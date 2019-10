„Krembliai“ – pasaulio čempionai

Tiesiog nesitiki. Kai VII Pasaulio grybavimo čempionato organizatoriai pradėjo skelbti komandas, laimėjusias I–III vietas, salė nuščiuvo. „Krembliai“, pernai VI Pasaulio grybavimo čempionate buvę ketvirti, tyliai tikėjosi geresnės – trečiosios vietos. Deja, treti – italai. Dar menkutė viltis kirbėjo prieš paskelbiant antrosios vietos laimėtoją. Vėl – italai. „Krembliai“, Trakų rajono grybautojų komanda, kurią sudarė kapitonas Vytenis Daugudis, patyrę nariai Vytautas Gustas, Tomas Kieras, Mečislovas Grudinskij ir naujokas Audrius Kazlauskas, atsipalaidavo.

Et, nesėkmė. Bet tada, po reikšmingos pauzės, čempionato organizatoriai paskelbė, kad nugalėjo komanda „Krembiali“ iš Lietuvos!

„Krembliai“ net daugiau negu 3 kg baravykų aplenkė ant­rosios ir trečiosios vietų laimėtojus, nors ir buvo labai sudėtinga.

2019 m. spalio 12–13 d. Italijoje vykusiame VII Pasaulio grybavimo čempionate komanda „Krembliai“ sužinojo, kad šįmet teks ne tik grybauti, bet ir rinkti šiukšles. Iki šių metų komandos to daryti neprivalėjo. Registruojantis kiekvienam buvo išduoti nepatogūs, be rankenėlių maišeliai grybams ir tokie pat tik didesni maišai šiukšlėms. Individualiems grybautojams už šiukšles prie rastų baravykų svorio buvo galima prisidėti taškų –

jei šiukšlių maišas pilnas, tuomet – 500, jei puspilnis – 250, jei vos ant dugno – 100. Be šiukšlių grybai nesveriami, grybautojas diskvalifikuojamas. O komandų šiukšlės buvo sveriamos.

Čempionate dalyvavo 500 grybautojų iš daugelio Europos šalių. Pirmąkart atvyko būrelis iš Lenkijos, bet jie, kaip nemažai kitų, grybavo be laimės. Iš registruotų 57 komandų tik 40 galėjo sverti surinktus baravykus, o likusios 17 arba pavėlavo sugrįžti, arba nerado grybų, ar nerinko šiukšlių. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad komanda „Kremb­liai“ surinko šiek tiek daugiau 11 kg baravykų! Pergalė, fantastiška pergalė, kurios „Krembliai“, įpratę surinkti po tiek kiekvienas, tikrai nesitikėjo!

Be to, tai nebuvo vienintelė pergalė. Individualiose moterų varžybose antroji vieta atiteko Leonorai Krembiali iš Lietuvos! Nieko baisaus, kad Daugudienė tapo Krembiali. Svarbu, kad nuaidėjo Lietuvos vardas! Beje, I vietos laimėtoja surinko 1 582 kg (1, 082 kg baravykų, o 500 taškų gavo už šiukšles), Leonora – 1528 kg: už šiukšles gavo 250 taškų, o surinko 1 278 kg baravykų. Taigi dar klausimas, kas grybavo geriau. Taigi, kaip ir sakė kapitonas Vytenis – „Krembliai“ yra „Krembliai“.

Ačiū tikėjusiems komanda – Trakų rajono savivaldybės merei Editai Rudelienei ir administracijos direktoriui Dariui Kvedaravičiui, palukniečiams Dariui Perstiniavičiui, Vitalijui Zachaževskiui, Valerijanui Jusioniui, Irenai Kravčun, Danutei Vilčevskai, vilniečiams Romui Daciui ir Auksei Petruškevičiūtei, padėjusiems pasaulyje garsinti Lietuvos ir Trakų vardą. „Krembliai“ kartelės nenuleis!

Leonora DAUGUDIENĖ,

„Kremblių“ komanda

Kazio Godlausko nuotr.