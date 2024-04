Europos turizmo asociacijos vadovas apie Vilniaus kampaniją: „Poveikis neabejotinai bus teigiamas“

Žinia apie naująją Vilniaus rinkodaros kampaniją „Expectations vs. Reality“ (liet. „Lūkesčiai ir realybė“) ritasi per pasaulį. Vokietijos kelionių portalas „Reise Reporter“ ne tik pozityviai aprašė kampaniją, bet ir šia proga savo skaitytojams priminė, kodėl 2024-ieji yra palankūs metai aplankyti Vilnių. Kitos tikslinės rinkos – Jungtinės Karalystės – rinkodaros portalo „The Drum“ redaktorius Gordon Young teigia, kad Vilnius jau išlošė su šia kampanija. Vien per pirmas penkias dienas pasirodė daugiau nei 40 publikacijų, kurių dauguma teigiamos, o bendra pasiekta tarptautinė auditorija – 34 mln. Preliminari tokio pasiekiamumo finansinė vertė – apie 300 tūkst. Eur.

Nuo Vilniaus iki Havajų

Praėjusią savaitę pristatyta Vilniaus rinkodaros kampanija „Expectations vs. Reality“ (liet. „Lūkesčiai ir realybė“), skirta Vokietijos ir Jungtinės Karalystės rinkoms, patraukė ne tik šių šalių, bet ir viso pasaulio žiniasklaidos dėmesį – apie Lietuvos sostinę išgirdo net Havajai, kuriuose transliuojama „BBC radio“ programa.

Londone veikiančios Europos turizmo asociacijos, vienijančios daugiau nei 1 100 kelionių agentūrų, viešbučių ir kitų turizmo srities organizacijų, vadovas Tom Jenkins teigia, jog Vilnius, kaip ir kiti Baltijos šalių miestai, iki šiol susiduria su iššūkiais dėl žinomumo. „Norėdamas būti pastebėtas, Vilnius turi apeliuoti į vaizduotę. O ši kampanija įtaigiai ir su gera nuotaika išjuokia klaidingas klišes. Niekas neveikia geriau nei saviironija. Poveikis, neabejoju, bus teigiamas“, – įsitikinęs T. Jenkins.

Ironijos namai supras pokštą

Apie keliones rašantis Vokietijos kelionių portalas „Reise Reporter“, kurio rekomendacijomis remiantis žmonės planuoja savo atostogas, taip pat pozityviai įvertino naująją Vilniaus žinomumo kampaniją ir priminė, jog šiemet reikėtų aplankyti Lietuvos sostinę dėl UNESCO senamiesčio, Vilniaus šaltibarščių festivalio, puikaus maisto bei gausių žaliųjų erdvių. Iš viso Vokietijoje reportažais apie kampaniją jau pasidalijo 12 žiniasklaidos kanalų.

Kitos tikslinės rinkos – Didžiosios Britanijos – rinkodaros portalo „The Drum“redaktorius Gordon Young teigia, kad Vilnius jau išlošė su šia kampanija, nes patraukė užsienio žiniasklaidos dėmesį. „Jungtinė Karalystė yra ironijos namai, tad jie supras pokštą“, – rašo portalas.

Žinia apie Vilniaus kampaniją sklinda kur kas toliau nei dvi tikslinės rinkos – naujiena jau pasiekė Pietų Europą, Australiją ir net Havajus. „Plakatuose pavaizduoti vaizdai aštriai supriešina lūkesčius ir tikrovę bei ragina praeivius būti atvirus ir keisti nuomonę apie Vilnių“, – rašo Australijos rinkodaros naujienų portalas „Bandt“. Reaguodamas į kampaniją Italijos naujienų portalas „Brand news“ Vilnių vadina „moderniu, dinamišku miestu su unikalia architektūra“.

Apie kampaniją ir Vilnių pozityviai atsiliepta straipsniuose Austrijoje, Šveicarijoje, Airijoje, Latvijoje. Portalas „Emerging Europe“ straipsnyje apie Vilniaus kampaniją pastebėjo, jog Lietuvos sostinė paliečia visam regionui aktualią temą, jog įsisenėję neigiami stereotipai, taikomi visam „Rytų Europos“ regionui, vis dar gyvuoja.

Pozityvūs rezultatai ir internete

Drąsi reklama, prieš paleidžiant ją į dienos šviesą, buvo ištestuota ir palankiai įvertinta tikslinėse Vokietijos bei Jungtinės Karalystės rinkose: 51 proc. respondentų, pamatę kampanijos video ir reklaminius skydelius, ieškotų daugiau informacijos apie Vilnių, 28 proc. būtų linkę planuoti kelionę, o ketvirtadalis norėtų pasidalinti reklama su artimaisiais. Kampanijos rezultatų įvertinimo tyrimą planuojama kartoti ir jai pasibaigus.

„Nors satyriniai vaizdai palietė dalies lietuvių jausmus, matome pirmuosius rezultatus, kurie patvirtina, kad užsienio auditorija supranta klipe demonstruojamą ironiją. Drąsus ir nestandartinis kalbėjimo tonas mus išskiria tikslinėse rinkose ir leidžia pasiekti reklamai keliamus tikslus“, – sako kampaniją kūrusios Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė Dovilė Aleksandravičienė. Ši kampanija – tai vienas iš viso komplekso veiksmų, kuriais siekiama didinti miesto žinomumą ir turistų srautus.

Per pirmas šešias dienas kampaniją pristatantis vaizdo klipas internete sulaukė 1,3 mln. peržiūrų, o vidutinė peržiūrų trukmė „Youtube“ kanale – 1 min. 29 sek. Visose „Go Vilnius“ socialinėse platformose kampanija sulaukė didelio susidomėjimo: pozityvūs pasidalinimai, patiktukai ir komentarai sudaro 95 proc. (40 tūkst.) visų reakcijų. Socialinėse platformose sukasi trumpos 6–30 sekundžių video klipo versijos, drauge su reklaminiais skydeliais ir lauko reklama, tad žiūrovai pamatys abi jos dalis.