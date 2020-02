Stažuotė Airijoje tikslą pasiekė

Įgyvendindamas projektą „Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-04-0001 Trakų švietimo centras šių metų sausio 20–24 d. suaugusiųjų mokymo įstaigų andragogams surengė stažuotę Airijoje „Andragogika dirbant su pažengusiais ir nemotyvuotais: metodai, užduotys, vertinimo kriterijai“. Stažuotėje dalyvavo 10 andragogų iš Kalvarijų, Panevėžio, Plungės, Trakų, Vilkaviškio ir Vilniaus.

Lankėmės Dublino technologijų universitete, kurio veik­lą bei mokymą/si, nepaisant amžiaus, išsilavinimo, lyties bei tautinių sirtumų pristatė dėstytojas Michael Hegarty. Lektorius kalbėjo apie studijų lankstumo ir pritaikomumo galimybes besimokantiesiems bei dėmesį, skiriamą vyresniems nei 23 metų studentams. Universitetas pasitiko tyla, nes studentai atostogauja. Netrukus susipažinome su charizmatiškuoju universiteto dėstytoju Michael Hegarty. Jis supažindino mus su universiteto istorija, neseniai įvykusiu trijų universitetų susijungimu. Šiuo metu universitete dirba 3 500 darbuotojų, mokosi 138 tautybių 29 700 studentų. Jei esi suaugęs, t. y. tau yra 23 ar daugiau metų, tai stojant į universitetą tau yra rezervuotos vietos, į kurias galima patekti įvertinus pokalbio rezultatus. Pats dėstytojas penkiolikos metų buvo pašalintas iš vidurinės mokyklos. Būdamas 28-erių nusprendė, kad nori studijuoti informacines technologijas, baigė bakalauro studijas, vėliau – magistro, šiuo metu rašo daktaro disertaciją. Dėstytoju dirba jau 8-erius metus. Universiteto politika orientuota į besimokantį suaugusį. Visi stengiasi, kad vyresnio amžiaus žmogus gerai jaustųsi universitete. Vyresni studentai mokosi atsakingiau. 2019 m. universitetą baigė 57 metų studentas. Gal buvai plytelių klojėjas ar virėjas, bet nusprendei, kad nori pakeisti savo gyvenimą ir tapti IT specialistu, prašom – jei esi motyvuotas ir nusiteikęs mokytis – keliai atviri. Universiteto veiklos vizija –

jų studentas geba dirbti ir geba tinkamai save pristatyti potencialiam darbdaviui. Labai populiari yra kibernetinio saugumo profesija. Airijoje vykdoma moterų įtraukimo į darbo rinką politika. Stengiamasi, kad IT kompanijose dirbtų bent 10 procentų moterų. Taigi, IT studentės yra labai paklausios, darbdavių labai greitai pakviečiamos dirbti. Vienas iš didžiausių Airijos pasiekimų – didelių pasaulinio lygio kompanijų pritraukimas. Visai netoli nuo universiteto yra įsikūrę garsių įmonių tokių kaip IBM, Google, eBay, PayPal, Zurich Qualcom biurai. Šio universiteto studentai labai greitai įsidarbina, jų darbai yra gerai apmokami.

Kitą dieną nuvykome į Viklou miestą, į Greistouno užsienio kalbų mokyklą, turinčią beveik 30 metų darbo patirtį. Direktorė Lucina pristatė mokyklą, jos siūlomas kalbų mokymosi programas: trumpa viešnagė, vasaros programa, intensyvi tarptautinė programa „nuo 4 iki 1“, papasakojo apie priimančias šeimas, ekskursijas ir kitą veiklą. Mokymai vyksta individualiai ir grupėse, kurioje mokosi ne daugiau nei 15 studentų. Mokymosi šioje mokykloje tikslas – suteikti besimokantiesiems pasitikėjimą kalbėti užsienio kalba, naudojant įvairius metodus: debatus, žaidimus, mokymąsi linksmoje aplinkoje, malonią veiklą, interviu, dialogus, kurie leidžia įsisavinti kalbos vartojimo įgūdžius be streso ir didelių pastangų. Mokykloje yra galimybė sudaryti mokymosi programą pagal individualius poreikius, konkrečią tikslinę grupę ir ją įgyvendinti. Kaip pavyzdį pateikė programą, kur gamtos mokslų mokytojai mokėsi savo dalyko terminų ir praktikavosi vesti pamokas anglų kalba.Užsiėmimų metu darbas organizuojamas taip, kad turimos anglų kalbos žinios būtų naudojamos įvairiose kalbinėse situacijose ir besimokantysis įgytų didesnį pasitikėjimą kalbėdamas, perliptų kalbėjimo baimės slenkstį ir nebijotų reikšti mintis užsienio kalba. Tą rezultatą padeda pasiekti įvairios įtraukios veiklos: apšilimo pratimai „ledlaužiai“, dialogai, debatai, žaidimai. Į mokymo veiklas įtraukiama ir vietos bendruomenė, kai besimokantysis turi surinkti informaciją iš vietos gyventojų, jiems užduodamas savo klausimus. Aišku, jam tenka atsakyti ir į smalsių airių užduodamus klausimus, tad patirtis dar labiau didėja. Taip ugdomi gebėjimai bendrauti anglų kalba. Gyvenimas airių šeimoje mokymosi metu taip pat įeina į kalbinių gebėjimų tobulinimo programą. Lankantis Karlovo technologijų instituto, Viklou skyriuje lektorius Brien Jackson stažuotės dalyviams pristatė skirtingų lygmenų studijų programas bei galimybes tęsti mokslą pabaigus 8-ą lygmenį ir įgijus garbės bakalauro laipsnį.

Brejaus suaugusiųjų mokymo centro, trečiojo pagal dydį Airijoje vadovas Rey Bernkin supažindino su suaugusiųjų švietimo galimybėmis keičiant, plečiant, tobulinant profesinę veiklą. Vadovas pristatė 2 metus trunkančių nemokamų kursų, skirtų socialiai jautrioms ir remtinoms grupėms, kryptis. Centro pedagogai pristatė savo srities suaugusiųjų švietimo aktualijas ir pokytį keičiantis grupėms.

Priėmimas, bendravimas, dalijimasis patirtimi buvo išties šiltas ir naudingas. Stažuotės metu turėjome galimybę iš arti prisiliesti ir pajusti lankstumo, taikomų metodų bei suaugusiųjų galimybę mokytis naudą.

Visos delegacijos vardu dėkojame Trakų švietimo centro metodininkei Danutei Vizmanaitei už sėkmingą stažuotę Airijoje.

Rita SMILINGIENĖ

(Plungės „Saulės“ gimnazija), Sandra VILIMIENĖ

(Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras),

Lina ŠNAIDERIENĖ

(Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla),

Jolanta ČEPONAITĖ

(Vilniaus „Varpo“

suaugusiųjų gimnazija),

Stasė JURKEVIČIENĖ

(Vilniaus G. P. Bitės

suaugusiųjų mokymo centras),

stažuotės dalyvės