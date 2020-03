PR Du patogumai, kurių nori kiekvienos sodybos gyventojas

Tikriausiai kiekvienas sutiktų, kad kai kuriuos įprastus patogumus galima paaukoti vardan ramybės ir galimybės būti gamtoje, atokiau nuo miesto šurmulio. Labai dažnai tiek sodų bendrijose esančių poilsio namelių, tiek atokių vienkiemių sodybų gyventojai ne savo noru atsisako pagrindinių patogumų: nuolatinio vandens tiekimo ir vonios bei tualeto viduje.

Žodis „atsisako“ čia tinka nevisai tiksliai, nes tą jie daro ne savo noru – šių patogumų ten tiesiog nebuvo įsigyjant turtą, ar pasirodė per sudėtinga įsirengti statantis. Seniau statyti nameliai sodų bendrijose, kaip ir kaimuose ar atokiuose vienkiemiuose esantys namai neturėjo daugelio patogumų, be kurių šių dienų žmogus neįsivaizduoja kasdienybės. Elektra jau labai seniai siekia net atokiausius gyventojus ir tai savaime suprantamas dalykas: be elektros nebūtų ne tik apšvietimo, bet ir šaldytuvo ar televizoriaus. Taigi kokie yra kiti du būtini patogumai be kurių, deja, vis dar gyvena taip daug žmonių?

Du patogumai: vandentiekis ir kanalizacija

Taip, tai du patogumai apie kuriuose miestų gyventojai net nesusimasto, tačiau be kurių vis dar verčiasi daugybė Lietuvos šeimų. Vandenį rankiniu būdu semti iš šulinio ir kibirais tempti namo anokia naujiena. Naudotis lauko tualetais taip pat įprastas reiškinys, kuris nieko nestebina. Ar šie patogumai tikrai taip sunkiai įgyvendinami?

Vandentiekis sodyboje

Pats paprasčiausias būdas turėti vandentiekį sodyboje yra šulinys. Šulinio kasimas yra pakankamai nesudėtingas ir gana greitas sprendimas, kuris leidžia turėti vandenį, jei jo šalia namų nėra. Tuo užsiimantys specialistai surasti vandens gyslą ir iškasti šulinį gali per dvi ar tris dienas.

Viskas prasideda nuo vandens gyslos suradimo. Radus tinkamą vietą ir paskaičiavus atstumą nuo gyvenamojo namo, ūkinių pastatų ar dirbamų laukų prasideda kasimo darbai. Vienur šulinių kasimas atliekamas rankiniu būdu, kitur mechanizuotai. Mechanizuotas būdas gerokai greitesnis, tačiau dalis senųjų šulinių kasėjų viską vis dar atlieka rankomis.

Šulinio gylis priklauso nuo gruntinių vandenų lygio, tad kuo vanduo giliau – tuo gilesnis bus šulinys ir tuo daugiau reikės šulinių žiedų. Šulinių kasimo kaina paprastai labai daug priklauso būtent nuo reikalingo šulinių žiedų kiekio.

Šulinio kasimo kaina gali svyruoti, tačiau geri specialistai tai vidutiniškai atliks už maždaug 1000 eurų. Kaina labai priklausys nuo vietovės grunto, kas gali apsunkinti kasimo darbus, bei šulinio gylio, kurį reikės kasti norint pasiekti vandenį.

Turint vandenį galima prasivesti vamzdžius nuo namo iki šulinio, o namuose įrengiamas vandens siurblys, dar kitaip vadinams hidroforas. Hidroforas pumpuoja vandenį į namus, todėl tereikia kriauklės ir čiaupo – viskas, jūs jau turite vandenį viduje.

Vandens siurblio įrengimo kaina taip pat labai svyruoja priklausomai nuo atstumo iki šulinio, aukščio, iš kurio reikės pakelti vandenį, bei paties siurblio, tačiau viso to vidutinė kaina yra maždaug tarp 500 – 800 eurų.

Dabar dažnas vietoje vonios įsirengia dušo kabiną, tačiau čia jau kiekvieno asmeninis pasirinkimas. Turint vandenį ir elektrą galite pajungti skalbimo mašiną, indaplovę. Norint šilto vandens dar reikės ir vandens šildytuvo, kurio pajungimas nesudėtingas ir greitas, o vidutinė kaina apie 100 eurų.

Turint vandenį viduje ir norint jį naudoti kyla kita būtinybė – kur tam vandeniui nubėgti? Ir iš čia kyla antrasis būtinas patogumas.

Kanalizacijos įrengimas

Kanalizacijos įvedimas taip pat nėra nei sudėtingas, nei itin brangus, tačiau gyvenimą labai palengvinantis patogumas. Juo labiau, kad tiek vandentiekį, tiek kanalizaciją įvesti dažnai gali viena ir ta pati įmonė. Taip ir greičiau, ir patogiau, ir, kas svarbiausia – pigiau.

Kanalizacijos įrengimui reikia pasirinkti kaip bus tvarkomasi su buitinėmis nuotekomis. Geriausias variantas yra jungtis prie centralizuotų nuotekų sistemų, tačiau toks pasirinkimas apskritai įmanomas tik jei netoliese yra galimybė prie tokių tinklų prisijungti. Ši galimybė dažnai atkrenta, kai kalbama apie sodų bendrijas, ūkininkus ar pavienes sodybas. Jei didesnėse sodų bendrijose ir yra teorinė galimybė pasiekti centralizuotą nuotekų sistemą, tai kaštai tam pasiekti kartais yra net keliskart didesni, nei patiems įsirengti nuotekų valymo įrenginius ar surinkimo talpas.

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai yra bene patogiausiai, lengviausia ir gamtai draugiškiausia alternatyva. Tokie įrenginiai nuotekas išvalo ir išleidžia jau dalinai švarų vandenį, kuris nekenkia aplinkai. Gerti tokio vandens, žinoma, negalima, tačiau panaudoti laistant veją ar plaunant automobilį – prašom.

Nuotekų valymo įrenginių kaina prasideda nuo maždaug 1200 eurų, o kartu su medžiagomis, įrengimu ir pajungimu gali kainuoti nuo maždaug 1800 eurų. To pilnai pakanka standartinei keturių asmenų šeimai. Konkrečiu atveju kaina vėlgi priklausys nuo įrenginio apkrovos. Didesnė apkrova reikš, kad reikia našesnio įrenginio kas padidins jo kainą.

Sandarios nuotekų surinkimo talpyklos

Tai antras būdas nuotekomis rūpintis patiems. Sandarios gelžbetoninės nuotekų surinkimo talpyklos nuotekas iš jūsų surenka ir „saugo“ tol, kol talpyklos būna užpildytos. Tada talpyklas būtina ištuštinti. Ši paslauga nėra brangi ir tą atliekančių įmonių yra visuose Lietuvos rajonuose.

Šis nuotekų tvarkymo būdas yra pigesnis nei pirmasis. Sandarių nuotekų talpyklų kaina su medžiagomis, atvežimu ir montavimu yra maždaug nuo 1000 eurų. Tokioms talpoms suteikiamos ilgalaikės garantijos ir šiuo būdu tvarkydami savo nuotekas ne tik patys būsite ramūs, bet išvengsite galimų nuobaudų už netvarkingą nuotekų tvarkymą ateityje.

Kaip žinia išankstiniai terminai, kurie nurodė, kad gyventojai privalo arba prisijungti prie centralizuotų nuotekų valymo sistemų, arba įsirengti privačius nuotekų valymo įrenginius ar surinkimo talpas, buvo gerokai atidėti. Vietoje pirminio plano „išnaikinti“ lauko tualetus mūsų šalyje dar iki 2020 metų, dabar girdime, kad terminas yra 2023 metai. Ar pavyks vos per trejus metus Lietuvoje pasiekti numatytų tikslų pasakyti sunku, tačiau nelaukiant galimų nuobaudų dėl neteisingai tvarkomų nuotekų – nedelskite ir pasirūpinkite tuo jau dabar.

Tiek buitiniai nuotekų valymo įrenginiai, tiek ir sandarios nuotekų surinkimo talpyklos yra saugūs, patogūs ir valstybės institucijų pripažinti, kaip tinkami nuotekų tvarkymo būdai. Kurį iš būdų pasirinkti spręskite pagal savo situaciją, arba pasikonsultuokite su didžiulę patirtį turinčiais „Kasyba“ specialistais. Jie ras geriausią sprendimą jūsų atveju, greitai ir protingai paskaičiuos kainą, atveš ir sumontuos pasirinktą įrenginį.

