonių sukeliamas triukšmas trukdys gyventojų ramybę ir kels ne vieną sanitarinę problemą. Pagal planą numatoma Karaimų gatvę paversti komercine, t. y. pastatyti kioskų, kavinukių ir pan. Vadinasi, tai bus ištisa mugė, ir užuot pasirūpinus Karaimų gatvės gyventojų gyvenimo kokybės gerinimu jis bus tik bloginamas. Prisimenu, sovietmečio saulėlydyje vienas aktyvus Trakų rajkomo komjaunuolis siūlė paversti Karaimų gatvę kavinių ir viešbutukų gatve, o karaimus iškeldinti prie kapinių jiems pastačius daugiabutį. Tada, ir karaimų bendruomenėje, ir spaudoje kilus triukšmui, „veikėjas“ savo idėjos atsisakė. Dabartinis planas turi anų idėjų kvapelį…

Rugpjūčio 31 d. Karaimų gyventojų atstovai buvo susitikę su Trakų savivaldybės meru p. Andriumi Šatevičiumi ir jo patarėjomis. To susitikimo metu buvo pasakyta, kad siūlomo projekto pavadinimas „humanizuoti gatvę“ atrodo nelogiškas ir net įžeidžiantis, nes atrodytų, kad ten dabar gyvena ne žmonės. Matyt, po to pasikalbėjimo buvo nuspręsta „humanizavimą“ pakeisti į „alėją“. bet tai nė kiek nepagerina padėties, nes idėja ir tikslas lieka tie patys – būtina realizuoti Europos Sąjungos pinigus. Bet gal nebūtina juos leisti tokiems drastiškiems projektams, griaunantiems nuo seno susiformavusią Trakų miesto, ypač senosios jo dalies, išvaizdą, kuri ir traukia turistus. Vadinasi, ją reikia tik dar labiau paryškinti, sprendžiant pirmiausia parkavimo problemas, gerinant tikros pakrantės alėjos išvaizdą, ten statant naujus suoliukus, įrengiant maudymuisi tinkamas vietas, sutvarkant „flotilijos“ švartavimąsi, apdriskusias skelbimo lentas ir pan. Yra kas veikti… Be to, siūlant bet kokį projektą Karaimų gatvės tvarkymui, reikia turėti galvoje, kad daugiausia žmonių ir mašinų ten būna vasarą ir gražiais kitų metų laikų savaitgaliais.

Praėjusių metų susirinkimo pabaigoje buvo pažadėta, kad projektas tokiu pavidalu, kaip ten buvo pristatytas, nebus vykdomas, o dabar išaiškėjo, kad jau yra paskelbtas konkursas viešiesiems pirkimams, ir suoliukai bus perkami. Kur jie bus statomi, nežinia. Meras mus ramino, kad konkurse paskelbtas suoliukų skaičius padidintas tik tam, kad pirkimas būtų pigesnis. Mat, pirkti 10 suoliukų brangiau, negu šimtą. Tikrai, taip, o kur paskui tuos suoliukus dės? Greičiausiai mums po langais. Tad vėl sugrįžtame į išeities tašką. Mums, tiesa, buvo paaiškinta, kad suoliukus statys aplink Nepomuko paminklą, ir ten įrengs skverą. Pagalvokim, kas norės sėdėti vidury gatvės? Ar galite įsivaizduoti tokį skveriuką? Tad ir išklausius Gerbiamo Mero paaiškinimus motyvai atsisakyti planuojamo „humanizavimo“ projekto neišnyko ir mūsų susirūpinimo neišsklaidė.

Mums buvo pasakyta, kad viską išspręs Trakų miesto gyventojų apklausa. Mėginome patikinti, kad toliau gyvenantys žmonės absoliučiai nežino Karaimų gatvės problemų. Bet mūsų neišgirdo. Pagaliau gavome apklausos anketą, kurioje, deja, klausimas suformuluotas nekorektiškai. Tai, kad savivaldybė skelbia apklausą visiškai jai nepasiruošusi ir neapgalvojusi, rodo faktas, kad jau po kelių dienų pirmasis apklausos variantas buvo pakeistas nauju. Kyla klausimas – kas su tais, kurie jau atsakė ir nepažiūrės, kad reikia atsakinėti iš naujo. Atsakinėjant į klausimą, visiškai neaišku, ko iš apklausos tikimasi – kokia gi ta gatvė bus, jei dauguma pasisakys už tai, kad ją reikia paversti pėsčiųjų alėja. Juk apklausoje nepasakyta, kaip ji bus verčiama alėja ir kaip ji atrodys. Tad iš apklausos mes nematome, ir nežinome, kokio galutinio rezultato siekiama. Koks apklausos tikslas ir koks efektas?

Apklausos aprašyme pranešama, kad bus įrengtos trys parkavimo aikštelės. Gerai, kad savivaldybės darbuotojams netrūksta humoro jausmo, nes kitaip kaip pasišaipymo iš atvažiuojančių į Trakus žmonių tokio siūlymo priimti negalima. Jie juk nori su mašina įvažiuoti tiesiai į Salos pilį, o jiems siūloma palikti mašiną už 3 km. O ten palikę lauks pusvalandį, kol atvažiuos autobusiukas? Žinodamas Neringos patirtį, vienas atsakingai mąstantis Trakų gyventojas pasiūlė pagalvoti apie turistų įvažiavimo į Trakus apmokestinimą. Gal ir savivaldybė susirinktų pinigų miesto tvarkymui, ir žmonės atsakingiau elgtųsi. O kas nenori mokėti, pasistato nemokamai parkinge ir keliauja toliau visais įmanomais būdais – pėstute, dviračiu, paspirtuku ar miesto siūlomu autobusu.

Gyvendama Trakuose ilgą laiką, pritariu gerbiamo Mero norui sutvarkyti miestą ir ne vien Karaimų gatvę, ir ne vien todėl, kad čia gyvena karaimai. Tai svarbus Lietuvos istorijos objektas, viena iš istorinių Lietuvos sostinių.

Aš pritariu Karaimų gatvės gyventojų pasiūlymams vietoje „humanizavimo“ surasti kompleksinį viso miesto judumo sprendimą. Dar Trakų savivaldybės merė p. Rudelienė minėjo tokį projektą ruošiant. Tai ar jo nėra, ar jis dulka stalčiaus dugne?

Dr. Halina Kobeckaitė

Trakų garbės pilietė

2022 m. rugsėjo 13 d.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai

Editai Rudelienei, LR Seimo narei Kęstučiui Vilkauskui, LR Seimo nariui Mildai Vainiūtei, LR Seimo kontrolierei Andriui Šatevičiui, Trakų rajono merui Jolantai Abucevičienei, Trakų rajono administracijos direktorei Gintarui Abaravičiui, TINP Direktoriui

Trakų rajono Tarybos nariams

Dėl Karaimų gatvės humanizavimo projekto

2021 m. rugpjūčio pabaigoje Trakų miesto gyventojams buvo pristatytas Karaimų gatvės „humanizavimo" projektas. Tuomet dalyvavę diskusijoje Karaimų gatvės gyventojai pasisakė prieš tokį projektą, motyvuodami tuo, kad

Numatomas gatvės „humanizavimas“, kurį sudaro uždarymas, betoninių suoliukų ant šaligatvių ir betoninių vazonų statymas vidury gatvės neigiamai paveiks Karaimų gatvės gyventojų gyvenimo aplinką ir kokybę. Toks sprendimas yra akivaizdi vizualinė tarša, pažeidžianti istorinės Trakų miesto dalies išvaizdą, nes ten niekada nestovėjo jokie suoliukai. Kadangi Karaimų gatvė ir šaligatviai joje yra gana siauri, namai šioje gatvėje stovi prie pat šaligatvio ir langai yra ranka pasiekiami, numatomi betoniniai ar kitokie suoliukai atsiras prie pat gyvenamųjų namų palangių ir pažeis gyventojų privatumą, nes niekas neuždraus sėdėti ant suoliukų vakare ar naktį. O sėdinčios po langais draugijos, kaip rodo patyrimas, mėgsta triukšmauti ir šiukšlinti. Tuo įsitikinti galima pažiūrėjus kaip atrodo ir kokį kvapą skleidžia vakarais pakrantė ir jos šiukšliadėžės. Vadinasi, bus pažeistos sanitarinės normos, triukšmas viršys leistiną lygį ir kentės šios gatvės gyventojai bei estetinis istorinės miesto dalies vaizdas. Toks gatvės pertvarkymas neigiamai paveiks priešgaisrinio saugumo reikalavimus, nes siaurumas ir betoniniai elementai atsitikus nelaimei trukdys gelbėjimo tarnyboms. Padidės gaisringumo pavojus – juk namai visi mediniai ir neatsargiai mestas degtukas gali prišaukti didelę nelaimę. Pristačius betoninių suoliukų ir kitokių trukdžių, žiemą bus neįmanoma valyti gatves. Susidaro reali tikimybė, kad šalia suoliukų atsiras ir kioskeliai ar kitos prekybinės vietos, kurios pavers gatvę nuolatine muge. Jei gatvė taps komercine ar koncertine vieta, joje telksis daug žmonių ir reikalui esant pro juos negalės pravažiuoti nei gatvės gyventojai, norintys pasiekti savo namus ,nei greitosios pagalbos mašinos, nei tiekėjų stambus transportas, pristatantis prekes. Tokiu atveju, gyventojai bus įkalinti savo pačių gatvėje. Gatvė turi atlikti savo funkcijas, nes ji istoriškai visada buvo gatvė, o ne alėja. Alėja yra pakrantėje, ten ją ir reikia tvarkyti. Dabar gatvės vaizdą gadina mašinų gausa. Jų išmetamos dujos teršia orą, gyventojams tenka kvėpuoti degėsiais, tačiau siūlomas humanizavimo projektas nesprendžia judumo problemos nei mieste, nei Karaimų gatvėje. Karaimų gatvė – istorinis mažasis miestas. Įgyvendinus dabar siūlomus savivaldybės planus jis bus nurašytas užmarštin ir virs eiliniu nesusipratimu. Todėl alėjos idėja (su suoliukais ar net be) iš principo nepriimtina, nes mėginama išeikvoti ES pinigus Karaimų gatvės gyventojų gyvenimo sąlygų pabloginimo sąskaita.

Praėjusių metų susirinkimo pabaigoje buvo pasakyta, kad projektas nebus vykdomas. Tuo tarpu jau yra paskelbtas konkursas viešiesiems pirkimams, ir suoliukai bus perkami. Kur jie bus statomi, nežinia. Aukščiau išdėstyti motyvai nevykdyti planuojamo „humanizavimo“ tebelieka aktualūs. Jie tapo dar aktualesni paskelbus Trakų miesto gyventojų apklausą, kurioje nekorektiškai suformuluotas klausimas visiškai nerodo kokio galutinio rezultato sulauksime vienaip ar kitaip į šį klausimą atsakę. O siūlomos trys parkavimo aikštelės Trakų miesto prieigose problemos niekaip nesprendžia, nes jų dydis yra nepakankamas. Pagalvokim vien apie mašinų gausą vakarais, kai pakrantėje ar pilyje vyksta koncertai. O atlikėjų ar TV transliuotojo transportas?

Mes žinome ir seniai sakome, kad Trakų miestą, svarbų Lietuvos istorijos objektą, vieną iš istorinių Lietuvos sostinių, gausiai lankomą turistų, reikia tvarkyti. Tad vietoje „humanizavimo“ (tarsi dabar gatvėje gyventų ne žmonės) reikalingas kompleksinis viso miesto judumo sprendimas. Ir apie tokius projektus dar prieš trejus metus kalbėta ir spręsta savivaldybės taryboje. Kur tie planai?

Mašinų gyvenimui gerėjant tik gausės. Tad ką daryti?

Mes siūlome:

Spręsti Trakų miesto, istorinės Lietuvos sostinės, judumo problemą kompleksiškai , o ne vienos atskiros gatvės sąskaita. Ribojant eismą visame Trakų mieste nepamiršti visų gyventojų, jų poreikių, socialinių, medicininių paslaugų ir verslo aptarnavimo būtinumo. Įrengti dideles modernias parkavimo vietas Trakų prieigose, tokiu būdu nukraunant pakeles, sumažinant miesto ir ežerų taršą ir užtikrinant eismo saugumą; Organizuoti pavežėjimo infrastruktūrą iš parkavimo vietų iki Trakų lankytinų vietų ir poilsio zonų. Galimas ir privataus verslo pritraukimas. Greitį riboti “fizinėmis priemonėmis”- skubiai įrengti kalnelius Karaimų g. atkarpoje nuo nacionalinio parko iki apžvalgos aikštelės prie pilies. Vystyti infrastruktūrą pakrantės zonose ir laisvose savivaldybei priklausančiose teritorijose: pakeisti pakrantėje esančius suoliukus labiau humaniškais, tinkamais sėdėti ne tik susirietus; išvalyti ežero dugną ir įrengti ežerų pakrantėse vietas, tinkamas braidyti bei maudytis; inicijuoti investicijas ir sutvarkyti pastatus vaiduoklius (buvusį kino teatrą, partijos komitetą, Nendrės restoraną ir pan.); įkurti (pritraukiant privatų kapitalą) maisto produktų parduotuvę Karaimų gatvės atkarpoje. Karaimų gatvė turi būti žavi savo esama architektūra, nedrumsti vietinių gyventojų gyvenimo gausiais gatvėje neribota laiką užsibūnančiais būriais svečių, ne kurti priešpriešos tarp gyventojų ir svečių.

Apibendrindami norime pasakyti – mes mylime Trakus ir norime juose jaukiai, saugiai ir ramiai gyventi, norime, kad juos pamiltų ne tik turistai, bet ir įvairių projektų kūrėjai. Tikrai yra čia kas veikti ir kur protingai humaniškai išleisti ES pinigus.

Karaimų gatvės gyventojai