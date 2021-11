Kaip atrodyti puošniai visomis progomis?

Ar teko girdėti Oscaro Wilde’o žodžius: „Niekada negali būti per daug puošniai apsirengęs arba per daug išsilavinęs..“ Geriau nešioti per daug nei per mažai, todėl manome, kad šiuo metų laiku pravartu į spintą pasidėti kelis drabužius, netikėtiems, paskutinės minutės vakarėliams ir jų kvietimams. Ruoškitės. Šiame straipsnyje apžvelgsime, kaip išsirinkti geriausią šventinę aprangą visoms artėjančioms šventėms ir renginiams!

Kaip išsirinkti šventinę aprangą

Pirmas žingsnis renkantis suknelę – išsiaiškinti, kiek vakarėlių ir progų jums reikia, gal vakarėliai dėl pandemijos vyks namuose, tuomet tinka ir tunika internetu. Apsispręskite, ar norite investuoti į labai gražią ir brangią suknelę ir dėvėti ją kelis kartus, ar įsigyti keletą pigesnių. Priimdami šį sprendimą, atidžiai apsvarstykite, kas dar dalyvaus kiekviename vakarėlyje, kuriame planuojate dalyvauti. Jei tą patį asmenį matote keliuose renginiuose, rekomenduojame rinktis pigesnę suknelę ir įsigyti kitokią. Na, o jei daugumoje vakarėlių, kuriuose ketinate dalyvauti, žmonės yra skirtingi, tai puikus pasirinkimas gali būti investuoti į specialią aprangą. Žinoma, ne visi šventiniai vakarėliai reikalauja gražios suknelės, todėl atidžiai perskaitykite kvietimą ir nuspręskite, kokia apranga tai šventei būtų pati tinkamiausia. Kartais kvietimuose nurodomas specifinis aprangos kodas, o kartais jį nuspėti galima iš nurodytos šventės vietos. Jei vakarėlis vyks lauke arba lauko terasoje, gera mintis apsivilkti kombinezoną arba ką nors, kas uždengtų kojas (pavyzdžiui ilgą, tačiau patogią, gamtoje dėvėti tinkančią suknelę).

Svarbu atsižvelgti į tai, kad prieš šventes galite įsigyti ne tik drabužį, bet ir dovaną

Todėl svarbu pasverti turimą biudžetą ir visas išlaidas. Galiausiai įvertinkite, kas susirinks. Jei tai jūsų darbovietės susibūrimas, tuomet galbūt geriausia rengtis konservatyviai ir rinktis klasikines, įrėmintas, nukarusias sukneles, paltai moterims taip pat būtini papildyti aprangą. Na, o jei vakarėlį organizuoja draugai ir bare planuojamas tęsinys, tuomet aptempta suknelė būtų geras pasirinkimas.

Kai išsiaiškinsite, kokių drabužių jums reikia vakarėliui, laikas priimti dar vieną svarbų sprendimą ir išsirinkti vieną iš galingiausių suknelių. Mūsų nuomone, pasirinkti mažą juodą suknelę niekada nėra klaidinga – tai tikra klasika ir visada laimi. Šventės metu mėgstamiausia ir rekomenduojama spalva – raudona, tad gal vertėtų įsigyti raudoną suknelę, kad sukurtumėte šventiškesnį ir džiaugsmingesnį įvaizdį. Kasdienio tipo šventinės vakarėlių suknelės yra labai geras pasirinkimas, kadangi jas dėvėti taip pat galite ir kitomis progomis. Su tokia suknele galite dalyvauti tiek šventiniuose priešpiečiuose, tiek eiti į pasimatymą vakare. Dauguma šeimų rengia kalėdinius vakarėlius, kurie yra pakankamai kasdieniški, tad jei Jūsų šeimoje tradicija panaši, tikrai puikiai išsiversite su ganėtinai paprasta vakarėlių suknele. Mūsų pasirinkimas: tikrai mėgstame geras ir patogias megztinio tipo sukneles. Šią viena mūsų komandos narių dėvėjo pernai ir džiaugėsi, jog tinkamai pasirinkta megzta suknelė ją gelbėjo visą dieną, mat po darbo nespėjus persirengti, ta pati suknelė puikiai tiko ir vakaro renginiams.

