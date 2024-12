8 iš 10 vairuotojų sveikatą jau pasitikrino, likusieji tai turi padaryti iki sausio 1 d.

Online Marketing / Unsplash nuotr.

Gruodžio 5 d. įvyko tarpinstitucinis susitikimas, kurio metu „Regitros“, Sveikatos apsaugos ministerijos, Policijos ir Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros atstovai susitiko aptarti medicininių pažymų ir vairuotojo pažymėjimų galiojimo susiejimo projekto rezultatų. Tai itin svarbu, nes prasideda paskutinės savaitės, kai vairuotojai turi pasitikrinti sveikatą, kad galėtų toliau dalyvauti eisme. To nepadarius, jų vairuotojo pažymėjimo galiojimas laikinai bus sustabdytas. Šiuo metu Lietuvoje yra apie 100 tūkstančių vairuotojų, kuriems kuo skubiau reikia suskubti ir pasitikrinti savo sveikatos būklę.

Kaip žinia, nuo 2025 m. sausio 1 d., įsigalioja nauja tvarka. Baigus galioti vairuotojo medicininei pažymai, nebegalios ir vairuotojo pažymėjimas. Kitaip tariant, vairuotojo medicininė pažyma turės galioti nuolat, o ne tik vairuotojo pažymėjimo išsiėmimo ar keitimo metu. Apie šį pokytį vairuotojai buvo reguliariai informuojami nuo 2023 m. spalio mėnesio.

„Nuo praeitų metų pabaigos sveikatą jau pasitikrino beveik 350 tūkst. Lietuvos vairuotojų arba 8 iš 10 tai padaryti turinčių žmonių. Norime padėkoti visiems, kurie atsakingai pasirūpino savo ir kitų eismo dalyvių saugumu kelyje. Per šiek tiek daugiau nei metus, kai pradėjome informacinę kampaniją, sveikatą pasitikrino keli šimtai tūkstančių žmonių. Tai rodo, kad susitelkus ir bendradarbiaujant institucijoms galima pasiekti labai gerų rezultatų. O tuos, kurie dar nespėjo, raginame per likusias daugiau nei tris savaitės atlikti šią pareigą ir Naujuosius metus pradėti be rūpesčių ir nerimo“, – sako „Regitros“ generalinis direktorius Vaidas Dominauskas.

Šiam tikslui „Regitra“ su Sveikatos apsaugos ministerija bei kitais partneriais vykdė intensyvią informacinę kampaniją: buvo siunčiami asmeniniai priminimai elektroniniais laiškais ir trumposiomis žinutėmis, vyko nuolatinis informavimas įvairiose žiniasklaidos priemonėse, televizijoje, naujienų portaluose, radijo laidose.

Metų eigoje, pradėjus ryškėti tokioms specifinėms tendencijoms kaip, kad pasyviausiai sveikatą tikrinasi 25-35 metų asmenys ir vyresni nei 65 metų, buvo sustiprinta komunikacija šių tikslinių grupių atžvilgiu. Pavyzdžiui, norint pasiekti jaunimą buvo daugiau komunikuojama socialiniuose tinkluose, pasitelkti influenceriai, tinklalaidžių autoriai bei kt. Norint atkreipti vyresnio amžiaus auditorijos dėmesį prasidėjo aktyvus bendradarbiavimas su RRT projektu visoje Lietuvoje „Nei vienas nėra pamirštas“, vyko viešinimas LRT organizuojamoje „Senjorų savaitėje“, vykdytas pristatymas Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros ir organizacijos „Langas ateitį“ organizuotoje iniciatyvoje „ Senjorų dienos internete” ir kt. bei kt.

„Likus mėnesiui iki naujos tvarkos įsigaliojimoraginu visus vairuotojus į savo sveikatos būklę žiūrėti kaip į prioritetą ir rasti laiko nueiti pas gydytoją. Jūsų gerovė yra būtinas ne tik jūsų, bet ir visų aplinkinių saugumo garantas. Ačiū medikų bendruomenei, kurie skyrė savo patirtį ir laiką, kad keliuose būtų mažiau nelaimių. Noriu paraginti visus, kurie dar to nepadarė, šiandien pat pasitikrinti iki kada galioja jūsų medicininė pažyma ir jei reikia, kreiptis į gydymo įstaigą ir padaryti mažą, bet svarbų indėlį į mūsų visų saugumą“, – sako sveikatos apsaugos viceministras Edgaras Diržius.

Primename, kad 2023 metų pabaigoje pasikeitė vairuotojų sveikatos patikros periodiškumas. Vairuotojams iki 65 metų sveikatos patikrą reikia atlikti tik kas dešimt metų, nuo 65 iki 80 – metų sveikatą pasitikrinti reikia kartą per penkerius metus, o 80 metų ir vyresniems– kas dvejus metus.

„Visų pirma, esame dėkingi visiems, kurie jau atliko šią pareigą. Noriu pabrėžti esminį ryšį tarp sveikatos ir saugumo kelyje. Tam tikros sveikatos būklės gali labai paveikti vairuotojo gebėjimą saugiai valdyti transporto priemonę, reaguoti į nenumatytas situacijas. Tai gali būti ne tik mums dažnai suprantama saugaus vairavimo kliūtis – prastas regėjimas, bet ir lėtinės ligos, kitokie negalavimai. Tai nereiškia, kad jūs turite nustoti vairuoti, tačiau tik nuolatinis sveikatos būklės stebėjimas ir gydytojų rekomendacijų laikymasis gali padėti užtikrinti saugumą keliuose“, – sako Policijos Viešosios tvarkos biuro viršininko pavaduotojas Mindaugas Akelaitis.

Vairuotojai, kurie dar nepasitikrino, iki kada galioja jų medicininė pažyma, yra kviečiami tai padaryti kuo skubiau. Tai galima padaryti dviem būdais:

Identifikavus save per el. valdžios vartus „ Vairuotojų portale “; Suvedus vairuotojo pažymėjimo numerį ir asmens kodą „Regitros“ el. sistemoje .

Vairuotojo sveikatos patikrinimas gali būti atliekamas sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje pacientas yra prisirašęs arba bet kurioje kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje šias paslaugas. Sveikatą tikrina šeimos gydytojas arba vidaus / vaikų ligų gydytojas, teikiantis pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Vairuotojo psichikos sveikatą privaloma tvarka įvertina ir gydytojas psichiatras.

SAM Komunikacijos skyriaus inform.