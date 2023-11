Mąstymą gilinantis angliškos ir lotyniškos kultūros tyrinėjimas

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos 1b ir 1c klasių mokiniai mėgavosi anglišku spektakliu „Pygmalion“ (George Bernard Shaw), demonstruotu gastroliuojančio teatro TNT Theatre Britain & The American Drama Group Europe. Smagu ištrūkti iš klasės aplinkos ir patirti anglišką kultūrą Vilniaus šokio teatro erdvėje. George Bernard Shaw „Pygmalion“ literatūrinis kontekstas patrauklus jaunimui dramos ir komedijos elementais. Tačiau diskutuodami ir mąstydami giliau mokiniai tyrinėjo ne tik angliškos bet ir lotyniškos kultūros paveldą.

Siekėme naujai pažiūrėti į anglišką karalienės Viktorijos laikų kūrinio kontekstą. Pagal mąstymo mokyklos kategorijas, taikydami atvirkščio rakto principą, „Pygmalion“ spektaklį žiūrėjome be išankstinių nuostatų, suformuotų kritinės literatūros. Leidomės betarpiškai įtraukiami į verbalinį dialogų srautą, trykštančias emocijas, dainas, muziką ir šviesos efektus tam, kad po spektaklio diskutuodami pasidalintume savo suvokimu, išgirstume klasės draugo mąstymą, drįstume gilintis ir mąstyti kitaip, interpretuoti nepamirštamas frazes, pasitikrinti ar supratome siužetą ir veikėjus. Spektaklis George Bernard Shaw kalbos stilių, kurio diapazonas stulbinančiai platus: prasčiokiškas, net grubokas, elegantiškas ir mandagus, jautriai gilus, atviras, bet nepataikaujantis, sprogstantis juokais ir šaržuojantis, neabejotinai pamokantis.

Dalinamės labiausiai patikusiomis Bernard Shaw „Pygmalion“ citatomis: „Remember that you are a human being with a soul and the divine gift of articulate speech: that your native language is the language of Shakespear and Milton and the Bible; and don‘t sit there crooning like a bilious pigeon“. „But admire a strong person and to live under strong person‘s thumb are two different things“. „I can do without anybody. I have my own soul; my own spark of divine fire“. Bernard Shaw žodžių paveikumą liudija 1925 m. skirta Nobelio premija už nuopelnus literatūrai.

George Bernard Shaw „Pygmalion“ mokinius paskatino mąstyti ir tyrinėti. Mokiniai atrado antikos poeto Ovidijaus metamorfozę „Pygmalion“, kurią kartu skaitėme pirmiausia lotyniškai, o po to lietuviškai ieškodami paralelių su anglišku kūriniu. Anglų ir lotynų kultūrų tyrinėjimas sukūrė netradicinės pamokos ir mąstymo koncepciją, kurią mokiniai priėmė smalsiai įsitraukdami į gilų mąstymą provokuojančias veiklas.

Dalinamės 1b klasės mokinių pamąstymais:

„Dramaturgas George Bernard Shaw kūrinyje iškėlė įvairias problemas susijusias su meile, žmogaus supratimu, žmogaus išorės ir vidaus pasikeitimais. (…) Labiausiai patiko teatro scena kai (fonetikos profesorius) Higgins ieškojo Elizos ir įsiveržė į salę, kur sėdėjo žmonės. Žiūrovai buvo nustebę ir išsigandę.“(T.M.)

„Analizuojant mitą mane sudomino, kad metamorfozė turi daug reikšmių įvairiose gyvenimo sferose, bet pagrindinė reikšmė yra pasikeitimas.“ (N.T.)

„Elizos transformacija atskleidžia kaip moterų vaidmuo ir jų vertinimas gali keistis priklausomai nuo elgesio ir charakterio“ (L.Š.)

„Spektaklio temos skatino mane mąstyti apie savo mąstymą. Kuo daugiau diskutuoji apie spektaklį, tuo giliau supranti jo esmę, problemas, ką mums norėjo pasakyti autorius“ (G.S.)

„Žiūrėdamas spektaklį mąsčiau apie moterų laisvę ir laisvės suvokimą“. „You can‘t buy a woman‘s independence“ (M.S.)

„Supratau kaip plačiai metamorfozės principas buvo naudojamas poetų; supratau, kad socialinės klasės buvo sukūrusios stiprius barjerus“ (A.P.)

„Vienišybė. Kadangi (Pigmalionas) buvo vienišas, jis sukūrė statulą“ (D.V.) Aliuzija į romėnų poeto Ovidijaus metamorfozę „Pygmalion“.

Kūrinyje „Pygmalion“ parodoma savivertė, kuri turi būti kiekviename žmoguje“ (K.P.)

„Reading and having discussions in class can help us understand the topic better and helps us have a different perspective on the quotes used in the play; these quotes can have a different meaning to everybody“ (D. Z.)

„Spektaklis „Pygmalion“ man labai patiko tik labai gaila, kad kai kurie žiūrovai nemoka elgtis santūriai. Bet pats vaidinimas sužavėjo iki begalybės, tie personažai ir kaip juos atspindėjo aktoriai, tos dekoracijos ir muzika buvo užburiantis vaizdas.“ (M. L.)

„Likau sužavėta kaip paprastas žmogus gali visiškai pasikeisti į savo personažą ant scenos.“ (A.F.)

„Klasėje diskutuojant su klasiokais galima išgirsti įvairių nuomonių.“ (G.K.)

„Bernard Shaw „Pygmalion“ spektaklio žiūrėjimas, skaitymas, mąstymas ir diskusija klasėje mus suvienijo kaip kolektyvą“ (T.M.)

„Mes viską įveikiam bendrom jėgom, nieko nepaliekam neišklausyto, visi drauge pasidaliname mintimis. Mąstymai ir diskusijos skatina mus kapstyti giliau, pradedam suprasti daugiau dalykų, kyla mūsų savivertė, plečiasi žodynas.“ (L.A.)

Kultūrinėmis realijomis ir vertybėmis stiprūs literatūriniai kontekstai, mąstymas drauge, stiprina mokinių kultūrinę kompetenciją, gilina žinojimą, kuria susidomėjimu grįstą ryšį su teatru ir angliška literatūra, įtraukia į savarankišką angliškų knygų skaitymą. Mokinių citatose atsispindi dramaturgo Bernard Shaw reflektuojamos vertybės, įrodančios kūrybiško ir atviro kalbėjimo poveikį.

Dėkoju lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Sandrai Valentienei už bendradarbiavimą įgyvendinant išvyką į gastroliuojančio teatro TNT Theatre Britain & ADG Europe anglišką spektaklį „Pygmalion“.

Jūratė Budvydienė

anglų kalbos mokytoja metodininkė

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija