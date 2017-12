Artėjant Šv. Kalėdoms dauguma mūsų ieško ne tik dovanų, bet ir eglutės. Deja, prieš šventes vis dar pasitaiko miškų bei želdynų niokojimo atvejų. Taigi, norime priminti, kaip teisėtai įsigyti Kalėdų puošmeną, kad šventės būtų gražios ir nebūtų padaryta žala aplinkai.

Kaip žinia, laukinės augalijos išteklių naudojimas reglamentuojamas teisės aktais. Valstybinėje žemėje medžių ir krūmų šakeles pjauti leidžiama suderinus su žemės, miško savininku, valdytoju ar naudotoju. Šakeles leidžiama pjauti nuo augančių medžių ar krūmų ten, kur tai neturės neigiamos įtakos medynui arba nuo tų medžių ar krūmų, kurie jau numatyti iškirsti. Nuo medžių ar krūmų, kurių nenumatyta iškirsti, šakeles leidžiama pjauti ne aukščiau kaip iki 1/3 medelio nuo lajos apačios ar krūmo aukščio. Šakeles galima pjauti, jeigu medeliai ne žemesni kaip 2 m. Kadagius, eglutes ir kitus medelius bei krūmus leidžiama kirsti plyno miško kirtimo vietose, kurias numatoma atkurti, taip pat savaiminės ir kultūrinės kilmės jaunuolynuose bei kitose vietose, kur eglutes ir kitus medelius bei krūmus reikia iškirsti atliekant ūkinius darbus. Eglučių, kadagių ir kitų medelių bei krūmų kirtimo vietas ir skaičių nustato miškų valdytojai ar savininkai.

Nemaža dalis žmonių vis dar mano, kad eglutę Kalėdoms gali laisvai nusikirsti bet kuriame miške, tačiau toks medelių kirtimas neteisėtas, o piktavalių laukia didelės baudos. Administracinių nusižengimų kodekso 272 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas valstybei nuosavybės teise priklausančioje miško žemėje, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama ne daugiau kaip dešimt kietmetrių medžių ar krūmų, užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų. Tokio pat dydžio bauda už analogiškus pažeidimus privačiame miške nustatyta 273 straipsnio 1 dalyje. Be to, pažeidėjas dar turi atlyginti ir aplinkai padarytą žalą.

Dar vienas būdas pasipuošti namus – pasinaudoti miškų urėdijų vykdoma akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“, kurios metu į miestų bei miestelių aikštes miškininkai atveža eglišakių, eglučių. Kasmet išdalinama daugiau kaip 100 tūkstančių eglišakių, tad parsinešti Kalėdų puošmeną nemokamai gali nemaža dalis gyventojų. Eglišakių dalijimo vietos ir laikai, kaip ir kasmet, bus skelbiami Generalinės miškų urėdijos, Aplinkos ministerijos tinklalapiuose.

Kiekvienais metais vis populiaresnės tampa Kalėdų eglutės vazonuose, kurias pavasarį tikimasi pasisodinti kieme ar sodyboje. Esame jau rašę patarimus tiems, kurie nori išsaugoti medelį, bet svarbiausius dalykus priminsime dar kartą.

Taigi, visi medžiai medelyne auginami grunte, tik rugsėjo mėnesį į vazonus sodinami 8–9 metų amžiaus kalėdiniai medeliai, kurie pardavinėjami likus bent mėnesiui iki švenčių. Į vazonus sodinamos tik mažesnės, maždaug iki 1,5 m eglutės. Didesnėms reikia didelių vazonų, kuriuos sunku kilnoti, sudėtinga pervežti. Anot augintojų, kalėdinio medelio iš žiemos šalčio negalima tiesiai įnešti į šiltą aplinką. Kad nepatirtų šoko, spygliuotis pratinamas pamažu: iš pradžių įnešamas į vėsoką šviesią patalpą, kur temperatūra apie 0–5° C, vėliau pernešamas į 10–15° C patalpą, o tik vėliau į šiltesnį kambarį.

Pasibaigus šventėms, norėdami kalėdinį medelį išsaugoti ir pasisodinti pavasarį lauke, turime stengtis jo neišnešti iš šilto kambario iškart į didelį šaltį. Jeigu augalai laikomi vieną savaitę šiltoje aplinkoje, jie dar nespėja nubusti. Tačiau palaikius augalus šiltame kambaryje apie 3 savaites, jie sureaguoja, ima leisti ūglius. Tokius „pabudusius” medelius į šaltą aplinką reikia pernešti pamažu – iš pradžių palaikyti apie 0–5° C šilumoje, o vėliau pernešti į dar vėsesnę patalpą ir laikyti nuolat per žiemą vėsiai, nuo 0 iki -5° C, šviesioje patalpoje, rūsyje arba garaže. Tik praėjus didesniems šalčiams, kovo mėnesį, galima išnešti į lauką, geriau apsiniaukusią dieną. Arba po švenčių medelį laikyti lauke, saugant šaknis nuo peršalimo. Išėjus pašalui, galima pasodinti tiesiai į dirvą. Kad kaitri pavasario saulė neapdegintų pasodintų naujų augalų, rekomenduojama pridengti agroplėvele ar eglių šakomis.

Taigi, būkime draugiški aplinkai ir šventėms namus puoškime teisėtai įsigyta eglute ar šakele.

Šiltų ir džiugių artėjančių švenčių!

Parengė Lietuvos miško savininkų asociacija Aplinkos ministerijos užsakymu

Užs. Nr. 745