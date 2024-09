„Gerumo žvaigždės“ ir padėkos – Lietuvos socialiniams darbuotojams

Lietuvoje minint socialinių darbuotojų dieną, socialinės apsaugos ir darbo ministras Vytautas Šilinskas įteikė šešiolika „Gerumo žvaigždės“ apdovanojimų ir daugiau nei pusšimtį padėkų įvairiose šalies savivaldybėse dirbantiems socialiniams darbuotojams.

„Nuoširdus dėkui socialiniams darbuotojams už jų kilnią ir nelengvą misiją. Nors socialinio darbuotojo profesija palyginti jauna, šiuolaikinės visuomenės gyvenimą šiandien būtų sunku įsivaizduoti be socialinių darbuotojų. Dirbantieji šį darbą įgalina šeimas, vaikus, jaunuolius, žmones su negalia, senjorus bei socialinę riziką patiriančius žmones, stiprina bendruomenes, prisideda prie mūsų šalies socialinės gerovės kūrimo. Socialiniai darbuotojai – keičia gyvenimus“, – teigia socialinės apsaugos ir darbo ministras V. Šilinskas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Vytautas Šilinskas

Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentė Jūratė Tamašauskienė pabrėžia kasmet matanti didelį pokytį, kalbant apie socialinio darbuotojo statusą visuomenėje.

„Socialinių darbuotojų bendruomenė prieš du dešimtmečius iniciavusi profesinės dienos datą – rugsėjo 27-tą, šiandieną tikrai turi kuo pasidžiaugti: esame pripažinti ir matomi vietos bendruomenėse, vis geriau vertinami Lietuvos savivaldybėse, valstybė mums suteikia galimybes inovatyviai tobulinti profesines kompetencijas, nuosekliai rūpinasi mūsų profesine gerove. Žinoma, visi kartu dar daug ką turime nuveikti: pasirūpinti socialinio darbo praktikoje ne taip retai pasitaikančiais darbuotojo saugumo iššūkiais, labiau analizuoti savo individualią socialinio darbo praktiką ir vertybes. Tačiau visapusiškai esame pasirengę ir toliau tobulėti“, – sako J. Tamašauskienė.

Pasižymėjimo ženklas „Gerumo žvaigždė“ yra aukščiausias ministro apdovanojimas, skiriamas asmenims, ypač pasižymėjusiems socialinės apsaugos ir darbo srityje.

Pasižymėjimo ženklas „Gerumo žvaigždė“

Renginio metu „Gerumo žvaigždės“ įteiktos šiems asmenims:

Aurai Stalgaitytei, Senjoro Lazdijų ir Marijampolės socialinei darbuotojai, už pagalbos paslaugų organizavimą vadovaujantis pozityvios senatvės principais, užtikrinant ne tik būtinus poreikius, bet ir klientų gyvenimo kokybės gerinimą;

Daivai Kaupienei, Skemų socialinės globos namų socialinei darbuotojai, už aktyvų dalyvavimą globos sistemos pertvarkoje, mentorystę socialinio darbo studentams ir darbuotojams bei profesinį jų tobulėjimą;

Giedrei Šedbarienei, VšĮ „Namai visiems“ direktorei, už svarų indėlį plėtojant socialines paslaugas Šakių rajone, skatinant bendruomenės įtrauktį ir kiekvieno žmogaus vertės pripažinimą;

Gintarei Gerybaitei, Lietuvos kalėjimų tarnybos vyriausiajai specialistei (socialinio darbo organizatorei) už kruopštų ir profesionalų socialinio darbo organizavimą bausmių vykdymo sistemoje bei aktyvų dalyvavimą projektinėse veiklose;

Ievai Adomaitytei-Subačienei, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo ekspertei, už socialinių paslaugų kokybės standartų kūrimą, konsultacijas nevyriausybinėms organizacijoms ir socialinių darbuotojų mokymų iniciatyvas;

Jolantai Bielskienei, Maltiečių namų „Maistas ant ratų“ programos vadovei, už programos plėtrą, veiklos geografijos išplėtimą ir veiksmingą bendradarbiavimą su rėmėjais siekiant socialinio teisingumo ir pagalbos labiausiai pažeidžiamiems žmonėms;

Jūratei Tamašauskienei, Dienos centro „Šviesa“ direktorei, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentei, už reikšmingą indėlį į socialinio darbo plėtrą Lietuvoje, lyderystę bei Lietuvos socialinių darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo centro veiklą;

Jurgitai Venclovienei, Telšių socialinių paslaugų centro globos centro vadovei, už jautrų ir profesionalų darbą su globos paslaugų gavėjais bei aktyvų dalyvavimą kuriant globos centrų gerosios praktikos modelius;

Miglei Maniušytei, Fabijoniškių socialinių paslaugų namų pavaduotojai, už socialinių inovacijų kūrimą, technologijų pritaikymą socialiniame darbe bei Lietuvos socialinio darbo bendruomenės supažindinimą su užsienio patirtimi;

Nataljai Markovskajai, Valakupių reabilitacijos centro profesinės reabilitacijos skyriaus vedėjai, už reikšmingą indėlį gerinant socialinių paslaugų kokybę, įgyvendinant EQUASS kokybės sistemą bei formuojant vieningą socialinių paslaugų kokybės kultūrą;

Nijolei Giknienei, VšĮ SOTAS socialinei darbuotojai, už ilgametį darbą rengiant globėjus ir įtėvius bei reikšmingą indėlį siekiant, kad kuo daugiau vaikų augtų šeimose, o ne institucijose;

Reginai Komaiško, Nijolės Genytės socialinės globos namų socialinei darbuotojai, už 29 metų atsidavimą darbui, naujovių įsisavinimą ir aktyvų prisidėjimą prie socialinių paslaugų kokybės gerinimo;

Ritai Mickuvienei, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro direktorei, už nuolatinį įstaigos veiklos tobulinimą, naujų socialinių paslaugų įdiegimą ir aukščiausios paslaugų kokybės užtikrinimą regione;

Rūtai Kaminskaitei-Audzevičienei, Socialinės globos centro „Vija“ specializuotos slaugos ir socialinės globos padalinio padalinio vadovei, už tarptautinį bendradarbiavimą, naujų socialinio darbo metodikų kūrimą bei darbuotojų profesinių kompetencijų stiprinimą;

Sandrai Sagatienei, Kėdainių pagalbos šeimai centro direktorei, už 100% vaikų iš nesaugių šeimų apgyvendinimą budinčio globotojo šeimose bei palydėjimo paslaugos jaunuoliams įsteigimą;

Viktorijai Lygnugarienei, Gargždų socialinių paslaugų centro direktorei, už vaikų globos sistemos kūrimą Lietuvoje, globėjų rengimą bei atlygių didinimą globotojams Klaipėdos rajone.

Primename, kad Lietuvos socialinių darbuotojų diena Lietuvoje oficialiai minima nuo 2004 m. Ji pradėta minėti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos iniciatyva.

Socialinių paslaugų srities darbuotojų skaičius kiekvienais metais auga, šiuo metu jis siekia beveik 17 tūkstančių, iš jų daugiau kaip 5 tūkstančiai – socialiniai darbuotojai. Per pastaruosius 5 metus socialinių paslaugų srities darbuotojų skaičius padidėjo daugiau nei 5 tūkst. darbuotojų. Socialinių paslaugų gavėjų skaičius (be prevencinių ir be bendrųjų socialinių paslaugų) siekia beveik 115 tūkstančių, per paskutinius 5 metus šis skaičius padidėjo beveik 35 tūkstančiais paslaugų gavėjų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siekia, kad socialinis darbas šalyje būtų matomas ir vertinamas, o socialinių paslaugų srities darbuotojai, kaip savo srities profesionalai, prilygtų kitų, prestižinėmis laikomų profesijų atstovams, įgytų ir išlaikytų žmonių pasitikėjimą, būtų aktyvūs ir iniciatyvūs.

Nuolat siekiama užtikrinti geresnes darbo sąlygas socialiniams darbuotojams. Nuo 2022 m. spalio veikia Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo centras, atsakingas už nemokamų mokymų organizavimą ir vedimą, metodinės pagalbos teikimą, naujų socialinių paslaugų srities darbuotojų palydėjimą jų profesinėje veikloje ir kitus dalykus. Šis centras parodė puikius jo veiklos rezultatus: per 2023 m. apmokyta 13 692 mokymų dalyviai, per 2024 m. I pusmetį – 8 581.

Socialinių darbuotojų darbo užmokestis auga kiekvienais metais. Vidutinis socialinių darbuotojų darbo užmokestis „į rankas“ 2024 m. yra 1294 eurai, kai 2020 m. buvo daugiau nei pusantro karto mažiau – 782 eurai.

Nuo praėjusių metų liepos mėnesio veikia Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodeksas. Šis naujas ir svarbus dokumentas numato aukštus socialinių darbuotojų veiklos standartus, elgesio normas, išryškina vertybes.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija ir nuotr.