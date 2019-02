Trakų krašto amatai parodoje Adventur 2019

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija, vykdanti Trakų krašto tradicinių amatų centro veiklą, jau trečius metus dalyvauja turizmo parodoje Adventur 2019, Autentiškos Lietuvos galerijoje pristatydama krašto išskirtinumą – čia kuriančius darbščius, kūrybingus ir atsidavusius žmones bei teikiamas paslaugas.

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija, vykdanti Trakų krašto tradicinių amatų centro veiklą, jau trečius metus dalyvauja turizmo parodoje Adventur 2019, Autentiškos Lietuvos galerijoje pristatydama krašto išskirtinumą – čia kuriančius darbščius, kūrybingus ir atsidavusius žmones bei teikiamas paslaugas.

Trakų krašto tradicinių amatų centro stendas buvo papuoštas jaukiomis Vlado Ščiavinsko nuotraukomis, atskleidžiančiomis amatininkų kūrybos procesus, pagamintus produktus. Vyko žvakių sukimo, šiaudinių sodų „reketukų“ pynimo, siuvimo, muzikavimo, kiaušinių marginimo, karaimiškų ornamentų pristatymai, edukacinės veiklos, duonos, sūrio ir medaus degustacijos.

Pasak asociacijos pirmininkės Dominykos Semionovės „Dėmesys šiemet buvo skiriamas praeičiai – ne kopijuojant tautinį paveldą, bet jame gyvuojant ir randant įkvėpimą kūrybai, judėjimui pirmyn. Kasdien labai svarbu patirti tikrumą, nuoširdų bendravimą, ryšį su gamta ir savo protėviais, kurių dėka gyvename šiandien bei puoselėjame tai, kas ateities kartoms suteiks stiprybės, kaip medžiui, kurį laiko šaknys ir taip jis gali skleisti savo lapus, pražysti žiedais ir sukrauti vaisius.“

Parodoje buvo susukta galybė žvakelių, to mokė ir apie bitininkystės tradicijas pasakojo Trakų neįgaliųjų užimtumo direktorius ir Trakų bitininkų draugijos pirmininkas Juozas Norinkevičius. Visi galėjo paskanauti ir medaus, su koriu Miglės Dalgedaitės-Lučiūnės, UAB Vilkokšnio vingis direktorės, duonos kepėjos, meistrės, iškepta ir čia pat pristatoma duona. Julijos ir Povilo Virganavičių sūriai kaip mat ištirpo – žmonės teiravosi, kur gali jų nusipirkti. O Dalios ir Dariaus Mockevičių šeima su dukrele Neringa mokė muzikuoti įvairiais liaudies instrumentais ir marginti kiaušinius.

Per kitas parodos dienas po Autentiškos Lietuvos galeriją pasklido „šiaudiniai stebuklai“ – tradicinė amatininkė Jurga Kasčiukaitė-Kutkienė ir Ramunė Vapsvaitė-Petkevičienė mokė šiaudų rišimo amato. Liucija Pavlovska, tekstilinių žaislų siuvėja, rodė, kaip siūti – šįkart pasirinkta labai reikšminga bendravimui forma – širdelių, tad mylinčių Lietuvą buvo daug. Apie karaimiškus ornamentus, ženklus, siuvinėtas adatines pasakojo Nadežda Zajančkovskaja. Visas dienas stende edukacines programas pristatė amatų centro projektų vadovė Raimonda Kelbauskienė.

Jau per 40 narių turinti amatininkų bendruomenė telkia įvairius amato atstovus, tad paroda – tai puiki galimybė prisistatyti, na, o kaip matyti pagal 2018 metų parodoje Adventur 2019 apdovanotus sėkmingiausius produktus, iniciatyvas ir kt., t. y. kūrybinga bendruomenė veda pirmyn. Tad, esame atviri bendradarbiavimui, o parodos metu užmegztas ne vienas naudingas kontaktas.

Dėkojame amatų mokyklai VšĮ „Sodžiaus meistrai“, Trakų krašto VVG – už paskolintas dekoracijas, MB „Technijana“ – už logistiką, Trakų rajono laikraščiui „Trakų žemė“ – už viešinimą, visiems – už stendo aplankymą ir bendravimą.

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos inf.