Žarnyno sutrikimai vargina 40 proc. žmonių – kaltas gali būti vieno mikroelemento trūkumas

Įsivaizduokite, kad ilgai kentę nemalonius virškinimo sutrikimus kreipiatės į gydytojus, tačiau specialistai konkrečios diagnozės pateikti negali. Net priešingai – tarsi susitarę gūžčioja pečiais. Skaičiuojama, kad tokioje situacijoje atsiduria net 40 proc. žmonių, kenčiančių nuo nemalonių žarnyno sutrikimų.

Tokios išvados paskelbtos praeitų metų sausį tarptautiniame klinikinės praktikos žurnale Gastroenterology – tyrimas įtraukė daugiau nei 73 tūkst. žmonių iš 33 pasaulio šalių. Nors virškinimo sutrikimų priežasčių vis dar ieškoma, mokslininkai mano, kaltas – svarbaus mikroelemento trūkumas.

Dažniausios žarnyno problemos iki šiol didelė mįslė gydytojams

Daugelis pripažintų bent kartą jautę nors vieną negalavimų, priskiriamų vadinamiesiems funkciniams virškinimo sutrikimams – vidurių užkietėjimą, pilvo skausmą, viduriavimą, pilvo pūtimą ar dirgliosios žarnos simptomus. JAV duomenimis, konsultacijos dėl šių sutrikimų sudaro iki 12 proc. vizitų pas šeimos gydytojus ir net 30 proc. vizitų pas gydytojus gastroenterologus.

Vis dėlto tokių nemalonių pilvo pojūčių diagnostika kebli, nes jų priežastimi nelaikoma jokia konkreti gastroenterologinė liga. Būtent todėl nepatogius pojūčius žarnyne sukeliančių priežasčių paieškos dažniausiai yra ilgos ir bevaisės, o gydytojų pateikiami atsakymai aptakūs: kaltinamas stresas, užsitęsusi psichologinė įtampa, nereikalingas antibiotikų vartojimas ar tiesiog prasta mityba.

Neblėsta viltis surasti tikslią skausmų priežastį

Sužibo viltis pagaliau sulaukti konkretaus atsakymo – randama vis daugiau įrodymų, kad žarnyno problemas gali lemti geležies trūkumas. 2021 m. rugpjūtį tarptautiniame žurnale European Journal of Nutrition Ispanijos mokslininkai paskelbė žarnyno sutrikimams gydyti svarbius duomenis. Tyrimo išvadose teigiama – geležies trūkumas sukelia žarnyno disbakteriozę. Šią būklę lemiantis blogųjų bakterijų išvešėjimas žarnyne yra daugumos nemalonių virškinimo sutrikimų priežastis.

Kokia yra rekomenduojama geležies paros norma?

Nustačius, kad geležies trūkumas galbūt yra nemalonių žarnyno pojūčių priežastis, aktualu – kiek šio mikroelemento reikėtų suvartoti? Ne viskas taip paprasta, mat geležies paros norma priklauso ne tik nuo amžiaus, bet ir nuo lyties. Vyresniems nei 19 metų vyrams geležies norma yra 10 mg per parą, o vaisingo amžiaus ir nėščioms moterims – 15 mg per parą. Tačiau jei yra bent menkiausias signalas, rodantis apie prarandamą geležį organizme, rekomenduojama padidinti kasdienę geležies normą iki 28 mg per parą. Skirtumus lemia fiziologija – dalies geležies atsargų vaisingo amžiaus moterys netenka per menstruacijas, dėl tam tikros lėtinės ligos, specifinės dietos, kurioje nėra mėsos, ir pan.

Norint natūraliai gauti reikiamą kiekį geležies teks pasirūpinti didelius šio elemento kiekius turinčiais maisto produktais. Pavyzdžiui, geležies paros normą turi 100 g kiaulių kepenų, apie 300 g baltų pupelių, 430 g jautienos ar beveik 500 g grikių kruopų. Būtent tokius duomenis pateikia Sveikatos apsaugos ministerija.

Verta pastebėti, kad pasisavinamos geležies kiekis priklauso nuo to, su kokiais kitais produktais yra vartojami geležies turintys produktai. Žinoma, kad geležiai pasisavinti būtinas vitaminas C, todėl rekomenduojama valgant vartoti šio vitamino turinčių produktų, pavyzdžiui, gerti apelsinų sulčių. Tačiau kai kurie maisto produktai turi visiškai priešingą poveikį, pavyzdžiui, jei valgydami geriate pieną, pasisavinamos geležies kiekis, priešingai – žymiai sumažėja. Taip yra todėl, kad piene esantis kalcis stabdo geležies pasisavinimą žarnyne.

Norintiems spręsti virškinimo problemas – žarnyno nedirginanti geležies papildų forma

Siekiant pagerinti virškinimo veiklą ypač prasminga į mitybos racioną įtraukti geležies turinčių produktų arba rinktis geležies papildus. Dažniausiai geležies atsargoms papildyti gydytojai skiria geležies sulfato turinčias vadinamąsias „rožines“ tabletes. Tačiau žinoma, kad tokios formos papildai dirgina virškinamąjį traktą, palieka geležies poskonį burnoje, o vėliau žarnyne absorbuojama tik apie 10 proc. šio būtino mikroelemento. Todėl tiems, kurių virškinimo veikla sutrikusi, tai toli gražu ne geriausias pasirinkimas.

Galimas sprendimas turintiems jautrų žarnyną ir norintiems efektyviai atstatyti geležies atsargas – patentuota mikrokapsuliuota geležies forma, pagaminta naudojant technologijas, todėl pasisavinama kelis kartus veiksmingiau palyginti su kitomis geležies formomis. Ši geležies forma neturi įprastiems papildams būdingų šalutinių reiškinių – nedirgina skrandžio, nepalieka geležies poskonio burnoje, nekeičia dantų atspalvio ir nesukelia vidurių užkietėjimo.

