Praėjusį sekmadienį, gegužės 13-ąją, Trakus užplūdo rekordiškai daug svečių. Juos pritraukė jau šeštąjį kartą vykusios tradicinės bėgikų varžybos „Eurovaistinės Trakų pusmaratonis“. Jose gausiai dalyvavo ir mūsų rajono atstovai.

Tikėtina, kad tądien senąją sostinę aplankė apie 4 tūkst. žmonių – bėgimo dalyvių, jų šeimos narių bei miestą aplankiusių turistų. „Trakų pusmaratonio“ organizatoriai teigė, kad klasikinio pusmaratonio, 10,5, 5 ir 1 km bėgimo distancijose varžėsi per 3 tūkst. bėgikų iš 20 šalių, iš jų apie 100 – mūsų savivaldybės sporto atstovai.

Trakų pusmaratonis unikalus tuo, kad jame gali dalyvauti įvairaus amžiaus, skirtingą patirtį turintys dalyviai. Rungtyniauja net mažyliai vežimėliuose, kuriuos pirmyn stumia tėveliai, vaikai, patyrę bėgikai ar solidaus amžiaus senjorai. Šalia ežero nusidriekusi bėgimo trasa ir beveik visą laiką varžybų metu matoma Trakų pilis ypač traukia užsieniečius.

Mūsų rajono sportininkai buvo aktyvūs ir sėkmingi. Nugalėtojo laurus 10,5 km distancijoje iškovojo trakietis Marijus Butrimavičius, kuris gerai žinomas ne tik kaip bėgikas, bet ir triatlono meistras, be to – ir buvęs irkluotojas.

Tarp dalyvių – ir rajono savivaldybės merės Editos Rudelienės šeima. Merė jau ne pirmąsyk leidosi į trasą, jėgas išbandė ir jos vyras bei sūnus. Pusmaratonyje sėkmingai dalyvavo ir tarybos narys Šarūnas Ūsas su abiem sūnumis bei tarybos narė Inesa Židonytė.

„Trakų pusmaratonis yra vienas svarbiausių vasaros sezono pradžios renginių. Džiaugiamės, kad pusmaratonis pritraukia vis daugiau įvairaus amžiaus dalyvių tiek iš Lietuvos, tiek iš kitų šalių. Tai puiki sporto šventė ir miestelėnams, ir mūsų svečiams. Šiame renginyje visi – ir dalyviai, ir šventę stebėjusieji – patyrė sklidinus ežerus gerų emocijų“, – tvirtino merė E. Rudelienė.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Sigitos Nemeikaitės nuotr.