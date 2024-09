Kolegos, ką rinksimės – kiekybę ar kokybę? Ir kitos grimasos švietimo sistemoje…

Asociatyvi Freepik nuotr.

Na štai, vasara prabėgo vienu ypu po praėjusių labai sunkių emociškai, intelektualiai, psichologiškai mokslo metų. Tenka grįžti į darbą ir lėtam įsibėgėjimui čia vietos nėra, tenka nerti stačia galva, nes juk atnaujintos programos lyginėse klasėse. Praėję mokslo metai, manau, daugumai mokytojų įsimins kaip įtemptos kovos už vienuoliktokus laikotarpis… Teko nemažai įdėti pastangų, kad švietime užkurtų reformų buldozeris nesutraiškytų visos praėjusių metų vienuoliktokų kartos.

Ką gi pavyko pasiekti? Nei daug, nei mažai, bet rezultatai šiokie tokie yra: 1) sumažinta tarpinio (dabar jau reikia sakyti VBE pirmos dalies) patikrinimo teminė apimtis dėl nespėjimo išnagrinėti programą bent praėjusių metų vienuoliktokams; 2) sumažinta mechaniškai teminė apimtis sekančių metų vienuoliktokams ir dvyliktokams; 3) laikinai atidėta VBE užduotis su samprotaujamo teksto kūrimu tiek istorijos, tiek geografijos dalyke ir pripažinta, kad tam nepasiruošta; 4) sutarta dėl vidurinio ugdymo programos korekcijų bendradarbiaujant programų autoriams ir mokytojams praktikams. Visa tai laikini sprendimai, bet, tikėkimės, kad NŠA ir ŠMSM atstovai tam tikras pamokas gavo ir dialogas su mokytojais praktikais vyks dalykiškas, pagarbus. Ir tenka labai tikėtis, kad vidurinio ugdymo programa bus tikrai koreguojama atsakingai…

Bet, štai, prasidedant naujiems mokslo metams, nusprendžiau prisėsti ir sudėlioti teminius ilgalaikius planus 6-okams ir 8-okams. Juk jie startuoja su atnaujintomis programomis. Kuo labiau gilinausi, tuo daugiau emocijų buvo. Ir skalė tų emocijų nuo pykčio iki isteriško juoko, matant absurdus…

Pradėkim nuo šeštokų programos. Dėliodama sau ilgalaikį teminį, rėmiausi pačia programa, pateikta NŠA puslapyje, ten pat pateiktu ilgalaikio plano pavyzdžiu ir edukoje pateiktu „Šviesos“ ilgalaikiu planu. Pripažinsiu, atrasti prasmę ir jungtį tarp 6-os klasės temų – užduotis ne iš lengvųjų, o dar ir akivaizdžios klaidos NŠA puslapyje pateiktame teminiame plane tiesiog akis badė. Pvz., prie temos apie pirmąsias mokyklas LDK įdėta sąvoka „jėzuitai“, kai yra tame pačiame teminiame plane numatyta kaip atskira tema apie pirmuosius universitetus. Kodėl tie jėzuitai prie pirmųjų LDK mokyklų – lieka neaišku… Juk pirmoji LDK mokykla minima rašytiniuose šaltiniuose 1396 metais, o jėzuitai įsteigti tik 1540 m. Panaši klaida rasta prie temos apie religijas, nes prie temų apie karaizmą ir islamą įdėta sąvoka „kirchė“, kai ten pat numatyta tema apie protestantizmą LDK.

„Šviesos“ teminiame plane šeštai klasei daugėja sąvokų, lyginant su numatytomis programoje. Pvz., temoje apie augalus ir jų atsiradimą Lietuvoje įdėta sąvoka „dizenterija“, o prie temos apie laukinių gyvūnų prisijaukinimą numatyta sąvoka „genetika“. Pačios NŠA puslapyje pateiktame teminiame plane atsiranda neprograminė asmenybė – Kazimieras Semenavičius, šalia T.Edisono ir Dž.Vato… O dabar pabandykit atrasti loginius ryšius tarp šių temų, kurias įvardinau, aptardama tiesiog akivaizdžias klaidas ar neatitikimus. Aš iki šiol nesuprantu 6-os klasės istorijos mokymo programos jungiančios ašies. Na ir kaip visada gi, pirmiausiai, bandai su kolegomis kalbėtis, gal jie mato ir supranta tai, ko aš nesugebu pamatyti ir suprasti. Deja, kolegos, su kuriais kalbėjausi, irgi nesuprato tos jungiančios ašies visų 6-os klasės temų numatytų. Peršasi logiškas klausimas – o kam toks temų kratinys ir ką jis duos bendram istorijos supratimui? Na, kol kas palikim ramybėje 6-okus.

Keliaujam prie aštuntokų. Rėmiausi tais pačiais šaltiniais, kaip ir rašydama 6-os klasės teminį planą, tik dar pasiėmiau ir „Briedžio“ leidyklos teminį planą. 8-oje klasėje numatyta teminė apimtis nuo viduramžių epochos pradžios iki švietimo epochos. Pradėjau nagrinėti, kas gi pasikeitė viduramžių temose. Žinot, iš esmės nelabai kas pasikeitė, tik temos kitaip šiek tiek perstumdytos, bet kas gi uždraus jas man persidėlioti taip, kaip man reikia? Sąvokos daugmaž iš viduramžių visos žinomos ir reikalingos. Bet va pradėjus nagrinėti asmenybes, pasidarė įdomu. Tarkim, nebe programinės asmenybės 8-oje klasėje mūsų kunigaikščiai Algirdas ir Kęstutis, bet va įdėtos naujos asmenybės – Hildegarda Bingenietė ir LDK asmenybės papildytos Mindaugo žmona Morta ir Vytauto Didžiojo žmona Ona. Na gerai, Mortą ir Oną, iš esmės, žinau, bet ką vaikai turi žinoti apie jas – lieka neaišku. Na, o toji Hildegarda – be Google‘o pagalbos neišsiverčiau. Panagrinėjau informaciją apie Hildegardą internete, taip ir likau nesupratusi, kuo ji tokia reikšminga, kad įtraukė ją į programą. Oi ta fix idėja įrodyti, kad istoriją kuria ne tik vyrai… Ir kas ginčytųsi? Žinoma, kad ne tik vyrai, tik va parinkti tikrai reikšmingas moteris nelabai pavyko naujosios programos kūrėjams.

Žiūrėdama aštuntokų naujųjų laikų istorijos teminį išdėstymą – vėl gi, neradau nieko naujo temose, bet labai nustebino tai, kad tarp programinių asmenybių nėra F.Magelano! Iš LDK/ATR istorijos naujaisiais laikas programoje dingo visi valdovai ATR, išskyrus Žygimantą Augustą ir Steponą Batorą, bet ATR karus su švedais ir rusais reikia nagrinėti, Kėdainių uniją su Jonušu Radvila reikia žinoti, bet juk Jonušas Radvila nebuvo ATR valdovas, tai kur dingo visa Vazų dinastija iš programos? Atsivertus NŠA siūlomą teminį planą 8-okams, visgi atsiranda Vazų dinastija, Magelanas ir dar daugiau asmenybių, kurių programoje kaip ir nėra. Maža to, nesupratau, kodėl Europos istoriją nagrinėjant iki Apšvietos, ATR istorijoje mes ir Šiaurės karą turim nagrinėti, kai Saksai irgi nenumatyti programoje? Kyla klausimas ir ką mokiniai turi žinoti apie Barborą Radvilaitę, jei ji pateikta kaip renesanso ir reformacijos asmenybė? O didžiausia problema bent jau man 8-os klasės teminį dėliojant – neįmanoma tų temų sutalpinti į 74 metines pamokas, jei norim turėti ir atsiskaitymus, ir pakartojimus, ir įtvirtinimus su klaidų analizėm. Pats geriausias to įrodymas – „Briedžio“ leidyklos teminio plano pati pradžia, kur bendrojoje informacijoje pateikiama, kad numatytos 78 temos!!! Turint 74 metines pamokas iš viso, sutalpinti 78 temas vien tik išnagrinėti jas – jau iššūkis, o juk pamokos dingsta dėl įvairiausių priežasčių (ligos, renginiai, išvykos, egzaminai ir t.t.)… Oi, o kur gi 30 procentų mokytojo pasirenkamo turinio? Jam tiesiog nei vietos, nei laiko nėra 😊

Pasidalinau savo įžvalgomis su kolegomis, kas pasijuokė, kas pasipiktino dėl tokių akivaizdžių absurdų programose. Parodė ir daugiau absurdų NŠA pateikiamuose teminiuose planuose ir programose, akcentavo, kad ir 9-okų bei 10-okų teminė apimtis ryškiai per plati 2 savaitinėms pamokoms (t.y. 74 pamokoms per metus). Negalime teigti, kad tai – kažkas naujo. Tiesiog anksčiau, nespėjus 8-oje klasėje apimti viso kurso, dažniausiai visą ATR istoriją nusikeldavau į devintą klasę ir apimdavau dar ir per platų 9-os klasės kursą pilietiškumo pamokų sąskaita. Tą patį padarydavau 10-oje klasėje – pilietiškumas tik integruotas, nes kitaip tiesiog neįveikiama teminė apimtis šiose klasėse. Bet ateity tai daryti nelabai gausis, nes 8-oje ir 10-oje klasėse numatyti patikrinimai iš visuomeninio ugdymo (jei gerai pamenu, tai jie buvo numatyti jau 2024-2025 mokslo metais, bet kažkokia įtartina tyla šiuo metu, tai, matyt, dar nebus jų). O jei pagalvotume apie tuos mokinius, kurie po 8-ių klasių išeina į gimnazijas su nebaigtu 8-okų kursu? O ką daryti, kai pilietiškumo pamokos atiduodamos tiems, kam trūksta valandų, o ne istorijos mokytojams (teko girdėti, kad pilietiškumo pamokos ir šokių mokytojams atiduodamos)? Kaip tada laviruoti su per didele temine apimtimi šiose klasėse?

Peršasi išvada, kad ir pagrindinio ugdymo istorijos programos dar stipriai taisytinos… Šeštokų viso kurso reikėtų tiesiog atsisakyti, ir perdėlioti likusių klasių kursus maždaug tokia tvarka: 6 klasė – priešistorė ir senovė, 7 klasė – viduramžiai, 8 klasė – naujieji laikai, 9 ir 10 klasės – naujausieji laikai + pilietiškumas. O jei dar viskas bus taisoma ir koreguojama, tai masinė isterija dėl vadovėlių naujų – visiškai nesuprantama ir jų nederėtų leisti bent jau tol, kol programų neišsigryninsime, kad neišmestumėme didžiulių lėšų „į balą“… NŠA ir ŠMSM, ar įsiklausysit šį kartą į mokytojų praktikų pastebėjimus? Ar priversit visgi visus bėgti per temas, nesigilinant į kokybę?

Kristina Urbienė,

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytoja