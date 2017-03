Seimo narys Naglis Puteikis kreipėsi į kultūros ministrę Lianą Ruokytę-Jonsson, kitus atsakingus pareigūnus ir ekspertus, prašydamas įvertinti neskaidriai planuojamą prekybos centro statybą Trakuose ir pateikti viceministro Renaldo Augustinavičiaus ir kitų tarnautojų susirašinėjimą su projekto vystytoju Dariumi Nedzinsku, tariantis, kaip sušvelninti paveldosaugos reikalavimus kultūros ir gamtos paveldo požiūriu ypač jautrioje vietoje.

Kreipimasis parengtas gavus pranešimus iš visuomeninės iniciatyvos „Gelbėkim Trakus“ atstovų, sunerimusių dėl ketinimų prisidengiant autobusų stoties rekonstrukcija pastatyti prie įvažiavimo į Trakus didžiulį prekybos centrą, kuris sunaikintų unikalų šio istorinio miesto mastelį ir sudarkytų per amžius susiklosčiusį kultūrinį kraštovaizdį, nors tokio dydžio prekybos centrai turėtų būti statomi toliau nuo istorinių miestų centrų.

Visuomenininkai yra pasipiktinę neskaidriu planavimo procesu, kai aukštas pareigas einantys Kultūros ministerijos ir Kultūros paveldo departamento tarnautojai pagal verslininkų pageidavimus organizavo kultūros paveldo apsaugos reikalavimų pakeitimus, ciniškai pamindami viešąjį interesą privataus pelno naudai, ir darė spaudimą Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, kad ji suderintų prekybos centro projektą. Apie vieną iš paskutinių šio proceso epizodų liudija internete paviešinta 2017 m. vasario 20 d. Kultūros ministerijoje įvykusio viceministro Renaldo Augustinavičiaus organizuoto pasitarimo garso įrašo stenograma (http://lietuvos.link/garso-iraso-stenograma-kulturos-ministerijoje-prievartavimas-suderinti-milziniska-prekybcentri-trakuose/).

Todėl Seimo narys N. Puteikis paprašė kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson pateikti elektroniniu paštu vykusį viceministro R. Augustinavičiaus ir kitų ministerijos tarnautojų susirašinėjimą dėl prekybos centro ir autobusų stoties statybos Trakuose (iš pradžių – sklypuose, esančiuose Vytauto g. 88 ir Vytauto g. 90, vėliau – Vytauto g. 90 ir Bernardinų g.) su Dariumi Nedzinsku (UAB „Trastas“ direktoriumi, prieš tai – įgaliotu UAB „Hakonlita“ asmeniu) ir Kultūros paveldo departamento bei kitų institucijų darbuotojais.

Taip pat kultūros ministrės, Valstybinės kultūros paveldo komisijos ir Seimo Kultūros komiteto prašoma išsiaiškinti, kada, kieno iniciatyva, kuo remiantis Kultūros paveldo centras pakeitė Trakų senamiesčio ribą taip, kad sklypo, esančio Vytauto g. 90, dalis, anksčiau buvusi Trakų senamiesčio zonoje, į ją nebepatektų, ir pateikti su tuo susijusius Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos dokumentus. N. Puteikis prašo paaiškinti, kaip ministerija vertina tai, kad šis pakeitimas prieštarauja galiojančiam Trakų senamiesčio specialiajam reglamentui, kuris buvo patvirtintas Kultūros paveldo departamento direktoriaus 1996 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 71 „Dėl Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimo patvirtinimo“ ir gali buti keičiamas tik tokia tvarka, kaip buvo parengtas – teritorijų planavimo būdu.

Be to, Seimo narys prašo pateikti argumentuotą paveldosauginį įvertinimą, kokį poveikį planuojama statyba turės Trakų istorinio nacionalinio parko urbanistiniam draustiniui, patvirtintam Vyriausybės nutarimu, kuris galioja ir nėra atšauktas, kaip ir anksčiau nurodytas specialusis reglamentas.

„Atkreipiu Jūsų dėmesį, kad visas šis statybų planas yra galimai neteisėtas, nes galimybė statyti prekybos centrą autobusų stočiai suformuotame sklype Vytauto g. 90 atsirado po to, kai D. Nedzinsko įmonė mainų sutartimi išmainė sklypą, esantį Vytauto g. 88, į Trakų r. savivaldybės įmonei UAB „Trakų autobusai“ priklausiusio autobusų stoties pastato dalį, nors tokie mainai įstatymais yra seniai uždrausti. Taip pat nesuprantama, kodėl neskelbiamas konkursas tarp prekybos centrų – gal kiti pasiūlytų statyti prekybos centrą tinkamesnėje vietoje, nežalojant istorinio kraštovaizdžio, o vietoje „Rimi“, mokančio savo darbuotojams vienas mažiausių algų tarp prekybos centrų, atsirastų kitas, mokantis keliais šimtais eurų didesnes algas. Be to, atkreipiu Jūsų dėmesį, kad panašiai kaip verslininko Arvydo Avulio planuojamos statybos Žalgirio stadiono vietoje atveju, Trakų r. savivaldybė su Nacionaline žemės tarnyba ruošiasi D. Nedzinskui už 0 eurų padovanoti teisę statyti valstybei priklausančiame sklype, nors bet kurioje kitoje Europos Sąjungos valstybėje verslininkai sumokėtų valstybei didžiulius pinigus už teisę statyti tokius objektus, o Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse tokia verslininkų pareiga – nusipirkti iš valstybės teisę statyti nuomojamame sklype – taip pat yra numatyta. Apibendrindamas teigiu, kad verslininkas D. Nedzinskas ir Trakų r. savivaldybė šioje istorijoje bando pažeisti ne tik paminklosauginius įstatymus, bet ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus, o neskelbdami konkurso iškraipo rinką mažiausiai civilizuoto verslo naudai“, – teigia N. Puteikis.

Seimo Kultūros komitetas visuomenininkų ir N. Puteikio raštus dėl prekybos centro statybos Trakuose planuoja svarstyti kovo 8 d., trečiadienį, vyksiančiame posėdyje.

Rasa Kalinauskaitė,

Seimo nario Naglio Puteikio padėjėja