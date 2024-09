Renkatės šviestuvus svetainei? Dalykai, į kuriuos privalote atsižvelgti

Svetainė yra universali namų erdvė, kurioje užsiimama pačia įvairiausia veikla. Todėl šis kambarys tikrai įpareigoja pasirinkti individualiai jam maksimaliai pritaikytas apšvietimo priemones. Svetainės šviestuvai daro milžinišką įtaką šio kambario jaukumui, įvaizdžiui, ir, žinoma, funkcionalumui. Todėl jų pasirinkimo procesas tikrai neturėtų būti įgyvendintas atsainiai. Šiame straipsnyje aptarsime svarbiausius dalykus, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį renkantis svetainei skirtas apšvietimo priemones.

Daugiasluoksnis apšvietimas

Svetainei skirti šviestuvai turi būti daugiasluoksniai. Kitaip tariant, šioje namų erdvėje turi būti ne vienos, o kelių skirtingų rūšių apšvietimo priemonės. Svetainės kambaryje reikia suformuoti pagrindinę apšvietimo sistemą, kurią sudarytų intensyvesnį šviesos srautą transliuojančios apšvietimo priemonės. Pagrindinio svetainės apšvietimo formavimo tikslams tinka bėginės sistemos, lubiniai šviestuvai, daugiau šviesos šaltinių turinčios pakabinamos apšvietimo priemonės ir pan. Pagrindinę apšvietimo sistemą reikėtų papildyti papildomomis apšvietimo priemonėmis, kurios bus atsakingos už šio kambario jaukumą. Tai gali būti staliniai šviestuvai, sieninės arba taškinės apšvietimo priemonės, ant žemės pastatomi šviestuvai ir pan.

Dimeriavimo funkciją turinčios apšvietimo priemonės

Labai patogu, jeigu svetainei skirti šviestuvai yra papildyti vadinamąją dimeriavimo funkcija. Tokią funkciją turinčios apšvietimo priemonės suteikia galimybę reguliuoti šviesos spalvą bei intensyvumą. O svetainės erdvėse, tokia galimybė yra milžiniškas privalumas. Reguliuojamas apšvietimas leidžia formuoti norimą atmosferą kambaryje, o dėl to padidėja ir svetainės, kaip kambario, funkcionalumas.

Energiją taupantys šviesos šaltiniai

Svetainės šviestuvai gali būti parduodami su integruotu šviesos šaltiniu arba be jo. Jeigu šviestuve yra integruotas šviesos šaltinis, visada reikėtų rinktis iš energiją taupančių variantų. Geriausia, jeigu šviestuve yra integruotas LED šviesos šaltinis. Tokio tipo šviestuvas ne tik puikiai atlieka savo funkciją, bet ir padeda sutaupyti nemažai energijos sąnaudų. Be to, kitaip nei kitų tipų lemputės, LED šaltinis visada pasižymi labai ilga tarnavimo trukme.

Lemputės spalvos pasirinkimas

Jeigu pasirinktos apšvietimo priemonės nesuteikia šviesos reguliavimo galimybės, tuomet labai svarbu tinkamai įvertinti lemputės spalvą. Jeigu norisi, kad šviesos šaltinis sukurtų jaukią atmosferą svetainės kambaryje, tuomet reikia rinktis šiltos baltos spalvos lemputes (maždaug 2700K). Jeigu norisi energingesnio, intensyvesnio šviesos pojūčio, rekomenduojama rinktis šaltos baltos spalvos lemputes (maždaug 4000K). Visgi, daugeliu atveju, svetainės kambaryje labiau pasiteisina šiltesnės baltos spalvos lemputės.

Apšvietimo priemonių montavimo lokacija

Apšvietimo priemonių pasirinkimas yra labai svarbus procesas. Visgi, ne mažiau svarbi ir šviestuvo montavimo vieta. Šviestuvus reikia montuoti strategiškai patogioje vietoje. Kitu atveju, galima susidurti su šešėliavimo arba akinamo efekto problema. Pavyzdžiui, pastatomų šviestuvų, dar kitaip vadinamų toršerų, niekada nereikėtų statyti prie televizoriaus ekrano. Tokioje lokacijoje pastatyta apšvietimo priemonė visada sukelia akinamąjį efektą. Pakabinamus svetainės šviestuvus taip pat reikia kabinti tinkamame aukštyje. Kitu atveju – ant veido gali būti metamas šešėlis.

Svetainės funkcionalumo įvertinimas

Miegamasis, virtuvė ar, sakykim, vonios kambarys yra aiškią paskirtį turinčios namų erdvės. Svetainė yra universalus kambarys, kuriame galima veikti bet ką. Todėl renkantis apšvietimo priemones šiam kambariui, labai svarbu atsižvelgti į tai, ką jame planuojate veikti. Nuo svetainės funkcionalumo priklauso ir apšvietimo priemonių pasirinkimas. Sakykim, jeigu svetainės kambaryje dažnai skaitote knygas ar dirbate prie kompiuterio, jame tikrai reikia integruoti stalinę lempą arba pastatomą, lengvai iš vienos vietos į kitą transportuojamą, šviestuvą. Jeigu svetainės kambario viduryje stovi valgomasis stalas, virš jo tikrai reikėtų pakabinti vieno ar kito tipo pakabinamą šviestuvą ir pan.

