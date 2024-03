Pasigaminkime Velykoms šviežios naminės dešros

Jolantos Veličkienės nuotr.

Naminės dešros yra tradicinis ir dažno mėgstamas lietuvių virtuvės gaminys. Tai yra gaminys iš maltos arba smulkiai kapotos mėsos žarnos apvalkale.

Namuose gamintas dešras dažnai ruošiame šventiniam stalui. Mūsų šeimoje, tarp Velykų pusryčių valgių, tai būtinas patiekalas. Išvirta dešra atvėsinama, supjaustoma porcijiniais gabaliukais ir valgoma su naminiais krienais.

Pasigaminę naminės dešros būsite tikri dėl jos natūralios sudėties. O be to, pasirinkti prieskonius gailėsite pagal savo skonį. Naminių dešrų skonio savybės priklauso nuo mėsos rūšies ir kokybės, bei nuo prieskonių pasirinkimo. Kad dešros būtų sultingos, nebijokite panaudoti ir riebesnės mėsos. Be druskos, cukraus ir juodųjų pipirų į dešras dedame šviežio arba džiovinto česnako. Populiariausi virtų dešrų pagardai yra kvapieji, baltieji ir juodieji pipirai, muskato riešutas, kalendra ir žolelių prieskoniai. Kvapieji pipirai ir muskato riešutas dešroms suteiks aromato, čiobreliai, raudonėliai arba mairūnas suteiks joms ryškią žolelių prieskonių natą. Baltieji pipirai naudojami įmantriam skoniui, o kalendrų sėklos – pikantiškam saldumui. Tik reikia prisiminti, kad muskato riešuto negalima padauginti. Vienam kilogramui mėsos dedame ne daugiau kaip 5 gramus.

Naminės dešros. Jolantos Veličkienės nuotr.

Dešroms gaminti naudojamos kiaulienos arba kitų gyvūnų žarnos. Žarnas dešroms galime įsigyti prekybos centruose jau išplautas, tačiau jos būna gausiai pasūdytos. Tam, kad pašalintume druskos perteklių, jas reikia perplauti ir pamirkyti šaltame vandenyje. Galima įpilti šiek tiek acto, o prieš naudojimą vėl perplauti. Į žarnas sukimšti mėsos masei naudojame specialų mėsmalės priedą ir pačią mėsmalę.

Naminė dešra

Reikės: 1 kg kiaulienos arba bet kurios kitos rūšies mėsos, 15 g druskos, 10 g cukraus, 5 g pipirų, 5-6 skiltelių arba 5 g džiovinto česnako ir pagal savo skonį kitų minėtų prieskonių bei vandens apie 100 ml.

Mėsą ir česnakus sumalame kartu per retą sietelį. Įpilame vandens, pasūdome, dedame cukraus, pipirų ir kitų prieskonių. Tuomet labai gerai sumaišome rankomis, kol masė taps lipni. Taip paruoštą masę patartina palikti pasimarinuoti kambario temperatūroje bent porą valandų, o geriau palikti šaldytuve per naktį. Tada dar kartą gerai išminkome ir paruoštą įdarą sukemšame į žarnas.

Palaikome pagamintas dešras kambario temperatūroje, kol paraus. Labai patogu tokią dešrą pasigaminti iš anksto ir kai paraus, laikyti šaldiklyje, o kada prireikia – mesti į verdantį vandenį. Vandenį paskaniname lauro lapais ir pipirais.

Krienų padažas

Kaip ir dažnas mūsų krašto gyventojas, labai mėgstu krienus. Jie vertinami visose pasaulio šalyse. Paprastai krienai patiekiami prie riebių šaltų mėsos patiekalų, įvairių žuvies valgių, kiaušinių. Krienai dedami ruošiant patiekalus su burokėliais, iš jų gaminame aštrius padažus. Krienai – tai ne tik skani šakninė daržovė. Jie veikia kaip antiseptikai, taip pat gerina virškinimą, naikina bakterijas ir įvairius mikroorganizmus.

Paruošimas

Krienų šaknis nuplaukite, nuskuskite ir būtinai per naktį palaikykite šaltame vandenyje. Tarkuokite smulkia tarka. Patartina juos ruošti gerai vėdinamoje patalpoje, užsidėjus specialius akinius, kad kuo mažiau išlietumėte ašarų. Sutarkuotus krienus sumaišykite su mažame vandens kiekyje ištirpinta druska, cukrumi ir citrinos rūgštimi (visko pagal skonį). Jei norite paruošti raudonus krienus, įpilkite burokėlių sulčių. Senovėje lietuviai tarkuotus krienus paskanindavo tik rauginta klevų sula. Sutarkuotus krienus galima sumaišyti su geros kokybės majonezu, o, reikalui esant, iš jų ruošti įvairus padažus. Saldžiarūgštį padažą gaminkite maišydami trintomis su cukrumi spanguolėmis arba raudonųjų serbentų drebučiais. Ruošdami aštrų padažą, maišykite su garstyčiomis arba imbierais. Krienų veikiosios medžiagos yra labai lakios, todėl juos laikykite sandariai uždarytus. Jų nebereikia užvirinti, kai ruošiate karštuosius patiekalus.

Naminiai krienai. Jolantos Veličkienės nuotr.

Druskos pipirų ir kitų gyvenimo prieskonių pagal skonį…

Jolanta Veličkienė

Maisto technologė, technologijų edukologė, pedagogė

Amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ maitinimo paslaugų profesijų mokytoja

2024