Suduotas netikėtas smūgis neteisėtai ginklų prekybai (video)

Sostinės kriminalistai sudavė netikėtą smūgį neteisėtai ginklų prekybai. Rastas ginklų bei šaudmenų arsenalas atsidūrė policijos pareigūnų rankose.

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai kartu su Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ kovotojais š. m. kovo mėn. pradžioje sulaikė 4 Vilniaus apskrities gyventojus, įtariamus neteisėtu šaunamųjų ginklų, šaudmenų bei sprogmenų disponavimu ir jų realizavimu, bei iš nelegalios apyvartos išėmė didelį ginklų ir šaudmenų kiekį.

Šis realizacijos etapas yra susijęs su sostinės Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyboje atliekamu ilgalaikiu ikiteisminiu tyrimu dėl neteisėto ginklų ir šaudmenų realizavimo bei disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 253 str. 1 d., 253 str. 2d.). Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas, gavus informaciją apie Vilniaus apskrities gyventojus, kurie galimai neteisėtai disponuoja ir realizuoja šaunamuosius ginklus. Tyrimo metu policijos pareigūnai nustatė, kad vienas jų yra dirbantis, tačiau šalia turimų teisėtų veiklų, užsiima ginklų ir šaudmenų realizavimu. Siekiant surinkti papildomus duomenis ir patikrinti turimą informaciją, policijos pareigūnai atliko neviešo pobūdžio tyrimo veiksmus – nustatė asmens bendrininkus, jų gyvenamąsias vietas, naudojamas transporto priemones bei galimas šaunamųjų ginklų, šaudmenų bei sprogstamųjų medžiagų buvimo vietas. Per ne vieną mėnesį trukusį tyrimą pareigūnai nustatė, jog du įtarimus sukėlę asmenys, bendraudami tarpusavyje apie reikalus kalba užuominomis, laikosi konspiracijos, be to, yra anksčiau patraukti baudžiamojon atsakomybėn už analogiškų veikų padarymą.

Kovo mėn. pradžioje, siekdami užkirsti kelią šaunamųjų ginklų, šaudmenų bei sprogstamųjų medžiagų patekimui tretiesiems asmenims, policijos pareigūnai sulaikė 4 asmenis ir atliko kratas jų gyvenamosiose vietose bei automobiliuose. Įvairiose Vilniaus apskrities vietose atlikus kratas buvo rasta, kaip įtariama, didelis šaunamųjų ginklų arsenalas: keliasdešimt nelegalių ginklų, tūkstančiai šovinių, ginklų dalių bei galimai sprogstamųjų medžiagų. Taip pat kratų metu policijos pareigūnai išėmė akcizais apmokestinamas prekes, galimai namudiniu būdu pagamintą alkoholį bei daugiau kaip pusė milijono eurų grynųjų pinigų. Vienas asmuo, pamatęs policijos pareigūnus, namo durų neatidarė, bandė sunaikinti neteisėtai laikomą ginklą, tačiau „Aro“ kovotojai staiga įsiveržė į vidų ir užkirto kelią ginklo sunaikinimui. Kito asmens namuose buvo sumaniai įrengtos slėptuvės nelegaliems ginklams laikyti.

Trims sulaikytiems asmenims įteikti pranešimai apie įtarimus pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 253 str. 2 d., vienam jų – pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 253 str. 1 d. Visiems įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės.

policija.lrv.lt inf.