Senojoje sostinėje Trakuose viena gražiausių metų švenčių – Kalėdos – jau čia pat. Aštuntąjį kartą Kalėdas skelbia tradicinis renginių maratonas „Trakai – Kalėdų Senelių sostinė“.

Daugiau nei mėnesį Kalėdų pramogos siaus ne tik Trakuose, bet ir visoje Trakų rajono savivaldybėje. Pirmieji kalėdiniai susitikimai, kuriuose pinami adventiniai vainikai, startavo jau lapkričio pabaigoje.

Tačiau didžiosios linksmybės prasidės gruodžio 7-ąją, kai Trakuose bus įžiebta žaliaskarė. Kaip visada, šventei diriguos Vyriausiasis Lietuvos Kalėdų Senelis Kalėda. Gruodžio 8-ąją Trakus sudrebins Lietuvos Kalėdų Senelių suvažiavimas. Į Trakų aikštę prie kultūros rūmų jie įriedės kalėdiniu traukinuku, o Senelis Kalėda „nukris“ tiesiog iš dangaus, atskridęs sraigtasparniu. Bus iškelta „Trakų – Kalėdų Senelių sostinės“ vėliava, o po to įvyks kita, ne mažiau jaudinanti ir labai netikėta ceremonija.

Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė perduos miestą ir visą savivaldybę valdyti Seneliui Kalėdai. Tiesa, ne visam laikui, bet per šventinius renginius, o jie truks net iki kitų metų, Trijų Karalių. Tačiau Senelis Kalėda bent šiuo metu galės pasijusti visos Trakų kunigaikštystės valdovu. Juolab, kad įsikurs savo puošnioje medinėje rezidencijoje apžvalgos aikštelėje priešais pilį. Čia Kalėdų Senelį kiekvieną savaitgalį galės sutikti vaikai, atvykę nuo Trakų autobusų stoties kalėdiniu traukinuku. Rezidencijoje jie ne tik bendraus su Kalėdų Seneliu, bet ir gaus „Maximos“ dovanotų saldainių.

Po valdžios perdavimo Kalėdų Senelių suvažiavimo dalyviai susirinks pilies apžvalgos aikštelėje ir pasirašys Gerumo deklaraciją. Ji liudys gerą žinią, kad ne tik per šventes, bet visur ir visada vaikai nebus skriaudžiami, o savo šeimose jaus šilumą ir meilę.

„Ar nebus gaila atiduoti Seneliui Kalėdai visą Trakų kunigaikštystę? Manau, kad naujasis valdovas neatsisakys ir mano pagalbos. Turime bendrą tikslą, kad tradicija tapęs renginys „Trakai – Kalėdų Senelių sostinė“ būtų spalvingas, šiltas, skatintų dalintis gerumu ir pasijusti viena didele šeima. Todėl labai laukiame švenčių ir kviečiame pas mus atvykti“, – sakė Trakų rajono savivaldybės merė E. Rudelienė.

„Trakuose – Kalėdų Senelių sostinėje“ bus ką veikti kiekvieną savaitgalį. Trakų kultūros rūmuose nuolat ūš gerai užkurtas „Kalėdų fabrikas“, kuriame lauks užsiėmimai skirtingų veiklų cechuose. Įvairias edukacijas, susitikimus rengs ir Trakų krašto tradicinių amatų centras, be to, bus siekiama dar negirdėto – Kalėdų Senelių, pagamintų iš antrinių žaliavų, rekordo. Net 30-yje rajono savivaldybės mokyklų vyks šventinės dirbtuvės, kuriose iš nebereikalingų žaliavų bus meistraujami Kalėdų Seneliai. Konkurso dalyviai sieks pasidaryti kuo daugiau suvenyrinių Kalėdų Senelių!

Trakuose laukia dvi įspūdingos, džiaugsmingos, puošnios ir žėrinčios premjeros. Gruodžio 14 d. vyks žinomos atlikėjos Elizabeth Olshey programos „Džiazuojančios Kalėdos“ premjera, o 29-ąją – Sofiko Lavrukaitis režisuota magiška pasaka mažiems ir dideliems „Stebuklingojo žibinto beieškant“. Antrąją Kalėdų dieną Trakuose džiugins ilgiausios polkos varžytuvės, į kurias sugužės muzikantai ir šokėjai iš visos Lietuvos.

„Tikimės gausaus dalyvavimo ir polkos varžytuvėse, ir kituose renginiuose. Trakuose Kalėdos visada ypatingos“, – vylėsi vienas iš šio kalėdinių renginių ciklo sumanytojų, Trakų seniūnas Kęstutis Vilkauskas.

Kalėdų Seneliai iš Trakų kunigaikštystės bus išlydėti per Tris Karalius sausio 6-ąją. Liūdesį keliantį atsisveikinimą energija ir gera nuotaika užlies atlikėja Monique.

Kalėdinius stebuklus dovanos ir rajono merės globojama, penktus metus rengiama labdaros akcija „Su Kalėdų dvasia dovanokim vaikams grožį, gėrį ir šypsenas“. Daug geradarių aukoja ne tik pinigų, bet ir nuperka sunkiau gyvenančių šeimų vaikams reikalingų daiktų. Šios ir kitos suaukotos dovanos per šventes pasieks visus akcijos dalyvius.

Kalėdų eglės bus įžiebtos visose savivaldybės seniūnijose ir įsuks į gausių renginių ratą kiekviename savivaldybės kampelyje – bendruomenėse, mokyklose, vaikų darželiuose.

