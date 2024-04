Kepame morkų tortą su Jolanta Veličkiene

Morkų tortas. Jolantos Veličkienės nuotr.

Tortas – neatsiejama bet kokios šventės šventinio stalo dalis. Niekas nesiginčys – skaniausias yra namie gamintas tortas. Be to, sakoma, kad torto valgymas atneša laimę. Kadangi saldumynų atsisakyti labai sunku, tuomet reikalingi tokie patiekalai, kurie be tuščių kalorijų suteiktų ir reikalingų sveikatai maisto medžiagų.

Siūlome pasigaminti morkų su riešutais ir citrusiniais vaisiais, pilnu maistinių skaidulų ir kitų naudingų medžiagų tortą. Eksperimentuoti su vaisiais ir daržovėmis yra ne tik įdomu, iškepus norimą tortą galima atrasti pasakišką skonį, patirti naujų pojūčių, bei atgaivinti skonio receptorius. Šis tortas toks gardus ir toks kitoks, jog jį išmėginti rekomenduočiau visiems gardumynų mėgėjams. Juo drąsiai galima vaišinti svečius. Tortas tikrai gali priminti meno kūrinį ir tapti tikra šventės staigmena.

Receptas

Tešlai: 290 g sviesto, 290 g rudo cukraus, 290 g stambiai tarkuotų morkų, 5 kaimiškų, arba tokių, kokių turite, kiaušinių (atskirti baltymus nuo trynių), 170 g miltų, 1 apelsino sultys ir žievelė, 120 g migdolų, 120 g graikinių riešutų, 1 didelio šaukšto prieskonių (įeina cinamonas, gvazdikėliai, imbieras, muskato riešutas), 1 kupiną arbatinį šaukštelį kepimo miltelių, žiupsnelį druskos.

Kremui: 130 g varškės, 120 g Maskarponės sūrio, 100 ml 30 proc. grietinėlės, 2 žaliųjų citrinų, 90 g cukraus pudros (jeigu norite saldesnio torto).

Papuošimui: 2 apelsinai, 2 žaliosios citrinos (arba kitų vaisių, čia pagal norą), 1 pakelis Dr.Oetker Tortenguss klar arba kito gamintojo (speciali želė tortams).

Gaminimas

Minkštą kambario temperatūros sviestą suplakame su cukrumi iki purios masės. Po to sudedame kiaušinių trynius atskirtus nuo baltymų. Dar šiek tiek paplakame. Atskirai išplakame baltymus iki standžių putų. Įpilame apelsinų sultis, viską gerai išmaišome.

Sudedame morkas, sutarkuotas stambia tarka. Riešutus sausai pakepiname keptuvėje iki rausvumo ir sumalame. Atskirai sumaišome miltus, maltus riešutus, kepimo miltelius ir prieskonius bei druską. Švelniai sujungiame su sviesto mase ir tik tuomet įdedame plaktus baltymus bei atsargiai sumaišome. Masę supilame į sviestu pateptą arba kepimo popieriumi išklotą apvalią kepimo formą atsegamais kraštais, aš naudoju 24 centimetrų skersmens. Kepame iki 160o C laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 50 minučių. Ar pusgaminis iškepė, patikrinkite įsmeigdami medinį smeigtuką į jo vidurį – jeigu jis neaplipęs tešla, vadinasi iškepė. Iškepusį pusgaminį išimame iš orkaitės ir paliekame atvėsti. Visiškai atvėsusį perpjauname į tris dalis. Jeigu pjaustant liks trupinių, juos atsidėkite torto šonų papuošimui.

Kremui varškę ir sūrį bei cukraus pudrą suplakame iki vientisos masės. Į šią masę įmaišome plaktą grietinėlę. Grietinėlę, prieš tai dar, suplakame atskirai. Prieš plakdami, atvėsinkite dubenėlį – tai pagreitins procesą. Supilkite atvėsintą grietinėlę į dubenį ir plakite, kol ji taps tiršta ir puri, bet ne per ilgai, kad iš grietinėlės nepadarytumėte sviesto. Nuo citrinos nutarkuojame žieveles (tik žalioji dalis, nes baltos dalys karčios), išspaudžiame sultis. Viską atsargiai išmaišome, kad gautųsi vientisos konsistencijos kremas. 2-3 šaukštus kremo paliekame torto šonams papuošti, o likusiu kremu tepame pusgaminio lakštus, aptepame torto šonus. Tortą padedame į šaldytuvą bent keletui valandų, o dar geriau – nakčiai, kad sutvirtėtų ir susigertų. Puošiame vaisiais ir užpilame želė paruoštą pagal aprašymą ant Dr.Oetker Tortenguss klar pakelio.

Torto išeiga: 2000 g.

Energinė 100 g torto vertė, yra 353,24 kcal

Paruošimo laikas: 1,5 val.

Druskos pipirų ir kitų gyvenimo prieskonių pagal skonį…

Jolanta Veličkienė,

Maisto technologė, technologijų edukologė, pedagogė

Amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ maitinimo paslaugų profesijų mokytoja

2024