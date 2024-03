Naminiai mėsos vyniotiniai ne tik skanesni, bet ir sveikesni

Naminis vyniotinis. Jolantos Veličkienės nuotr.

Sotūs, skanūs ir lengvai paruošiami naminiai mėsos vyniotiniai – yra ne tik skanesni bet ir sveikesni, nes naminio vyniotinio sudėtyje nėra jokių sveikatai nepalankių priedų, tik tai, kokius produktus naudosite. Jų gaminimas nėra toks sudėtingas, kaip galėtų atrodyti. Eksperimentuojant kaskart galima išgauti naujus skonius.

Vyniotinius galite virti arba kepti ir pagaminti iš įvairios mėsos rūšių ir įvairiausių skonių. Priedams naudokite: žalumynus, virtus kiaušinius, omletą, morkas, džiovintus vaisius, pomidorus arba grybus, alyvuoges, riešutus, kmynus, kalendrą ir t.t. Tačiau svarbu parinkti tinkamą mėsą, kad pagamintas vyniotinis nebūtų per sausas, o įdarai derėtų prie mėsos. Toks gaminys gali papuošti ir šventinį stalą, ir pasitarnauti kaip sveikas ir sotus užkandis. Naminis vyniotinis yra vienas geriausių pasirinkimų sumuštiniams.

Šiandien noriu su Jumis pasidalinti savo labai pamėgtu mėsos vyniotiniu. Tai puikus, lengvai pagaminamas vištienos vyniotinis. Kiekvienoje virtuvėje rasime receptų, perimtų iš mamos ar močiutės, o gal ir jūs pamėgsite šį receptą ir perduosite savo palikuoniams.

Vištienos vyniotinis su petražolėmis

Reikės: Vištienos šlaunelių mėsos su oda (dalį mėsos galima pakeisti vištienos krūtinėle) – 1 kg, petražolių žalumos pundelio (apie 200 g), vieno kiaušinio, poros skiltelių česnakų, 7-10 g (arbatinis šaukštelis) druskos, kmynų pusę šaukštelio ir kitų prieskonių, tinkančių vištienai.

Gaminimas: Vištienos šlaunelių mėsą su oda ir be kaulo ir, jeigu naudojame, vištos krūtinėlę šiek tiek paploniname plaktuku arba peiliu. Tada sudedame kapotus česnakus, druską, kmynus ir kitus norimus prieskonius ir gerai mėsą ištriname. Paliekame šaltai pasimarinuoti, geriausiai – per naktį. Po to mėsą dedame oda į apačią, uždedant vieno gabaliuko kraštelį ant kito ir suformuojant vientisą stačiakampį. Paskui ant viršaus netoli kraštelio dedamas sluoksnis paruošto įdaro. Įdarui sukapojame petražoles, sumaišome su išplaktu kiaušiniu ir pagardiname prieskoniais. Toliau daromas cilindro formos pusgaminis, kuris standžiai suvyniojamas į celofaną, arba į maistinę plėvelę ir perrišamas virvele.

Tuomet verdamas, sumažinus kaitrą, skaičiuojant nuo užvirimo laiko apie 40-50 min. Kepant vyniotinį, jį vyniojame arba į kepimo rankovę arba į kelis sluoksnius kepimo popieriaus. Surišame ir dedame į 180–200 laipsnių temperatūros įkaitintą orkaite, kepame apie 1 val. Dedant kepti, į skardą įpilame šiek tiek vandens. Po šiluminio paruošimo vyniotinis atvėsinamas ir bent 6–8 valandoms arba per naktį paslegiamas (nepagalėkite svorio) šaltoje patalpoje. Taip paruoštą vyniotinį galima laikyti šaldytuve apie 4-6 paras. Prieš vartojant pašalinkite virvelę ir popierių ar plėvelę, supjaustykite riekelėmis ir skanaukite.

Druskos pipirų ir kitų gyvenimo prieskonių pagal skonį…

Jolanta Veličkienė

Maisto technologė, technologijų edukologė, mokytoja

Amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ maitinimo paslaugų profesijų mokytoja

2024