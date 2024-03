Kovo 25-ąją minima Baltarusijos Laisvės diena

2024 m. kovo 25 d. 16 val. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų memorialo dvaro kieme (Žirmūnų g. 1F, Vilnius) bus pristatoma paroda „Kabyliackaja hara – Atminties vieta ir liūdesys“, skirta vienai iš sovietinių masinių žudynių vietų Gudijoje – Kabyliakų kalnui. Šia paroda siekiama parodyti, kad Gudija, kaip lietuviai vadino Baltarusiją, tiek pat nukentėjo nuo Stalino represijų kaip ir Lietuva.

_______________________________

ATIDARYMO RENGINIO PROGRAMA:

OPENING PROGRAM

Paroda organizuojama finansiškai remiant Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadai

The exhibition is organized with the financial support of the Embassy of the United States of America

16.00 val. Sveikinimo žodis

Dovilė Lauraitienė, Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso vedėja

Visuomeninės organizacijos „Žmogiškumo formulė“ direktorė Angelika Anoshko

4 p.m. Exhibition opening, organizers greetings:

Head of the Memorial Complex of Tuskulėnai Peace Park Dovilė Lauraitienė

Director of the Public Organization “Formula of Humanity” Angelika Anoshko

16.10 val. Informacija apie istorinį 2018 m. kovo 25 d. įvykį ir Laisvės dienos reikšmę baltarusiams

Baltarusijos istorijos instituto akademinių reikalų direktorius dr. Aliaksei Lastouski

4.10 p.m. Information about the historical event of March 25, 2018 and the significance of Freedom Day for the Belarusian people:

Academic Director of the Public Association “Belarusian Institute of Public History” Dr. Aliaksei Lastouski

16.25 val.

Parodos autoriaus, Oršoje gimusio iš šio krašto kilusios represuotos šeimos dviejų kartų palikuonio parodos Iharo Stankevičiaus atminimo kalba

4.25 p.m. Speech of the author of the exhibition, a descendant of several generations of repressed residents of Vorša region, director of the Belarusian Institute of Public History Ihar Stankevich

16.35 val. Muzikinė pertrauka

4.35 p.m. Musical break

16.40 val. Stalinistines represijas išgyvenusiųjų asmenų pasisakymai

4.40 p.m. Speech of a representative of organizations of people that survived after Stalinist repressions

16.50 val. Jungtinio pereinamojo laikotarpio kabineto atstovės socialiniais klausimais, politinės kalinės iš Baltarusijos Volhos Harbunovos sveikinimo žodis

4.50 p.m. Greetings of the United Transitional Cabinet representative on Social Issues, political prisoner from Belarus Volha Harbunova

16.55 val. Lietuvos vyriausybės insitucijų sveikinimo žodis

4.55 p.m. Greetings of representatives of Lithuanian government institutions

17.05 val. Demokratijos rėmimo fondo direktoriaus Aivaro Žukausko sveikinimo žodis

5.05 p.m. Greetings of the Director of the Foundation for the Support of Democracy Aivaras Žukauskas

17.10 val. JAV ambasados ​​Baltarusijos reikalų skyriaus viešosios diplomatijos padėjėjos Ievos Miklaševskajos sveikinimo žodis

5.10 p.m. Greetings of the Public Diplomacy Assistant of the Belarusian Affairs Unit of the United States Embassy Ieva Miklaševskaja

17.15 val. Muzikinė pertrauka ir parodos atidarymo ceremonijos pabaiga

5.15 p.m. Musical break and opening ceremony closing

17.20 val. Parodos turas, kurį veda parodos autorius Ihar Stankevich

5.20 p.m. Touring the exhibition with its author Ihar Stankevich

_______________________________

Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas parodos atidarymo metu Baltarusijos diasporai taps vieta, kur galima atminti istoriją ir pasisemti stiprybės jos iššūkiams.

_______________________________

APIE STALINISTINIŲ REPRESIJŲ VIETĄ BALTARUSIJOJE

1982 m., tiesiant geležinkelį, Kabyliakų miške Oršos rajone (Gudija) rasti žmonių palaikai. Speciali valstybinė komisija pripažino: tai 1930–1940 m. NKVD vykdytų masinių egzekucijų aukos. Netrukus po 1990 m., prasidėjus naujai politinei epochai, vietos valdžia šioje vietoje pradėjo kurti memorialą, žymintį sovietinių represijų aukų atmintį.

1994 m. į valdžią atėjus Aliaksandrui Lukašenkai požiūris į Stalino represijų temą šalyje staigiai pasikeitė – KGB archyvai, po 1990 m. vos prasivėrę tyrinėtojams ir represuotųjų palikuonims, aklinai užsitrenkė, tema dingo iš oficialios istorinės darbotvarkės, o vietos valdžios institucijos apleido mirties bausmių vykdymo vietas. Toks likimas ištiko ir Kabyliakų kalno memorialą – kelis dešimtmečius juo rūpinosi tik Oršos aktyvistai.

2017 m. gimusi iniciatyva „Kabyliakai. Oršos sušaudytieji“ pradėjo rinkti represuotųjų vardus ir istorijas, kurdama vietos memorialą ir palaikydama represuotųjų palikuonių siekius atkurti tikrąją šalies istoriją. Internetinėje svetainėje kobylaki.by surinkti 3725 vardai, keliasdešimt valstybinio teroro istorijų, aukų nuotraukų, dokumentų.

Ši paroda atskleidžia bendrąją informaciją apie Stalino represijas Baltarusijos SSR teritorijoje, pabrėždama Kabyliakų kalno svarbą ir atveria mums duris į praeitį, leisdama pažvelgti į unikalius dokumentus bei asmenines istorijas.

Parodoje informacija pateikiama trimis kalbomis: lietuvių, baltarusių ir anglų.

Renginys vyks anglų ir rusų kalbomis.

_______________________________

Organizatoriai:

Visuomeninė organizacija „Formula of Humanity“

Visuomeninė iniciatyva „Kabyliakai. Oršos sušaudytieji“

Baltarusijos visuotinės istorijos institutas

Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada Lietuvoje

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

_______________________________

Renginys viešas, galima registracija.

Renginio nuotraukos ir filmuota medžiaga bus komunikuojamos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose.

