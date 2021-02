Kas valo Trakus?

Gerbiamieji rajono gyventojai, Trakus ištiko nelaimė – sniegas užpustė merę, savivaldybės administracijos direktorių ir tarybos narius bei kt. Miega visi po šiltais sniego patalėliais. Netikite? Jeigu turite galingą traktorių, atvažiuokite į Trakus. Į miestą sunkiai pateksite – tiesa, automobiliams kelias nuvalomas, tačiau pamėginkite nueiti iki parduotuvės, vaistinės, pašto ar draudimo ir Jums pasirodys, kad gyvename Arktyje. Ne, šaltis nieko čia dėtas, bet sniegelio nepagailėta. Šaligatviai pūpso tarsi fronto linijos, takeliai praminti tik kojoms laužyti, o kiemai nuostabiai padengti patalėliais. Net atvažiavęs autobusas prie stotelės neturi kur išleisti keleivių, nes juos pasitinka metrinės sniego pusnys.

Skambinu, apeliuoju į UAB „Trakų paslaugos“, direktorius konkretus ir be jokių užuojautų atsako: „Ponia, sėdėkite namuose, nėra čia ko po miestą vaikščioti.“ Supratau, kad žadėjo pasakyti: „Prie ko čia šliaužioti.“ Į tolimesnes kalbas Mantas Orintas nesileido, pareiškęs, esąs labai užimtas. Tikėti galima, nes jaunam vyrui nereikia per apkasus brautis, kojų sukinėtis, iki bambos bristi per pusnis. Jis vyrukas sėda ir rieda automobiliu, kur jam reikia. Tuo labiau, kad jį palaimino miesto seniūnė Vilma Puišienė, kuri „Trakų žemės“ laikraštyje moko miestiečius gyventi protingai ir patikina, kad Trakų seniūnija registruoja visas gyventojų pastabas dėl neišvalytų šaligatvių, gatvių, nepravažiuojamų kaimo kelių. Kas iš to? Toliau seniūnė dėl ekstremalių orų sąlygų prašo gyventojų kantrybės ir supratimo. Tarnybos, pasak seniūnės, įpareigotos kuo greičiau išvalyti kelius ir gatves. Taip ji rašė praėjusio penktadienio (sausio 29 d.) laikraštyje „Trakų žemė“. Deja, deja, praėjo ir penktadienis, ir šeštadienis, ir sekmadienis, pirmadienis, antradienis, o šaligatviai Trakuose nevalomi. Juk ekstremalios oro sąlygos jau seniai praėjo – kas atsitiko? Nieko. Kiek galima tyčiotis iš gyventojų? Seniūnės pavaduotojas Valentinas Ūsas, šeštadienį (sausio 30 d.) paklaustas, kada bus pradėti valyti bent pagrindinės Vytauto gatvės šaligatviai (nekalbant apie kiemus), susiėmė už galvos ir aimanavo, kad jau galva ištino, o jų niekas neklauso. Seniai sklando gandai, kad UAB „Trakų paslaugos“ vadovas Mantas Orintas nieko neklauso. Taip sakė ir buvęs Trakų seniūnas, o dabar – Seimo narys Kęstutis Vilkauskas. Jis irgi bandė išjudinti valdovą, deja, turbūt buvo parekomenduota po užpustytus Trakus ir jam pačiam nevaikščioti.

Taigi, gerbiamieji trakiečiai, ar lauksime pavasario, kol išlįs iš po sniego Trakų valdžia ir lieps tam vyrukui dirbti, o ne vaidinti miesto valdovą? O miesto gyventojai gal turėtų pagalvoti, ar toks karaliukas nebaudžiamas gali tyčiotis iš žmonių?

TRAKIETĖ, norinti vaikščioti po Trakus

(pavardė redakcijai žinoma)