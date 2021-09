Gaunantiems mažas pajamas – nauja parama saulės parkams, elektrinėms ir šilumos siurbliams įsigyti

Įsirengti saulės elektrinę, pasistatyti šilumos siurblį ar įsigyti nutolusios saulės elektrinės dalį mažas pajamas gaunantys gyventojai jau gali pasinaudodami teikiamomis kompensacijomis. Nuo šių metų rugsėjo 1 d. jie kviečiami teikti paraiškas gauti paramai, kuri padengtų 85 proc. įsigyjamų inovatyvių energetikos sprendimų sumos.

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pradėjo teikti paramą socialiai pažeidžiamiems gyventojams, kurie Socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS) įstatymo nustatyta tvarka 6 mėnesius nepertraukiamai iki 2021 m. kovo 31 d. turėjo nepasiturinčio asmens statusą.

Tai mažas pajamas gaunantys ar nedirbantys asmenys, daugiavaikės šeimos, vieniši tėvai, neįgalieji ar pensinio amžiaus asmenys, kurių žmogui tenkančios vidutinės pajamos per mėnesį neviršija 140,8 euro. Parama jiems padengs 85 proc. nuo fiksuotos sumos saulės parkų įsigijimui (įskaitant priežiūros ir administravimo mokesčius), saulės elektrinės ar šilumos siurblio įsirengimui.

„Nors kompensuojamos skirtingos šių kategorijų sumos, saulės elektrinę įsirengiant su „Ignitis“, APVA finansavimas pilnai padengia visas elektrinės įrengimo ir priežiūros išlaidas penkeriems metams, tad paramos gavėjui ji nieko nekainuos“, – teigia „Ignitis“ produkto vadovė Indrė Baltušienė.

APVA parama taip pat suteiks galimybę įsigyti dalį saulės parko ar įsirengti šilumos siurblį – priklausomai nuo gamintojo ir įrenginio kainos, bus padengiama 85 proc. nuo nurodytos fiksuotos sumos. Paramos gavėjui beliks padengti likusią dalį, kuri neviršijant paramos sąlygose nurodytos fiksuotos sumos, priklausomai nuo pasirinkto tiekėjo sudarys apie 15 proc.

Iš viso paramai saulės parkams, elektrinėms ar šilumos siurbliams įsigyti APVA skiria 1 mln. eurų dydžio finansavimą.

Paraiškas finansavimui gauti galima teikti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki pat metų galo ar iki tol, kol bus išnaudotos paramos lėšos. Paraiškos bus įvertinamos per 30 dienų nuo jų pateikimo, tuomet per 30 dienų pasirašoma trišalė sutartis su rangovu, APVA ir klientu dėl apmokėjimo ir projekto įgyvendinimo. Patvirtinus paramos gavimą projektas turi būti įgyvendintas per 12 mėn.