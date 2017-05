Šį savaitgalį, birželio 2-4 dienomis, „Lietuvos geležinkeliai“ į Trakus kviečia vykti pigiau – vasaros sezono atidarymo proga visiems, važiuojantiems maršrutu Naujoji Vilnia–Vilnius–Trakai, taikoma 50 proc. nuolaida bilietams.

Nuolaida galės pasinaudoti visi iš bet kurios minėto maršruto stotelės į Trakus važiuojantys ir grįžtantys keleiviai.

Kelionė traukiniu į Trakus trunka vos pusvalandį, traukiniai šiuo maršrutu važiuoja net devynis kartus per dieną, tad patogų kelionės laiką ras visi. Be to, traukiniu galima saugiai ir patogiai gabenti dviračius bei augintinius.

Vienas keleivis gali vežti ne daugiau kaip du augintinius. Augintiniai turi būti vežami specialioje dėžėje, o šunys, netelpantys į dėžutes ar krepšius, turi būti laikomi už ne ilgesnio kaip 0,5 m pavadėlio ir dėvėti antsnukį. Keliaujantiems į Trakus augintinio bilietas kainuoja 30 proc. pilnos bilieto kainos.

50 proc. nuolaida vykstantiems į Trakus sumuojama su kitomis lengvatomis bilietams: vaikai iki 7 m. vežami nemokamai, neįgaliesiems ir pensininkams taikoma 80 proc. nuolaida, vaikams nuo 7 iki 10 m. ir studentams – papildoma 50 proc. nuolaida.

Traukinio bilietus galima įsigyti internetu www.traukiniobilietas.lt, bilietų pardavimo kasose bei traukiniuose, atsiskaitant grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ inf.