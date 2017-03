Senųjų Trakų seniūnija vis auga, stiprėja ir gražėja. Tokią išvadą galima padaryti, įvertinus pastarųjų metų pokyčius. Tuo galėjo įsitikinti ir rajono vadovai, apsilankę Senuosiuose Trakuose. Tačiau buvo ne tik pasidalinta gerąja patirtimi, bet ir kalbėta apie aktualias problemas, būdus, kaip jas spręsti.

Senuosius Trakus aplankė ir susitiko su seniūnijos gyventojais rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, merės pavaduotoja Marija Puč, merės patarėjai Eleonora Kravčun, Tomas Romaška, savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius, jo pavaduotoja Karolina Narkevič.

Seniūnijoje gyvena beveik 2800 gyventojų. Palyginti su praėjusiais metais, gyventojų skaičius labia nežymiai pakito. Seniūnijoje veikia dvi – lietuvių ir lenkų pagrindinės mokyklos, biblioteka, net penkios bendruomenės, dėl strategiškai patogios vietos ir draugiškos aplinkos čia noriai kuriasi ir veiklą plėtoja didelės verslo įmonės. Tad buvęs tradicinis kaimas keičia savo veidą ir savo gyvensena artėja jei ne miesto, tai miestelio link. Suprantama, kad vykstant spartiems pokyčiams, žmonės nori geresnės infrastruktūros, patogesnės gyvenimo aplinkos.

Savo vizitą rajono vadovai, prisijungus ir Senųjų Trakų seniūnei Anai Ingelevič, pradėjo Kęstučio pagrindinėje mokykloje. Direktorė Roma Karpovičienė, aprodžiusi klases, pasidalijusi pasiekimais, prabilo ir apie tai, ko šiuo metu labiausiai reikia ugdymo įstaigai. Tai paremontuoti greta eesantį kelią, apjuosti mokyklą tvora ir skirti mokyklinį autobusiuką.

Lenkų kalba dėstomoje Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje, pasak direktoriaus Romualdo Gžybovski, pedagogų, mokyklos stadione reikėtų bėgimo takų, be to, visada yra ką paremontuoti ir patobulinti. Ši jauki, rūpestingai tvarkoma ir prižiūrima mokykla yra pavyzdys, kaip per aktyvią projektinę veiklą galima įgyvendinti ir dideles investicijas, ir originalius edukacijos projektus. Be to, tai labai sportiška ir šiuolaikiškai dirbanti ugdymo įstaiga.

„Mažyliams trūksta vietų!“ – tuo skundžiasi Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis. Štai ateinantį rugsėjį darželį norėtų lankyti dar 26 vaikai, kai priimti įmanoma tik 10 mažylių. Todėl yra planuojama įrengti darželio grupę Kęstučio pagrindinėje mokykloje. Be to, šiame darželyje yra ką paremontuoti, tai akivaizdžiai matyti ir iš pastato išorės.

Prieš kelerius metus Senuosiuose Trakuose buvo atidaryti kaimynystėje įsikūrę seniūnijos ir bibliotekos pastatai, atspindintys tradicinę šio kaimo architektūrą. Įkurtuvės jau praeityje, tačiau čia dirbantys ir šias įstaigas lankantys žmonės vis dar džiaugiasi jaukiomis, patogiomis patalpomis, malonia aplinka. Juk daugelis prisimena, kad seniūnija dar neseniai buvo įsikūrusi apgriuvusiame namelyje su lauko tualetu.

Galbūt todėl čia gyvenantys žmonės kartu su rekonstrukcijos, remonto darbais aktyviai įgyvendina ir ambicingus kultūros projektus. Pernai asociacija „Senųjų Trakų kaimo tėvų bendruomenė“ surengė ne vieną įdomų renginį, įsigijo tautinių rūbų, išleido leidinį apie Senuosius Trakus. Senųjų Trakų bendruomenė taip pat įgyvendino du išleikamąją vertę turinčius projektus.

Aktyvūs, iniciatyvūs gyventojai nepratę gyventi ramiai sudėję rankų, tad vakare vykusiame susitikime su vadovais turėjo nemažai klausimų: dėl kelių remonto, apšvietimo, planuojamo vandentiekio bei nuotekų projekto. Apie pastarąjį projektą plačiau papasakojo bendrovės „Trakų vandenys” direktorius Romualdas Ingelevičius.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Sigitos Nemeikaitės nuotr.