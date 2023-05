Grikių, viržių ar liepų – kokį medų pasirinkti, kad tiktų būtent Jums

Medaus pasaulis – toks pats platus, kaip ir šio produkto nauda organizmui. Nuo gėlių natų viržių meduje iki sodraus skonio grikių medaus ar švelnaus iš liepų sunešto saldumo – kiekviena rūšis pasižymi savitu skoniu ir unikaliais privalumais sveikatai. Gegužės 20-ąją minime Pasaulinę bičių diena, tad tai puiki proga leistis į gardžią kelionę po medaus rūšis. Pasak Vaidos Budrienės, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovės, lietuviai nusimano apie medaus naudą – jis ne tik dažnai atsiduria pirkėjų krepšeliuose, bet jo populiarumas kasmet ir auga.

„Medų lietuviai naudoja noriai ir įvairiai. Tiesa, jo pardavimuose pastebimas ryškus sezoniškumas – rudenį pardavimai ima augti, o pikas paprastai pasiekiamas gruodį, kai peršalimo sezonu medus gausiai naudojamas imuniteto stiprinimui. Visgi statistika liudija, kad nors skirtingais mėnesiais medaus pardavimai svyruoja, tačiau kiekvienais metais šio produkto lietuviai nuperka vis daugiau“, – sako V. Budrienė.

Prekyboje Lietuvoje yra gausybė medaus rūšių – nuo grikių ir liepų iki viržių ar liucernų. Kaip teigia prekybos tinklo „Iki“ atstovė Vilma Juodkazienė, kiekviena medaus rūšis pasižymi unikaliu skoniu ir maistine nauda. Renkantis sau tinkamiausią, verta atsižvelgti į kiekvienos jų savybes, kulinarinį panaudojimą ir galimus privalumus sveikatai.

Grikių medus turi ypatingą naudingą medžiagą

Jei mėgstate stiprų, išraiškingą skonį, grikių medus bus tinkamiausias pasirinkimas. Jo skonį atspindi ir tamsi, sodri gintaro spalva. Spalva dažnai susijusi su skoniu: šviesus medus bus lengvo skonio, o tamsesnis medus turės karamelės natų.

„Dėl stipraus skonio jis yra populiarus pasirinkimas kepimui ir maisto ruošimui, tačiau juo galima mėgautis ir vienu. Jį dažnai renkasi tie, kurie nėra smaližiai – grikių medus nėra toks saldus kaip kiti“, – sako V. Juodkazienė.

Grikių meduje gausu antioksidantų, jis pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis. Jame taip pat yra daug vitaminų ir mineralų, įskaitant cinką ir kalį, vitaminą C. O geležies ir baltymų jame gausiau nei kitose rūšyse.

Unikali grikių medaus sudedamoji dalis, kurios negalima rasti kitose rūšyse, yra rutinas, atkreipia dėmesį maisto žinovė. Tai naudinga medžiaga, kuri padeda stiprinti imuninę ir kraujotakos sieneles, yra naudinga sergant venų uždegimais. Taip pat – valo organizmo nuo toksinų.

„Grikių medus rekomenduojamas žmonėms, kurie serga ateroskleroze arba priklauso rizikos grupei. Reguliarus šio medaus vartojimas gali padėti valyti kraujagysles ir apsaugoti nuo nuosėdų kaupimosi. Be to, grikių medus taip pat gali greitinti žaizdų gijimą ar sveikimą po traumų, todėl jis naudingas ir sportininkams. Grikių meduje taip pat daug magnio, dėl kurio jis turi raminamųjų savybių ir malšina nervinę įtampą. Todėl jo verta vartoti didelio fizinio ir protinio krūvio laikotarpiais“, – vardija prekybos tinklo atstovė.

Viržių medus puikiai derės marinatui

Viržių medus pasižymi savitu, gėlių aromatu su šiek tiek kartoku poskoniu – tačiau ne tokiu karčiu kaip grikių. Jis būna geltonos spalvos ir labai tirštas, klampus, tačiau sujudintas suminkštėja. Tad prieš tepdami ant duonos ar pildami į arbatą šį medų šiek tiek pamaišykite.

„Viržių medus pasižymi antibakterinėmis ir priešgrybelinėmis savybėmis, todėl jį populiaru naudoti medicininiais tikslais. Jame taip pat gausu antioksidantų, vitaminų ir mineralų, įskaitant magnį, kalcį ir geležį“, – pasakoja V. Juodkazienė.

Dėl ryškaus savo skonio šis medus puikiai dera mėsos ar jūros gėrybių patiekaluose. Marinatas su juo vasaros kepsniams suteiks malonaus dūminio prieskonio.

Dėl savo tirštos konsistencijos jis tinka ledams ar vafliams paskaninti arba maišyti su jogurtu. Išskirtinis viržių medaus skonis praturtins naminius meduolius, jis taip pat nuostabiai tiks prie stipraus skonio sūrių ar košių gardinimui.

Liepų medaus populiarumą lemia jo universalumas

Tai šviesios spalvos medus, todėl kartais žmonės nusistebi, kad jis turi tokį stiprų skonį ir kvapą. Kai kurie sako, kad iš pradžių jis kvepia mediena, o paskui pajunta lengvą mėtų, mentolio kvapą. Liepų medaus skonis saldus ir ypač malonus.

„Liepų meduje yra didelis gliukozės ir fruktozės santykis, todėl jis gana greitai kristalizuojasi. Dėl to jis sutirštėja ir praranda skaidrumą, atsiranda smulkių ar vidutinio dydžio kristalų. Tačiau tai nesugadina medaus kokybės. Jį galima lengvai vėl suskystinti įdėjus stiklainį su medumi į šilto vandens vonelę“, – pataria V. Juodkazienė.

Pasak maisto žinovės, liepų medus yra puikus natūralus cukraus pakaitalas, dėl savo saldumo jis yra idealus kepinių ir kitų patiekalų ingredientas. Dėl gėlių natų liepų medus yra išskirtinio skonio, todėl jį galima naudoti įvairioms kulinarinėms reikmėms – pavyzdžiui, salotų padažams.

„Liepų medus turi daug naudingų medžiagų: vitamino B, vitamino C, biotino ir niacino, cinko, kalcio, kalio, magnio. Dėl vitaminų ir aminorūgščių kiekio jis naudingas sergantiesiems kai kurioms virškinimo trakto ligomis – meduje esantys elementai pasižymi priešuždegiminiu poveikiu skrandžio sienelėms. Be to, manoma, kad viena iš naudingų ir specifinių savybių yra antipiretinis poveikis: keli arbatiniai šaukšteliai liepų medaus gali normalizuoti kūno temperatūrą. Liepų medaus įmaišymas į šiltą gėrimą padeda palengvinti gerklės skausmo, kosulio simptomus“, – apie naudą kalba pašnekovė.

Priešuždegiminis šio medaus poveikis paaiškina jo platų išorinį vartojimą: liepų medus rekomenduojamas ir kaip viena priemonių burnos ertmės uždegimui malšinti, nedidelių žaizdelių gydymui. Be to, jis puikiai tinka ruošti odos ir plaukų kaukėms.