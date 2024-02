Gaminame spurgas su Jolanta Veličkiene

Namuose keptos spurgos. J.Veličkienės nuotr.

Spurgos yra populiarios visame pasaulyje, tai senas ir labai plačiai paplitęs gardumynas ir jų rūšių bei paruošimo būdų yra daugybė. Lietuvoje spurgų gaminimo tradicijos siekia ne vieną dešimtmetį ir net šimtmetį. Manoma, kad spurgos ir žagarėliai yra dalis senųjų ir archajiškų lietuviškų patiekalų, žinomų ir lengvai pagaminamų daugelio šeimininkių.

Įprastai mūsų virtuvei būdingos varškės spurgos, o štai mielines spurgas su džemu tikriausiai išmokome kepti iš slavų arba iš žydų. Jidiš kalba ponchkes vadinamos spurgos su džemu buvo ir tebėra valgomos per Chanuką. Spurgos paplito pirmiausiai tarp bajorų, miestiečių, didikų, dvarų ir per porą šimtų metų nusileido į žemesnius sluoksnius. Spurgų receptų randame ir pačioje V. Zavadzkos kulinarijos knygoje „Kucharka litewska“ („Lietuvos virėja“, 1858). Įvairioje literatūroje minima, kad tarpukariu spurgos buvo be galo populiarios ir buvo vadinamos pončkomis, pampuškomis, kropeliais. Knygoje „Ponios Smetonienės virtuvė“ taip pat yra šio gardėsio receptas su vyšniomis ir tai buvo mėgstamas Smetonų desertas.

Spurgos ir žagarėliai gaminti su cukrumi, baltais miltais, virti dideliuose riebalų kiekiuose, garsios puikiu skoniu ir įvairiais įdarais – kremo, džemo, medaus. Iš viršaus spurgos apliejamos cukraus glajumi, šokoladu ar apibarstomi miltinių cukrumi. Tai ne itin sveikas maistas, tačiau džiaugsmo akimirka smaližiams. Riebusis ketvirtadienis (šiemet vasario 8 d.) viena iš tokių progų pasmaguriauti. Juk reikia prisikirsti prieš artėjančias septynias pasninko Gavėnios savaites.

Spurgos pačios gardžiausios tol, kol jos šviežios. Artėjančioms Užgavėnėms siūlome patiems išsikepti ir mėgautis puriomis spurgomis.

Spurgos su vaniliniu kremu

Išeiga: išsivirsime 20 spurgų naudojant 8cm skersmens formelę.

Tešlai reikės: 450 g miltų, 200 ml šilto pieno, 60 g cukraus, 2 kiaušiniai, 50 g kambario temperatūros sviesto, 8 g sausų mielių̨, 7 g druskos.

Kremui: 300 ml pieno, 4 kiaušinių̨ tryniai, 80 g cukraus, 40 g bulvių̨ krakmolo, 3 a.š. vanilinio cukraus.

Kepimui riebalų: aliejaus arba aliejaus ir taukų.

Į šiltą pieną suberkite cukrų ir mieles. Išmaišykite, uždenkite ir palaikykite kol mielės pakils. Į miltus suberkite 7 g druskos. Miltus suberkite į pieno ir mielių mišinį. Supilkite kiaušinius. Maišykite, kol susiformuos tešlos gabaliukai. Galiausiai, dar į ne vientisą tešlą, įdėkite minkštą kambario temperatūros sviestą ir rankomis minkykite. Kai tešla taps vientisa, minkykite ją nemažiau nei 15-20 min. Ji turi būti visiškai nelimpanti prie rankų. Palikite tešlą šilumoje 30-45 min, iki kol ji padvigubės. Pakilusią tešlą̨ dar truputį paminkykite, kad pasišalintų nereikalingi oro burbuliukai. Iškočiokite tešlą̨ 1 cm storiu, formelės pagalba išspauskite apskritimus, juos išdėliokite ant padėklo, užklokite ir leiskite pakilti dar 30 min. Į įkaitintus riebalus dėkite spurgytes ir ant vidutinės kaitros apkepkite abi puses kol gražiai apskrus. Kai spurgos atšąla, iš šono peiliu sukurkite ertmę kremui. Ir konditerinio maišelio pagalba įspauskite kremą į vidų̨.

Kremui kiaušinių̨ trynius išplakite su cukrumi, kol pašviesės. Suberkite krakmolą. Į puodą supilkite pieną ir vaniliną. Užkaiskite ir nuolat maišykite. Kai pienas taps pasieks virimo temperatūrą, patraukite nuo kaitros. Maždaug 1/5 pieno įpilkite į kiaušinių masę, išmaišykite. Supilkite 2/5 – išmaišykite. Galiausiais supilkite viską ir išmaišykite. Pieno ir kiaušinių̨ mišinį̨ supilkite į puodą̨ ir kaitinkite maišydami šluotele kol kremas sutirštės. Galiausiai palikite kremą atvėsti.

Druskos pipirų ir kitų gyvenimo prieskonių pagal skonį…

Jolanta Veličkienė,

Maisto technologė, technologijų edukologė, pedagogė

Amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ maitinimo paslaugų profesijų mokytoja