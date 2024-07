Moterys ryžtingai žengia į IT sektorių: koks mitas girdimas dažniausiai?

Vilniaus kolegijos nuotr.

Vos 17 proc. Europos Sąjungoje ir tik 20 proc. Lietuvoje informacinių technologijų (IT) srityje dirba moterys, rodo naujausi agentūros „Eurostat“ duomenys. Tačiau, anot šią specialybę studijuoti pasirinkusių specialisčių, informacinių technologijų sritį merginos renkasi vis dažniau. „Trečdalį mano kurso sudaro merginos, tačiau visuomenėje vis dar gajus mitas, jog tai „vyriška“ profesija“, – sako Vilniaus kolegijos (VIKO) programų sistemų studijų programos antrakursė Gabrielė Blažytė.

Anot studentės, tai bene dažniausiai apie IT sritį girdimas stereotipas: „Nors šiandien rinkoje vyrų programuotojų ir yra daugiau, tačiau vis didesnis skaičius moterų pasirenka šią sritį ir sėkmingai dirba IT sektoriuje: programinės įrangos projektavimo, kūrimo, testavimo, diegimo specialistėmis ir t.t. Tad manau per ateinančius kelerius metus šis mitas išsisklaidys. Be to, niekada nejaučiau, jog darbo aspektu būčiau nuvertinta dėl savo lyties. Ir kolegijoje, ir darbe į mane žiūrima tiek pat rimtai, kiek ir į vyriškosios lyties atstovus.“

Dar vienas IT sritį supantis mitas – jos išmanymui būtinos puikios matematikos žinios. Nors programuotojai ir pasižymi stipriu loginiu mąstymu, anot studenčių, tai dar nereiškia, jog visi turi aukščiausiu balu išlaikyti valstybinį matematikos brandos egzaminą.

„Suprantama, kodėl visuomenėje gali vyrauti toks stereotipas. Mat tie, kurie pasižymi stipriu loginiu mąstymu, dažniausiai gerai išmano ir matematiką. Tačiau vidutiniški ar net mažesni šio dalyko įvertinimai nenulemia to, kaip žmogui seksis rašyti, analizuoti bei taisyti programinį kodą“, – teigia programinės įrangos inžinierė ir VIKO programų sistemas trečiame kurse studijuojanti Evelina Kotryna Gailė.

IT nuobodi ir itin sudėtinga sritis – dar vienas mitas. Pasak jaunosios programuotojos, tokį visuomenės mąstymą formuoja siauras IT srities supratimas: „Dažnai žmonės neįsivaizduoja, kokia iš tiesų ši sfera plati. Informacinių technologijų specialistai paprastai mokosi net keletą jiems priimtiniausių programavimo kalbų ir įvairių įrankių, kurie yra nuolat naujinami. Be to, juk specializuotis galima ne tik IT inžinerijos, programavimo, bet ir IT vadybos ar dizaino srityse. Tad IT mokslas yra itin dinamiškas ir toli gražu nenuobodus. O susidurdami su kokia nors sudėtingesne problema, specialistai neišvengiamai turi pasitelkti kūrybiškumą ir ieškoti lengvesnio sprendimo. Todėl IT srities sudėtingumas iššaukia būtinybę pasitelkti kūrybinį mąstymą ir inovatyvius sprendimus, o ne vien tik matematinę logiką.“

Kaip skatinti moteris rinktis IT?

Tobulėjant technologijoms, kartu auga ir IT srities specialistų poreikis. Todėl šiuo metu vyraujantį profesionalų trūkumą svarbu kuo greičiau užpildyti. O tai galėtų padaryti IT sritimi vis labiau besidominčios moterys. Anot jaunųjų programuotojų, paskatinti moteriškosios lyties atstoves rinktis šią profesiją galima keliais būdais.

„Visų pirma yra labai svarbus aplinkinių palaikymas. Tėvai ar kiti artimieji pastebėję mergaitės susidomėjimą IT sritimi, ją nuo mažens turėtų drąsinti ir skatinti nuolat gilinti savo žinias ir negalvoti, jog ši specialybė skirta tik berniukams. O tas, kurioms dar neteko susidurti su IT sritimi – supažindinti. Pavyzdžiui, mane supantys artimieji ir pažįstami jau kurį laiką dirbantys IT sektoriuje nė akimirkai neleido man suabejoti, kad rinkdamasi IT galėčiau susidurti su sunkumais vien dėl savo lyties. Todėl į šį mokslą nėriau drąsiai ir užtikrintai“, – pasakoja E. K. Gailė.

Kitas būdas, kurį įvardija abi jaunosios specialistės, sėkmingai IT srityje įsitvirtinusių moterų matomumas ir jų istorijų viešinimas.

„Ne paslaptis, jog žiniasklaida, socialiniai tinklai formuoja mūsų mąstymą ir pasaulio suvokimą. Todėl viešoje erdvėje girdimos istorijos apie IT srityje dirbančias moteris – būtų paskata jaunoms merginoms rinktis šią sferą. Tai galėtų būti straipsniai, pasakojantys sėkmės istorijas, įvairūs interviu, IT srityje nusipelniusių moterų pristatymas renginiuose ir pan.“, – teigia G. Blažytė.

Anot E. K. Gailės, svarbu akcentuoti, kad jaunosios specialistės rinktųsi ir aukštąjį mokslą. Mat vien kursų nepakanka.

„Savo kelią IT srityje pradėjau nuo duomenų analitikos kursų. Tuomet mokiausi vienos Lietuvos įmonės IT akademijos kursuose ir netrukus gavau jų pasiūlymą dirbti jaunesniąja programuotoja. Tačiau tik iš arčiau susipažinusi su programuotojų kasdienybe supratau, jog keletas specifinių kursų gali padėti įsidarbinti, bet negali suteikti pilnavertiško pagrindo augti ir skleistis IT srityje. Tad norėdama įgyti gilesnes žinias, tapti platesnio profilio programuotoja bei darbą derinti su studijomis, pasirinkau studijuoti VIKO programų sistemų studijų programą.“