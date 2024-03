Švenčių stalas be liežuvio – kaip Velykos be kiaušinių: nustebinkite svečius gaiviomis salotomis (receptas)

Jautienos ar kiaulienos liežuvis tinka ir drebučiams, ir salotoms, jis puikuojasi įmantriuose vyniotiniuose su krienais bei majonezu. Tradiciškai susiklostė, kad tai šventinis patiekalas, prieš kelis dešimtmečius pelnęs delikateso šlovę ir puošęs daugelio šeimų vaišių stalą. Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad liežuvis turtingas gyvūninės kilmės baltymais, kurių sudėtyje yra visų būtinųjų amino rūgščių, o jį geriausia skanauti su daržovėmis. Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva informuoja, kad šią savaitę atšaldytų kiaulienos liežuvių galima nusipirkti pigiau – net su 49 proc. nuolaida.

Liesesnis ir greičiau suvirškinamas

Pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, jautienos bei kiaulienos liežuviuose yra mums būtinų B grupės vitaminų, kurie prisideda prie tinkamos nervų, imuninės, širdies ir kraujagyslių sistemų veiklos. Be to, valgydami šį subproduktą gauname ir mineralinių medžiagų: magnio, fosforo, kalio, geležies. „Liežuvis turtingas gyvūninės kilmės baltymais, kurių sudėtyje yra visų būtinųjų amino rūgščių, be to, šie baltymai, lyginant su riebesnėmis mėsos rūšimis, lengvai virškinami ir gerai įsisavinami. Beveik nėra skirtumo, kokį liežuvį rinksitės – kiaulės ar jaučio. Pastarasis yra kiek liesesnis, tačiau naudingų medžiagų abiejose mėsos rūšyse yra beveik vienodai“, – teigia dr. E. Gavelienė.

Nors gana įprasta liežuvį skanauti su krienų ir majonezo padažu, gydytoja dietologė rekomenduoja jį valgyti ir su daržovėmis, be to, reikėtų žinoti, kaip ir visuose subproduktuose, jame yra nemažai cholesterolio. „Geriau, jei jį valgysime rečiau, per šventes, nes tai tikrai nekasdienis produktas, nors lyginant su kitomis mėsos dalimis, liežuvyje esančių kalorijų kiekis nėra didelis. Atidžiau patiekalų su liežuviu porcijos dydį turėtų rinktis žmonės, varginami dislipidemijos, širdies kraujagyslių ligų. Kai ant švenčių stalo patiekalų yra daug, svarbu kiekvieno paragauti po truputį, o ne po pilną porciją – taip išvengsime persivalgymo“, – pataria gydytoja dietologė.

Ruoškimės šventėms iš anksto

Prieš didžiąsias metų šventes gaminami tradiciniai, daugelio pamėgti patiekalai, o vienas jų – virtas liežuvis drebučiuose ar su padažu. Komercijos operacijų vadovė O. Suchočeva sako, kad kiaulės ar jaučio liežuvį galima dar ir kepti, troškinti, ruošti įvairias salotas: „Verta pasinaudoti nuolaidomis ir nusipirkti jų pigiau, o skubantys prieš šventes ras ir mūsų kulinarų pamarinuotų „Mano dienai“ virtų liežuvių. Iki kovo 25 d. atšaldytų kiaulienos liežuvių „Rimi“ galima įsigyti net 49 proc. pigiau –1 kg kainuos tik 2,99 Eur.“

Kviečiame pasigaminti gaivias salotas su liežuviu – jos puikiai tiks šeimos šventėms.

Salotos su liežuviu ir daržovėmis

Patiekalui reikės:

2 virtų kiaulės liežuvių;

½ nedidelio šviežio kopūsto;

0,5 poro;

1 ilgavaisio agurko;

druskos, pipirų, majonezo – pagal skonį.

Gaminimo eiga:

Smulkiai supjaustykite kopūstą, porą – pusžiedžiais, agurką ir liežuvius – juostelėmis. Pagardinkite majonezu, druska ir pipirais, išmaišykite.

Skanaus!