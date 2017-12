Vilniaus AVMI duomenimis, daugiausia paramos Trakų rajone buvo skirta Lentvario lopšeliui-darželiui „Šilas“ (per 5,3 tūkst. eurų). Antrąją poziciją užėmė Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija (per 5,1 tūkst. eurų), trečiąją – lopšelis-darželis „Obelėlė“. Šiam paramos gavėjui buvo pervesta per 4 tūkst. eurų paramos. Ketvirtąją ir penktąją pozicijas užėmė UAB Geležinkelio tiesimo centro profesinė sąjunga (per 3 tūkst. eurų) ir Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švc. M. Marijai parapija (per 3 tūkst. eurų paramos.)

Vilniaus AVMI pažymi, kad dalis (per 10 tūkst.) šalies gyventojų pateiktų teisingai užpildytų prašymų liks neįvykdyta, nes juos teikę žmonės praėjusiais metais nemokėjo gyventojų pajamų mokesčio, nuo kurio skaičiuojama parama. Dar dalis (beveik 33 tūkst.) prašymų nebus įvykdyti, o lėšos nepervestos, nes gyventojai laiku nepateikė, nors privalėjo, gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų, nepatikslino arba neužpildė ir nepateikė papildomų dokumentų.

VMI nuolat ragina gyventojus savarankiškai pildyti prašymus skirti paramą ir teikti juos elektroniniu būdu. Tai patogiausia padaryti per VMI elektroninio deklaravimo sistemą http://deklaravimas.vmi.lt.

VMI inf.