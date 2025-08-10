Gazuotas mineralinis vanduo padeda atsikratyti celiulito ar jį skatina?

Egzistuoja mitas, kad gazuoti gėrimai prisideda prie celiulito atsiradimo. Mitybos ir sporto specialistė Agnė Katinauskienė bei vandens „Uniqa“ atstovai pasakoja, iš kur šis gandas galėjo kilti ir kodėl tai negali būti tiesa, – rašoma pranešime spaudai.
Kaltas cukrus
Sertifikuota mitybos ir sporto specialistė A. Katinauskienė dažnai sulaukia klienčių klausimų, apie tai, ar gazuoti gėrimai ir gazuotas mineralinis vanduo yra susijęs su atsiradusiu apelsino žievelę primenančiu pakitimu odoje. Pasak specialistės, svarbu atskirti, kokio tipo gazuotą gėrimą renkatės.
„Celiulito atsiradimą skatina ne gazuotas mineralinis vanduo. Vanduo tampa gazuotu, kai yra prisotinamas angliarūgšte, o ši celiulito tikrai nesukelia. Tačiau daugelis kitų gazuotų gėrimų savo sudėtyje turi daug cukraus, dažiklių, kurie ir gali tapti celiulito priežastimi“, – perspėja moteris.
Iš kur šis mitas galėjo kilti? A. Katinauskienė pastebi, kad mitų apie sveiką gyvenseną sklando įvairių, gazuotas mineralinis vanduo – ne išimtis. Gandai galėjo kilti dėl to, kad geriant daug saldžių gazuotų gėrimų iš tiesų gali atsirasti celiulitas, tačiau žmonės šias neigiamas pasekmes klaidingai priskyrė ir gazuotam mineraliniam vandeniui.
„Svarbiausia yra gazuoto gėrimo sudėtis. Jeigu renkatės gėrimus, kuriuose daug cukraus, tuomet nenuostabu, kad turite ryškesnį celiulitą“, – sako moteris.
Jai pritaria ir natūralaus mineralinio vandens atstovė Erika Šaltytė.
„Gazuotas mineralinis vanduo tikrai negali būti celiulito priežastimi, nes jame nėra cukraus ar saldiklių, nėra kofeino, nėra kalorijų. Mineralinis vanduo kaip tik yra žmogui naudingų mineralų – kalcio, magnio, natrio – šaltinis, o „Uniqa“ mineralinis vanduo natūraliai savo sudėtyje turi dar ir jodo, kuris padeda kontroliuoti skydliaukės veiklą, o tai turi įtakos medžiagų apykaitos procesams. Šis elementas taip pat padeda optimaliai panaudoti kalorijas, neleidžia kauptis riebalams“, – sako E. Šaltytė.
Kodėl celiulitas atsiranda?
Celiulitas yra odos pakitimas, kuris pasireiškia nelygia, grublėta odos forma. Su juo susiduria net 90 proc. moterų ir vyrų. Apesino žievelę primenantys pakitimai odoje dažniausiai pastebimi šlaunų, sėdmenų, pilvo srityse, rečiau – ant rankų, kaklo, krūtinės. Pasak A. Katinauskienės, celiulito atsiradimo priežasčių yra nemažai: padidėjęs svoris ir riebalinis sluoksnis, genetika, netinkama mityba ir sporto stoka.
„Hormonai taip pat veikia celiulito vystymąsi. Kai organizme padidėja estrogeno, insulino, skydliaukės hormonų, celiulitas ima vystytis daug greičiau. Artėjant menopauzei, estrogeno organizme mažėja, tačiau dėl to suprastėja kraujotaka, ima didėti riebalų ląstelės, mažėja kolageno gamyba, dėl to oda suglemba ir didėja tikimybė, kad išsivystys celiulitas”, – sako mitybos ir sporto specialistė.
Sveika mityba, sportas ir daug vandens
Su celiulitu kovoti padeda daug skirtingų būdų, tačiau visų svarbiausia yra sveika ir subalansuota mityba, fizinis aktyvumas, vandens gėrimas.
„Mineralinis vanduo (gazuotas ir negazuotas) turi sudėtyje svarbių mineralų, pavyzdžiui, kalio, magnio, kalcio. Visi šie mikroelementai reikalingi mūsų gyvybiškai svarbiems organams, todėl mineralinio vandens gėrimas yra naudingas ir celiulito nesukelia“, – pabrėžia A. Katinauskienė.
Celiulitą mažinti padeda ir gydomosios procedūros, pavyzdžiui, limfodrenažiniai masažai, kūno įvyniojimai, vakuuminiai masažai.