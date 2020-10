Projektui „Sveikatingumo turizmas, atskleidžiantis gamtos ir kultūros paveldą Trakų ir Gižycko regionuose“ skirta parama

Š. m. rugsėjo 23 d. įvykusio Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programos Jungtinio komiteto posėdžio metu 7 dvišalio bendradarbiavimo projektams buvo skirtas Programos finansavimas. Tarp jų ir Trakų rajono savivaldybės administracijos (pareiškėja) kartu su Gižycko rajono savivaldybe pateiktam projektui Nr. LT-PL-5R-387 „Sveikatingumo turizmas, atskleidžiantis gamtos ir kultūros paveldą Trakų ir Gižycko regionuose“/„Wellness tourism revealing the natural and cultural heritage of Trakai and Gižycko regions“.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti pėsčiųjų tako atkarpą palei Lukos ežerą Trakų mieste. Bendras pėsčiųjų tako atkarpos ilgis – 1290 m. Numatytas esamas lietaus nuotekų nuvedimo tinklo remontas atstatant vamzdynus, žiotis, šulinius; šiukšliadėžių bei suoliukų įrengimas; vietų sveikatingumo ir vaikų žaidimo aikštelių įrengimui paruošimas; apšvietimo palei pėsčiųjų taką ir šaligatvį įrengimas; naujos vejos įrengimas arba esamos vejos atstatymas abipus tako tvarkomos teritorijos ribose.

Taip pat bus vykdomos jungtinės projekto partnerių veiklos, skirtos tarpvalstybinio turizmo plėtrai ir infrastruktūros panaudojimui: tarptautinės senųjų amatų, sveikatingumo, kulinarinio paveldo stovyklos šeimoms ir jaunimui.

Bendra projekto vertė – 999 998,81 Eur. Trakų rajono savivaldybei tenkanti investicijų dalis 520 242,59 Eur, iš jų: 442 206,20 Eur (85 proc.) Europos Sąjungos fondų dalis, 78 036,39 Eur (15 proc.) Trakų rajono savivaldybės bendrojo finansavimo dalis.

Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija