„Vilniaus baldai“ ieško krautuvo vairuotojų: kaip atrodo jų darbo diena modernioje gamykloje?

Darbas modernioje gamykloje, skirtingų krautuvų, gebančių pakelti iki 8 tonų svorį, valdymas ir karjeros perspektyvos – tokias galimybes turi bendrovėje „Vilniaus baldai“ dirbantys krautuvų vairuotojai, be kurių neprasidėtų jokie gamybos procesai. Bendrovė šiuo metu įgyvendina plėtros planus ir į savo komandą priims 10 krautuvo vairuotojų. Kaip atrodo krautuvo vairuotojų darbo diena ir ką reikia žinoti apie šią specialybę?

Darbas svarbus visos bendrovės mastu

Bendrovėje „Vilniaus baldai“ krautuvo vairuotojai dirba dviejuose padaliniuose – Žaliavų ir Produkcijos sandėliuose. Žaliavų sandėlyje šiuo metu dirba 35 krautuvo vairuotojai, Produkcijos sandėlyje – 24.

„Krautuvo vairuotojai priklauso gamybą aptarnaujančiam padaliniui, todėl be jų neprasidėtų jokie gamybos procesai bendrovėje“, – taip su šia profesija supažindina bendrovės „Vilniaus baldai“ Žaliavų sandėlio vadovas Alsis Boguslauskas.

Produkcijos sandėlio vadovas Milvydas Razmys paantrina, kad krautuvo vairuotojai visoje baldų pramonėje atlieka reikšmingą darbą: „Šis darbas svarbus ir atsakingas, nes nuo krautuvo vairuotojų darbo tiesiogiai priklauso visas gamybos procesas – jie perveža vertingas prekes ir žaliavas.“

Vykdant gamybos plėtrą per abu sandėlius ieškoma dar 10 krautuvo vairuotojų. Tad susidomėjusieji šia karjeros galimybe kviečiami rašyti el. paštu darbas@vilniausbaldai.lt arba skambinti telefonu +370 687 55955.

Darbo pobūdis priklauso nuo skyriaus

Baldų gamybos bendrovėje darbas vyksta nenutrūkstamai – 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, todėl visų krautuvo vairuotojų darbo pradžia prasideda prieš tai dirbusios pamainos pakeitimu. Pradžioje patikrinamas krautuvas, tuomet vykdomos paskirtos užduotys. „Vilniaus baldai“ yra įdiegę modernius technologinius sprendimus ir juos toliau tobulina, tad užduotys krautuvo vairuotojams paskiriamos ne tik per atsakingus asmenis, bet ir per išmaniąsias programėles.

Nuo skyriaus, kuriame dirbama, priklauso krautuvo vairuotojų atsakomybės ir darbo pobūdis. Visi krautuvo vairuotojai dirba pagal nustatytus darbo grafikus, užduotys bendrovėje jiems paskirstomos tolygiai. Žaliavų sandėlio krautuvo vairuotojai yra atsakingi už atvykstančių žaliavų iškrovimą, jų sandėliavimą, gamybos aptarnavimą, antrinių žaliavų konvejerių priežiūrą. Šiame skyriuje žaliavos paruošiamos taip, kad jas būtų galima perduoti gamybai.

Tie krautuvo vairuotojai, kurie aptarnauja Gamybos tarnybą, pristato žaliavas prie įrengimų, perveža pagamintus ruošinius. Produkcijos sandėlyje dirbama jau su paruošta ir supakuota produkcija, kuri yra perduodama transportuoti pagrindiniam bendrovės klientui IKEA.

Netrukus specialistus ruoš ir patys

A. Boguslausko teigimu, krautuvo vairuotojo specialybė puikiai tinka tiems, kurie mėgsta techniką. Valdyti krautuvą gali baigę specialius kursus mokymo įstaigose ir turintieji B kategorijos vairuotojo pažymėjimą bei galiojantį krautuvo vairuotojo pažymėjimą.

„Norintiems dirbti šį darbą reikalinga mokėti valdyti krautuvą ir išmanyti krovinių tvarkymo specifiką, taip pat gebėti dirbti saugiai, žinoti cheminių medžiagų tvarkymo taisykles, antrinių žaliavų rūšiavimo tvarką ir pan.“, – paaiškina Žaliavų sandėlio vadovas. Anot jo, bendrovė planuoja įkurti Krautuvo vairuotojų akademiją, kur šios srities ekspertai, padedant mokymo įstaigai, padės įgyti reikiamų žinių ir įgūdžių norintiems įsidarbinti.

Bendrovėje dirbama net su penkių skirtingų rūšių krautuvais. Jų valdymas yra identiškas, tačiau skiriasi dydis bei galimybės. Vienų krautuvų varikliai yra dujiniai, vidaus degimo, o kitų – elektriniai, varomi ličio jonų baterijų. Šių krautuvų keliamoji galia siekia nuo 1,6 iki net 8 tonų.

Visus šiuos skirtingų tipų krautuvus geba valdyti dirbantieji Žaliavų sandėlyje, o Produkcijos sandėlyje dirbama su standartiniais 1,6 tonos keliamosios galios krautuvais, nes vienu metu pervežama tik po kelias paletes.

Karjera – galima tapti komandos vadovu

Krautuvo vairuotojai turi galimybę siekti horizontalios karjeros: priklausomai nuo bendrovėje išdirbto laiko ir turimų įgūdžių, gali laikyti specialius testus arba egzaminus ir kelti savo kvalifikaciją. Atsižvelgiant į ją, didėja ir šių specialistų darbo užmokestis.

„Vilniaus balduose“ dirba penkių kategorijų krautuvo vairuotojai. Karjera įprastai prasideda prie pakavimo ir linijų aptarnavimo, čia dirba I, I ir III kategorijos krautuvo vairuotojai. Prie mašinų įkrovimo ir iškrovimo dirba III ir IV kategorijos krautuvo vairuotojai. IV kategorija, reikalaujanti didžiausių atsakomybių, suteikiama tiems, kuriems paskiriama krauti produkciją galutiniam klientui į vilkikus. Aukščiausia, penkta, kategorija suteikiama vyr. krautuvo vairuotojams. Tai vadovaujama pozicija, leidžianti mokyti kitus krautuvo vairuotojus šio amato ir koordinuoti jų darbą, taip pat spręsti iškylančius iššūkius ir kartu su pamainos komanda siekti efektyviausių rezultatų.

Patinka atsakingas ir dinamiškas darbas

M. Razmio teigimu, „Vilniaus balduose“ yra daug krautuvo vairuotojų, dirbančių po 15–20 metų. „Mūsų bendrovėje surinkta stipri komanda, maža krautuvo vairuotojų kaita. Tai rodo, kad šis darbas išties įdomus. Krautuvo vairuotojai dalijasi, kad jiems patinka atsakingas ir dinamiškas darbas, įdomus pats pakrovimo ir iškrovimo procesas“, – sako Produkcijos sandėlio vadovas.

A. Boguslauskas priduria, kad bendrovėje dirbantys krautuvo vairuotojai pasižymi profesionalumu, ir atsakingumu, instrukcijų ir saugumo laikymusi, greita orientacija: „Mano pastebėjimais, krautuvo vairuotojai yra optimistiški, komunikabilūs, savarankiškai priimantys sprendimus, tačiau gebantys dirbti komandoje. O komandą mes turime išties šaunią.“

