Trakų rajono laikraštyje „Trakų žemė“ spausdinome Grendavės seniūnijos gyventojo Antano Nedzinsko straipsnį „Grendavės gyventojams atsibodo įsisenėjusios problemos“ (2020 m. sausio 31 d. Nr. 5 (1107), p. 1–7). Redakcija buvo pasiuntusi paklausimą ir Grendavės seniūnijos seniūnui Aleksandrui Abeciūnui, kad jis parašytų savo atsiliepimą bei paaiškintų apie esamas problemas ir kodėl jos susidarė. Kovo 2 d., pirmadienį, gavome Grendavės seniūnijos seniūno Aleksandro Abeciūno atsakymą, kurį ir spausdiname.

Atsakydamas į Antano Nedzinsko per susitikimą su Trakų rajono savivaldybės vadovais iškeltus klausimus, informuoju, kad Grendavės seniūnija savo teritorijoje turi septynias kapines. Per pastaruosius metus šešiose kapinėse, tarp jų ir Grendavės kapinėse, buvo įrengtos naujos tvoros. Teiginys apie tai, kad kapinėse vaikšto stirnos, neatitinka tikrovės. Kas dėl komunalinių atliekų konteinerių Samninkų kaime, tai yra paprasčiausias gyventojų nenoras mokėti už atliekų išvežimą, nes iki atliekų išvežimo tvarkos keitimo 2018 m. nemažai gyventojų už komunalines atliekas išvis nemokėjo, tarp jų ir Antanas Nedzinskas, nors Samninkų kaime jis ne tik gyvena, bet ir vykdo komercinę veiklą.

Samio g., Samninkų kaime, mobiliąjame namelyje gyvena kitos gyvenamosios vietos neturintis pil. S. K., kuris prikaupė šiek tiek šiukšlių. Šiuo metu dalis jų jau išvežta. Pil. S. K. įpareigotas sutvarkyti likusias šiukšles ir namelį patraukti į šalia esantį privatų sklypą.

Grendavės seniūnija prižiūri kapinių teritoriją, kuri apima 3 ha plotą, taip pat Grendavės paplūdimio, kitas bendro naudojimo teritorijas ir gatvių kelkraščius (kurių bendras plotas apie 5 ha). Teritorijos tvarkomos vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis tvarkymo ir švaros taisyklėmis. Taisyklės nenumato reikalavimo tvarkymą atlikti numatytai datai, dėl to darbai vykdomi pagal poreikį. 2019 m. dėl sausros, kada tokio poreikio kaip šienauti paplūdimio teritoriją tikrai nebuvo, darbai buvo atlikti atsiradus poreikiui. 2010 m. įrengiant Grendavės kaimo paplūdimį buvo panaudotos neilgalaikės medžiagos. Paplūdimį juosianti tvorelė, supynės ir kiti mediniai elementai greitai supuvo ir tapo pavojingais čia besilankantiems žmonėms. Tvorelę teko pakeisti metaliniais stulpeliais, o supynes demontuoti. Šiuo metu ruošiamas projektas Grendavės paplūdimio infrastruktūrai atnaujinti. Aš, kaip seniūnas, nematau poreikio Grendavės paplūdimyje įrenginėti pavėsinių, kadangi paplūdimio teritoriją puošia ilgaamžiai medžiai, po kuriais vasarišką, kaitrią dieną maloniai randa pavėsį turistaujantys bei poilsiaujantys žmonės.

Aleksandras ABECIŪNAS,

Grendavės seniūnijos seniūnas