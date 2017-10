Pastaruoju metu Elektrėnų savivaldybėje padaugėjo vagysčių iš butų, ypač Vievio mieste. Vagių taikiniu tapo butai, kuriuose nuolat negyvenama, kurių šeimininkai ilgesniam laikui išvykę į užsienį dirbti, atostogauti ir pan. Dažniausiai į tokias patalpas patenkama pro langus ir balkonus.

Įsibrovimas per plastikinius langus yra vienas greičiausių ir paprasčiausių būdų, nes juos išlaužti užtrunka vos kelias sekundes dėl didelių tarpų tarp lango ir varčios. Todėl gyventojams primygtinai siūlome susirūpinti savo turto apsauga – tai ir papildomi užraktai duryse, vaizdo stebėjimo kameros, grotos arba apsauginės žaliuzės ant langų, šviesos sistemos, šarvinės durys ir kt. Nors visos jos nuo vagių neapsaugos ir jų nesustabdys, bet bent jau apsunkins ilgapirščiams darbą. Be to, nemažai įmonių siūlo langų saugus (langų saugas) – mechanines priemones, kurios valdomos pasukant ant lango rėmo ar durų blokuojančias užsklandas. Taip pat patariame palaikyti glaudesnius ryšius su kaimynais. Tarp jų yra tokių, kurie namuose lieka būtent tuo metu, kai kiti dirba ar išvyksta ilgesniam laikui. Paprastai kaimynas yra netoliese ir nemažai pastebi ir žino, kas vyksta gyvenamojoje aplinkoje. Todėl būtina artimiau susipažinti, pasikalbėti ir taip įgyti pagalbininkų, aptarti saugumo klausimus, pasikeisti telefonų numeriais. Tereikia tarpusavio bendravimo, supratimo, noro ir pastangų padėti vieni kitiems.

Policija prašo gyventojų nebūti abejingais ir suteikti bet kokią turimą informaciją apie Vievyje įvykdytas vagystes iš butų. Taip pat atkreipti dėmesį į įtartinus asmenis, besidominčius gyvenamosiomis patalpomis, jų šeimininkais ir pan. Šią informaciją prašome teikti Vilniaus aps. VPK Elektrėnų PK Veiklos skyriaus vyriausiajam tyrėjui Vytautui Jachimavičiui tel. 8 656 95570.

Vilniaus aps. VPK Elektrėnų PK