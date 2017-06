Į Klaipėdą iš Vilniaus vykęs traukinys pirmadienio pavakarę priverstinai sustojo tarp Lentvario ir Vievio: čia žuvo 72 metų pėsčiasis.

„Dabar sėdžiu traukinyje, kuris stovi jau valandą laiko laukuose 30 min nuo Vilniaus. Traukinys turėjo važiuoti iš Vilniaus į Klaipėdą su sustojimu Šiauliuose“, – pirmadienį 18.30 val. redakciją informavo keleivis Martynas. Pradžioje konduktorė keleiviams minėjo, kad greičiausiai nutrenkė gyvūną. „Bet netrukus atvažiavo policija ir greitoji. Vienas iš keleivių buvo nuėjęs į traukinio priekį ir matė dviratį. Supratau, kad nutrenkė žmogų. Per garsiakalbius pasakė, kad traukinys pajudės už 15 minučių, tačiau traukinys nepajuda. Per garsiakalbius pasigirdo, kad laukiame kriminalinės policijos. Toliau laukiame“, – informavo 15min skaitytojas. Bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ atstovė Inga Čiuberkytė 15min patvirtino, kad geležinkelio atkarpoje tarp Lentvario ir Vievio pateko į eismo įvykį. Geležinkelininkų duomenimis, vyras nelaimės vietoje bandė eiti per bėgius, tempdamas ir dviratį. Vieną kelią dviratininkas sėkmingai įveikė. Kaip minėjo liudininkai, geležinkelį vyras bandė įveikti prieš pat traukinį. Atrodė, kad jis užkliuvo ir parkrito ant bėgių. Atsistoti ir pasitraukti nuo bėgių nelaimėlis nebespėjo. Nelaimės vietoje medikai tik konstatavo vyriškio mirtį. Policijos pareigūnai ėmėsi išsamaus avarijos aplinkybių tyrimo. Policijos departamento užfiksuotais duomenimis, birželio 12 d. apie 17 val. 6 min. Trakų r., Sausių k., tarpstotyje Lentvaris–Vievis, keleivinis traukinys „Vilnius-Klaipėda“, valdomas vairuotojo (g. 1958 m.), partrenkė ir mirtinai sužalojo per geležinkelio bėgius neleistinoje vietoje dviratį stūmusį vyrą (g. 1945 m.). Dėl neatidėliotinų veiksmų tokiais atvejais traukiniai paprastai lieka sustabdyti nuo valandos iki dviejų. „Lietuvos geležinkelių“ atstovė I.Čiuberkytė 15min pranešė, kad prieš pat 19 val. traukinys jau tęsė kelionę numatytu maršrutu į uostamiestį, stengdamasis bent dalinai pasivyti grafiką. Tiesa, laiku kelionės tikslo keleiviai nepasieks, nes priverstinis sustojimas dėl apmaudžios nelaimės užsitęsė net 1 val. ir 38 minutes.

