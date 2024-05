Vievyje – nemokamos Taiči mankštos, miško maudynės ir gamtos meditacijos

Organizatorių nuotr.

Sveika gyvensena populiarėja ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose. Antrus metus iš eilės visą vasarą Vievyje, ežero pakrantėje vyks nemokamos Tai Chi (Taiči) mankštos. Emocinio atsparumo vieviečiai mokysis gamtos meditacijų metu, o atsikratyti streso bandys miško maudynėse.

Taiči užsiėmimai vyks kiekvieną antradienį, 19 val. Vievio ežero pakrantėje netoli L. Giros g.

Praeitais metais Taiči mankštose per visą vasarą apsilankė 282 dalyviai. Anot pernai vykdyto projekto „Lake. Mind. Move“ organizatorės Eglės Vankevičės, Taiči mankštos subūrė sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą mėgstančius vieviečius ir aplinkinių miestelių gyventojus. „Į mankštas ateidavo tiek jauni – vaikai, paaugliai, jaunimas, tiek vyresni gyventojai. Amžius tikrai nėra kliūtis mankštintis. Vyriausiajai dalyvei buvo 83 metai, – kalbėjo Vievyje veikiančios pelno nesiekiančios organizacijos „Moderni karta“ vadovė E. Vankevičė, – Atlikta dalyvių apklausa parodė, kad per visą vasarą vykusios mankštos kai kuriems dalyviams suformavo įprotį mankštintis bent kartą per savaitę, o kai kurie teigė pradėję mankštintis ir dažniau.“

Taiči mankštas ves europinio lygmens kvalifikuotas sveikatingumo instruktorius, Taiči ir Chi Kung (cigun) technikų treneris Romualdas Petkevičius. „Jei jauniems žmonėms mankštintis rekomenduojama, tai vyresniems – tiesiog būtina. O Taiči mankštos – tinka kiekvienam, bet kokio fizinio pasirengimo žmogui. Labai kviečiu ateiti į mankštas ir pajusti, kaip keičiasi savijauta, didėja gyvenimo kokybė“, – kalbėjo treneris R. Petkevičius.

Taiči – pirmiausia yra kovos menas, savigynos metodas. Tačiau dėl savo lėtų, harmoningų judesių, derinamų su kvėpavimu, Taiči apima ir bendrą sveikatos stiprinimą, išjudina raumenis, stiprina sąnarius, gerina lankstumą, normalizuoja kraujospūdį, lavina koordinaciją, todėl ypač tinka vyresnio amžiaus žmonėms. Galutinis Taiči praktikavimo tikslas – gyvenimo prasmės, harmonijos su pasauliu ir pačiu savimi atradimas.

Mankštoms pasirinkta Vievio ežero pakrantė – grynas oras, nuostabus kraštovaizdis, vilnijantis vanduo, teigiamai veikia ir psichinę bei emocinę sveikatą.

Šios mankštos yra dalis projekto „Miškas. Mintys. Judesys“, kurį remia Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa.

Nemokamos Taiči mankštos – tik dalis šio projekto. Vasara vieviečiai bus pakviesti į miško maudynes pagal japonų Shinrin-Yoku metodą. Tai lėtas buvimas miške, pasitelkiant visus penkis pojūčius. Moksliškai pagrįsta sveikatinimo metodika užkerta kelią daugeliui ligų, ramina, suteikia džiaugsmo, laimės pojūtį.

Projekto metu numatytos ir kelios dėmesingo įsisąmoninimo (angl. „Mindfulness“) technika paremtos gamtos meditacijos. Praktikos labai paprastos ir pritaikytos mūsų visuomenėje gyvenančiam žmogui: jos gali trukti nuo minutės iki valandos. Tai vienas iš paveikiausių ir didžiausią naudą duodančių streso valdymo ir emocinės bei psichinės sveikatos gerinimo būdų.