Šiemet po egle padėkite meilę ir pagarbą vienas kitam

Elina Fairytale / Pexels nuotr.

Laikas, kai prasideda Kalėdų laukimas, įaudrina vaiko vaizduotę: per televiziją ar kompiuterį vaikas mato naujausių žaislų reklamas, viskas atrodo spalvinga, nauja ir dėl to dar labiau geidžiama. Be to, ir darželyje arba mokykloje vaikai dalinasi įspūdžiais, ko paprašė Kalėdų senelio ar kokią išankstinę dovaną gavo nuo tėvų. Tad norisi neatsilikti nuo draugų bei gauti tas pačias puikias arba net geresnes dovanas. Tačiau ar tikrai Kalėdų senelis turi išpildyti visus norus?

Vaiko teisių gynėja Gitana Salickienė įsitikinusi, kad Kalėdos – puikus laikas mokytis vertinti tai, kas mus supa, ir džiaugtis smulkmenomis.

„Rašant laišką Kalėdų seneliui, svarbu bendrauti su vaiku ir atskleisti jam, kad ne visas dovanas galima gauti. Kartais atsitinka taip, kad labiausiai norėta dovana po eglute taip ir neatsiranda. Tačiau svarbu mokytis džiaugtis tuo, ką turime. Jei vaikui kyla pyktis ar jis nusimena neradęs išsvajotos dovanos, svarbu kartu išbūti ir priimti šiuos vaiko jausmus, padėti jam išreikšti tai tinkamais būdais. Tokiu atveju atskleidžiame vaikui, kad aplinkiniame pasaulyje būna visokių spalvų situacijų“, – pataria vaiko teisių gynėja ir priduria, kad nusivilti ko nors negavus, natūralu, tačiau mokytis pozityvaus požiūrio turi ir vaikai, ir suaugusieji.

Ne visi norai privalo atsidurti po egle

Tad jeigu vaikas pernai jau piktinosi dėl ne iki galo išpildytų norų, nereiškia, kad tėvams staiga reikia suskubti pirkti savo vaikui visko, ko tik jis užsigeidžia. Juk ne visos šeimos naujus pirkinius išgali sau leisti. Ypač kai mažųjų sąrašas Kalėdų seneliui vos keliomis dovanomis neapsiriboja.

„Tėvai, kalbėdami su vaikais, gali pamokyti, kad produktyvus laikas kartu irgi gali būti dovana. Kalėdų laikotarpis sutampa su vaikų atostogomis, kuomet tėvai gali skirti laiko savo vaikams bei šeimos ryšio stiprinimui“, – sako G. Salickienė.

Be to, vaiko teisių gynėja tėvų retoriškai klausia: „Ar prisimename savo vaikystės Kalėdas, kuomet bėgome ieškoti dovanų? Ar prisimename kaip buvome apsirengę ar susišukavę? Ko gero – ne. Prisimename tik tą šiltą ir jaukų jausmą, kuomet kartu su artimiausiais laukėme dovanos išpakavimo laiko ir džiaugsmingai leidome laiką kartu.“

Geriausia dovana – laikas kartu

Tad tėvams ir globėjams G. Salickienė linki Kalėdų laikotarpiu palikti rūpesčius už durų, išjungti wifi ir skirti laiką savo vaikams: „Atraskite stalo žaidimus, kurie dulka lentynose, pažiūrėkite kartu Kalėdinius klasikinius filmus, kartu nuvykite aplankyti seniai matytų giminaičių ar draugų, išmėginkite naują veiklą ar pramogą visi kartu. Susikurkite ar prisiminkite kalėdinius ritualus, kurie yra svarbūs Jūsų šeimoje.“

Tima Miroshnichenko / Pexels nuotr.

Tiesa, vaiko teisių gynėjai pripažįsta, kad užduotis svarbiausiomis dovanomis paversti ne žaislus, o laiką kartu – ne iš lengvųjų. Mat visuomenėje vyraujanti vartojimo kultūra, spaudimas iš bendraamžių ir tiesiog vaikiški natūralūs norai gauti dovanų, gali kliudyti suprasti tikrąją švenčių prasmę.

Pašnekovė pataria tėvams nuolat domėtis savo vaikų gyvenimu, juos džiuginančiais ir liūdinančiais dalykais. Anot G. Salickienės, tikslinga atsižvelgti į individualius vaiko poreikius, amžių, pomėgius ir pasirinkti veiklas būtent pagal vaiką, vykti ten, kur jis galės atskleisti savo talentus: „Tik įsivaizduokite, jei vaikas kartu su tėvais, pavyzdžiui, nueis į batutų parką ar kartu apsilankys baseine. Vaikas bus tarsi mokytojas, kuris tėvams atskleis šio užsiėmimo subtilybes. Taip kursis pasitikėjimas vienas kitu, didės pripažinimo ir saugumo jausmas šeimoje.“

Kilus klausimams, kviečiame žmones pasikonsultuoti su vaiko teisių gynėjais skambinant nemokamu tel. 0 800 10 800, taip pat galima rašyti žinutę interneto svetainėje vaikoteises.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje. Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje, užpildant formą Tarnybos interneto svetainėje arba skambinant Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos inform.