M. Maldeikis: Lietuvos atveju Taivanas padarė išimtį. „Teltonika“ gaus know how pasaulio lygio technologijoms

Taipėjus naktį.



Turime pirmąsias Taivano investicijas Lietuvoje. Tokios derybos sunkios. Nes tai business to business reikalai, kurie turi kurti vertę abiem pusėms, kad naudą matytų abiejų pusių akcininkai ir kuriems reikia laiko. Lietuvos ir Taivano įmonės po truputį randa abipusiai naudingus projektus.

Pradžiai bus daug lazerio. Dabar paskelbta apie pirmą investiciją, tačiau šioje srityje bus daug rimtų žinių. Ateityje neabejotinai grįšime prie lazerių temos, aptariant visus tuos scenarijus, kurie buvo paišomi visokiose interviu. Ir palyginsim darbus su žodžiais.

Tačiau šiuo atveju man didžiausias džiaugsmas yra dėl technologijų susitarimo „Teltonikai“. „Teltonika“ apskritai fenomenas. Įmonė nespėja augti ir statyti fabrikus ateities srityse. Tokios įmonės kaip ši, pasaulyje trūkinėjant gamybos grandinėms, ypač aukštųjų technologijų srityje, greitu metu bus ne Lietuvos, o Europos Sąjungos lygio klausimas.

Ir Taivanas šioje srityje prisidės. Būtent Taivanas, nes šiam sprendimui reikėjo Taivano valdžios pritarimo. Puslaidininkiai, kaip žinia, yra vienas esminių Taivano ir saugumo aspektų, nes jie verčia pasaulio galinguosius drebėti, kad šios technologijos, karo atveju, pereitų į komunistinės Kinijos rankas. Žinodamas tai jomis Taivanas nesidalina.

Lietuvos atveju Taivanas padarė išimtį. „Teltonika“ gaus know how pasaulio lygio technologijoms. Lietuva, „Teltonikos“ asmenyje, pradeda žaisti šios srities NBA. Tai vyksta, nes Lietuva, savo tvirta politika, siekiant nacionalinių interesų, to nusipelnė.

Dabar svarbu mūsų švietimas. Nes jo neturim, su visa pagarba Škėmos „Baltai drobulei“ ar ką aš ten mokinaus. Na negi stebina, kai lygis toks, kad kokios mokyklos direktorė gali priimti „mokytoją“ Astrą mokyti mūsų vaikus? Todėl Taivanas, atvažiavęs, pamatęs situaciją ir džentelmeniškai patylėjęs, ima mūsų studentus, veža pas save ir juos mokins. Kad grįžę jie galėtų kurti ateities aukštų technologijų Lietuvą.

Tai pradžia.

Galima kalbėti apie eksporto skaičius, kurie šiais metais muša augimo rekordus. O ko tik negirdėjome praeitų metų gruodžio mėnesį. Kokie ekspertai, kokie scenarijai, koks polėkis melui…

Kai Lietuvoje, kuri siekdama savo nacionalinių interesų, užėmė aiškią poziciją komunistinės Kinijos ir Taivano atžvilgiu ir prasidėjo Kinijos neteisėtų veiksmų inspiruota informacinė audra, sakiau, kad po gerų 5 metų visi pamatysim, kad tai buvo politiniu, ekonominiu ir verslo atžvilgiu teisingas žingsnis. Tam tiesiog reikia suprasti pasaulyje vykstančius procesus. Nemaniau, kad lūžis į gerąją pusę įvyks taip greit.

Ir tą lūžį į gerąją pusę geriausiai iliustruoja Lietuvos pramonininkai savo pirmininko V. Janulevičius lūpomis „Visa Europa išmoko skaudžias pamokas ir dabar Europa ženklą „Made in China“ sparčiai keičia į „Made in EU“, o Lietuva vykstant šiems procesams tapo viena iš laimėtojų“. „Praėjusiais metais trečdalis naujų užsakymų gamykloms atėjo būtent dėl to, kad buvo atsisakoma Azijos tiekėjų. Dabar yra tas laikas, kai turime kovoti, kad šis procesas būtų negrįžtamas, kad ką lietuviai atkovojo iš Azijos, čia ir liktų“.

Aleliuja. Judam toliau.

Matas Maldeikis, politikas

