Sibiro tremtinio Vlado Mongirdo gatvės vardo Aukštadvaryje istorija

Skaitytojams pateikiame Kaišiadorių muziejaus direktoriaus Olijardo Lukoševičiaus išleistos knygos „Trakų (Kaišiadorių) apskritis 1918–1940 m.: tarp valdžios ir savivaldos“, kurioje rašoma ir apie Aukštadvario valsčiaus veiklą, ištrauką, joje kalbama apie gyd. Vlado Mongirdo nuopelnus Aukštadvariui ir lietuvybei.

(…) Valsčiaus taryba už daktaro Vlado Mongirdo nuopelnus vienbalsiai nutarė 25 metų sukaktuvių proga (nuo tada, kai daktaras apsigyveno šioje apylinkėje) gatvę, einančią nuo Vilniaus gatvės į jo dvarą, pavadinti „Daktaro Mongirdo gatve“. Nes jis negailėdamas savo sveikatos ir triūso, spaudos draudimo metu sulenkintame krašte platino lietuviškas knygas ir laikraščius ir iš to neturėjo sau jokio pelno ir naudos, o vien dirbo iš pasišventimo, kaip lietuvis-patriotas 1919 metais įstojo į Lietuvos kariuomenę ir ginti Lietuvos Nepriklausomybę nuo žiaurių Lietuvos priešų. Be to, nuo Aukštadvario valsčiaus savivaldybės susikūrimo pradžios jis dirbo kaip valsčiaus tarybos narys.

Tiek trumpai Olijardo Lukoševičiaus parašytoje knygoje apie gyd. Vlado Mongirdo gatvę. Bet minint Vlado Mongirdo vardą negalime nepasakyti daugiau, nes jis amžiams įrašytas į lietuvių teatro istoriją, turime omenyje pirmąjį lietuviškąjį spektaklį Palangoje „Amerika pirtyje“. Beje, 2009 m. šį vaidinimą taip pat parodė ir Trakų karališkasis teatras, režisavo Irena Jocienė. Turime vilčių, kad spektaklis bus atnaujintas ir statomas ne tik Aukštadvaryje, bet ir Palangoje.

Parengė Juozas VERCINKEVIČIUS